《再見螢火蟲》現實版　媽媽車站離世　哥哥守諾與妹妹地下道求生

吉卜力動畫《再見螢火蟲》描寫二戰期間，14歲的清太和4歲的結子在神戶空襲後艱苦求生，但最後仍不敵物資缺乏，雙雙因營養不良病逝。慘痛劇情惹哭無數觀眾，而日本神戶一位名為內藤博一的男子，竟有和劇中角色類似的經歷。

根據日本媒體《每日新聞》報道，內藤博一今年87歲，和電影中的清太一樣遭遇了神戶空襲。家裏房子全被燒毀，母親只好帶着他和2歲的妹妹四處逃難。然而雖然母親想盡辦法張羅食物，但身體還是日漸消瘦。

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終於在戰爭結束不久，內藤的母親和再見螢火蟲的清太一樣，在三宮車站內不支倒地，隨即失去生命跡象。內藤回憶當時，母親最後對他說的話，是要他好好照顧另一位疏散在他處的8歲妹妹。

內藤為了求生，住在三宮的地下道，並靠着偷竊維生。後來他與妹妹重聚，也只能繼續在地下道艱苦生存，直到當地的基督教會伸出援手，內藤才終於結束長達半年的地下道生活。

長大後的內藤，一度靠着開卡車維生。然而他自己一直想回報神戶市民，於是決心進入公部門。雖然連續落榜兩年，但總算在第三年合格，於是從28歲開始，他便被配屬到交通部，以公車駕駛的身分到退休。

65歲起，開始有媒體或單位找上內藤，希望他能向年輕一代講解戰時經歷。他經常在附近的小學演講，許多小朋友聽到他的過去，直呼「簡直和《再見螢火蟲》一模一樣！」內藤並對媒體表示，演講後收到小朋友一箱一箱的心得感想，更是他永遠珍惜的寶物。

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