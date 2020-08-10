日本真子公主明年婚事毫無眉目？　未婚夫仍在美國　皇室這樣回應

日本秋篠宮親王長女真子公主與未婚夫小室圭的婚禮，從2018年延到今年，但今年已過了一大半，宮內廳還未發布婚禮具體訊息。共同社報道，相關人士透露，真子和小室結婚意願堅定，現在透過視像電話頻繁聯繫，但受新冠肺炎疫情影響，婚事「尚無眉目」。

真子公主婚事風波：

28歲的真子和大學同學小室於2017年9月訂婚，後來週刊文春、週刊新潮等雜誌報道，小室父親過世後，母親小室佳代同時與兩人交往，與其中一名任職外資商社的人一度論及婚嫁，小室進入國際基督教大學就讀、出國留學的費用逾400萬日圓，都由對方埋單。對方認為是借款，但小室母子卻認為是贈與，拒絕還錢。宮內廳2018年2月宣布，婚事推遲到2020年。（編按：2018年6月小室又突然要前往美國進修，把婚禮再押後至2021年才舉行。）

小室2018年8月7日赴美，目前在紐約福德姆大學（Fordham University）法學院就讀。受疫情影響，大學暫時停課或改成線上授課，小室在學業之餘參與實習，還在當地法律專業雜誌上發表關於群眾募資的論文。明年大學課程結束後，小室計畫參加當地律師考試。

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隨着疫情蔓延，向國內外宣告秋篠宮成為皇位第一順位繼承人的「立皇嗣之禮」延期，真子婚事的前景也變得不明朗。

新年以來，皇嗣職大夫加地隆治在記者會上被問及真子結婚時間時，僅說「早晚會有消息公布」，並未提及具體的時間和內容。

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