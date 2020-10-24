「棺材告白者」助人死後發聲　曾幫逝者「出櫃」或爆踢好友惡行

今年52歲、家住澳洲的埃德加專門替死者工作，負責代替死者在喪禮上講出來不及說的話......甚麼是「棺材告白者」？又要怎麼樣才算是一名稱職的「棺材告白者」呢？

棺材告白者 把聲音借給死者

今年52歲、家住澳洲的埃德加（Bill Edgar）是一名「棺材告白者」（Coffin Confessor），他的工作就是在死者往生後到他們的喪禮上說出死者的內心話，有的是對在場人士的指控，有的則是對現場親友的感謝。

他們想要發聲，我就把我的聲音借給他們。 澳洲棺材告白者 埃德加

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至於，為甚麼埃德加會成為「棺材告白者」？他在工作期間又碰到了哪些令人印象深刻的事情呢？

致詞好友與妻子有染

埃德加回憶到，他在擔任企業私家偵探期間認識了一名大限將至的客戶，兩人的友誼讓埃德加決定代替他在喪禮現場發聲，幫他向參加喪禮的現場人士說出來不及說的話，這也是他「棺材告白者」事業誕生的原因。

當時，埃德加衣着整齊地坐在該名客戶的喪禮現場，當該名客戶最好的朋友在宣讀輓詞時，埃德加站了起來，大聲地要該名朋友閉上嘴巴坐下來。

埃德加說：「客戶心知這名宣稱是自己好友的男子企圖與自己的妻子有染。當時我在現場也應客戶要求，點名三名前來哀悼的人士要他們離開現場，否則我會親自送他們出去。」

「我的客戶不希望他們出現在他的喪禮上，就像他說的，這是他的喪禮，他想要用他喜歡的方式離開，而不是按照其他人的方式。」

代替死者死後出櫃

在另一場喪禮上，埃德加的客戶是一名重機隊的成員，現場都是人高馬大、騎着重機前來的車友。

在這場喪禮上，埃德加按照客戶的遺願，站起身向現場前來哀悼的人士宣布，他的客戶是一名同性戀者，而客戶的愛人就在現場。

「現場有的人不太開心，有的人早就知情。一開始，他們覺得我和客戶有仇，所以故意來破壞他的喪禮，但那些真正了解客戶的人早就知道他是一名同志。」

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要牧師閉嘴坐下來

至於根本不想要宗教喪禮，往生後卻被「強迫」用宗教喪禮的方式離開人世的客戶，埃德加也會使命必達地在喪禮上傳達客戶的意思。

埃德加說：「有一次，我到一場教會喪禮上代替客戶要牧師坐下不要再說話，因為我的客戶根本不想要宗教喪禮。」

「雖然牧師感到冒犯，但同時他也了解這一切。」

闖入超過22場喪禮

從 2017年開始擔任「棺材告白者」以來，埃德加已經按照客戶的指示「闖」入了超過 22場喪禮，他會西裝筆挺地融入現場親友，他也非常重視自己的這份工作。

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雖然有衝突，不過親友想知道死者遺言

埃德加表示，他每一次的服務費用是1萬澳元（約55,328港元），雖然常常要處理衝突跟對峙，但大部分的親友往往會站在埃德加這一邊，因為他們亟欲知道摯愛的死者還想說些什麼。

提供家庭清掃服務 幫人處理情趣用品

除了「棺材告白者」服務，埃德加也提供所謂的「家庭清掃」（home sweep）服務，每次的服務費用是3,000澳幣（約16,598港元）。

埃德加表示，他的「家庭清掃」服務並不是幫客戶打掃家裏，而是幫已經無法自理、待在醫院大限將至的客戶回到家中，按照客戶的意思整理家中重要物品。

小心不要被兒子發現

埃德加回憶到，第一個使用他「家庭清掃」服務的客戶是一名88歲的男子，當時他住在安寧病房內回不了家，因此特別請埃德加代替他回家收拾滿屋的情趣用品，不要讓他的兒子發現。

「我到他家時很震撼，他家就像個性愛地窖一樣。」埃德加提到，他最後想辦法把客戶的情趣用品全部處理掉了，還把處理的過程拍下來給客戶確認。

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遇到女兒揚言抓人

然而，在埃德加代替客戶「潛」回家中收拾物品的過程中，有時也會受到親友的阻撓，像有名客戶的女兒在埃德加摧毀遺囑的時候，揚言要找警察把埃德加給抓起來。

錄影+簽約自保

當被問到怎麼證明自己真的是依照客戶遺願做事時，埃德加表示他會錄下客戶的告白，並且要客戶簽署契約，「尤其當客戶要我進去他家，把他不希望孩子發現的物品摧毀的時候」。

亡妻要丈夫好好活下去

無論如何，在埃德加的執業生涯中，他最不能忘記的就是一名住在安寧病房的女子。

這名女子要埃德加在她離世後到她家跟她的丈夫說，她有留下一段尋寶的訊息給他。在埃德加的幫忙下，這名丈夫最後找到了亡妻的遺言，遺言中希望丈夫能好好活下去，她會在天堂替彼此打造一棟房子等他來相聚。

在生前就把事情解決比較好

對於「棺材告白者」的出現，澳洲心理學家英尼斯（Shona Innes）表示，會使用這項服務的客戶到最後一刻仍在逃避。英妮絲說：「這並不健康，我認為在生前就把事情解決比較好。」

英妮絲也提到，花錢請「棺材告白者」在喪禮上投下震撼彈，對傷心的家人來說其實是非常危險的。

英妮絲說：「悲傷本身就已經夠複雜了，但像是這樣的震撼彈只會讓親友悲傷的過程變得更加複雜，『棺材告白者』又要怎麼照顧這些人呢？」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】