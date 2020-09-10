「素媛」案孌童強姦犯12月出獄　須戴電子腳鐐7年　民眾斥不足夠

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以兒童性暴力為題材，真人真事改編的電影《許願》（中譯《素媛》、台譯：《希望：為愛重生》）於2013年上映，至今仍在許多觀影者中留下深刻印象，網友直呼當時看了氣到直發抖。而去年，韓媒曝光該案件現實中的強姦犯趙斗淳將於2020年出獄，引起網友憤慨，如今《韓聯社》再報道趙斗淳將於12月13日刑滿釋放，網友怒吼「應該關到死」、「怎麼不化學閹割！」

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趙斗淳2008年對8歲女童進行多次暴力性侵，導致女童終生需使用人工肛門與尿袋，他事後遭逮辯稱酒醉甚麼都不記得，最終被輕判12年，韓國社會震怒，向青瓦台請願案件重審、趙斗淳終身監禁等要求。雖然後來韓國修法，甚至訂出對強姦犯「化學閹割」的作法，但因趙斗淳案已定讞，所以已無法影響到趙斗淳。如今趙斗淳刑滿出獄時間逼近，雖然他出獄後將戴電子腳鐐7年，個人情報公開5年，但網友對此仍激憤不已，認為根本不該放出來，要死刑才有用。

趙斗淳原本判刑15年，但因他堅稱自己「醉酒」和「記不起當時的事情」，因而獲得3年的減刑。（影片截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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