【黎巴嫩爆炸】婚禮拍片期間遇爆炸急避難　新娘繼續完婚卻留餘悸

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，至今造成至少135人死亡、超過5000人受傷。爆炸當時，市中心有一對新人在拍攝婚禮影片，正好記錄下恐怖一瞬間。

29歲的新娘瑟布拉米（Israa Seblani）當時穿着一襲白色婚紗，流露着幸福的笑容，沒想到下一秒，巨大的爆炸聲伴隨強烈衝擊來襲，讓場面瞬間變調，攝影師與新娘都站不穩，瑟布拉米趕緊在丈夫攙扶下躲入飯店避難。

之後雖然驚恐萬分，這對新人仍勉強舉行婚禮。瑟布拉米表示「丈夫後來告訴我，我們一定要繼續婚禮、不能取消，我想說好吧，有何不可，就繼續了。但我根本像失了魂，雖然人在走、臉上保持笑容，但也就這樣了。然後我們吃了晚餐，就住進另一家飯店」。

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事隔一天，他們重回婚禮現場取回個人物品，可見工作人員仍在清理滿地碎玻璃與婚宴擺飾。瑟布拉米表示自己仍然驚魂未定，並對其他人的悲慘遭遇感到極度悲傷，唯一能慶幸的是自己還活着。

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