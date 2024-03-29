陸劇出海・三︱從李小龍傳奇到山海情：阿拉伯人為什麼看陸劇？

在陸劇出海的板塊中，阿拉伯是最難想像的地帶。



原因也很直接，在普羅大眾的認知中，中國與阿拉伯不只語言不通，還存在極高的文化壁壘，不像中日韓至少同屬漢字文化圈、中美歐至少有長期「交手」的複雜情結；中阿之間雖有「絲綢之路」的過往，但講到當代文化交流實踐，似乎就像阻隔雙方的茫茫大漠，乏善可陳、一片死寂。因此談到阿拉伯人看陸劇，多數人的好奇並不是「阿拉伯人看什麼陸劇」，而是「阿拉伯人為什麼要看陸劇」。

確實，在西方長期掌控全球話語權、中東又被歐美先後宰制的背景下，阿拉伯與中國的當代文化交流相對稀薄。但稀薄不意味沒有，更不代表永遠停滯。10年之前，世界無法想像沙特伊朗會在北京宣布復交，也沒人能預見「一帶一路」會在中東遍地開花。面向阿拉伯世界，中國如今的政經角色大幅增長，文化角色自然也有所不同。

以筆者2016年的埃及經驗為例，在開羅的哈利利市集（Khan el-Khalili）中，筆者就遇見不少能用中文兜售商品的小販，這當然不代表中文已在埃及普及，卻至少反映中國經濟起飛後，民眾購買力提升、陸客成為「強大買家」的現實，所以當地攤販除了原本必備的英文、日文，也紛紛學起中文；到了埃及南部的路克索（Luxor），于正的《美人心計》正在當地電視上播送，且全劇採阿拉伯語配音，林心如、楊冪、王麗坤等人都「說著」多音節的急促語言，頗有喜感。這背後當然是中埃關係升溫後，北京積極進行文化輸出的結果，畢竟從翻譯台詞、接洽電視台到尋找配音團隊，都不是簡單工程。

而2016年路克索的驚鴻一瞥，成為筆者日後撰寫論文《為阿拉伯世界翻譯中國》的靈感來源，也是筆者關注「陸劇出海」的知識起點。當然，陸劇在阿拉伯的發展脈絡不同於日韓，後者更多是文化牽引、渾然天成，前者則更多是政策引導、後天養成。但也正因如此，才更能體現「陸劇出海」背後的硬實力意義。

中國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

從「革命導師」到「發展導師」

從地緣視角來看，阿拉伯世界作為亞非拉「全球南方」的重要板塊，始終是中國的重點耕耘對象，早在「陸劇出海」前就是如此。當然，這背後也是龐大政治與文化工程的長期積累。

回顧過往，在很長一段時間裡，中阿對彼此來說都是異域。雙方即便有「絲綢之路」的前塵往事，但這更多是當代學者論及中阿關係時，才會溯及的歷史名詞，事實上在19世紀以前，中阿即便有經貿互動，對彼此的認識都不深入。這背後除了地理因素，當然也與13世紀阿拔斯王朝崩解後，阿拉伯世界長期分裂、缺乏政治與歷史知識主體有關。

19世紀後，西方的全球擴張意外促進阿拉伯人進一步認識中國：在殖民體制下，阿拉伯知識分子通過西方報刊雜誌，看到一個改革不如明治維新徹底、在甲午戰爭輸給日本的東方弱國。當然，這種形象來自西方的知識體系，也不只在阿拉伯世界流傳，卻在當年相當深入人心。1931年馬堅（日後的第一屆全國政協委員、第一至五屆全國人大代表、中國知名穆斯林翻譯家、毛澤東與周恩來的阿拉伯語翻譯）等留學生抵達埃及時，當地人普遍不知中國有穆斯林，卻有不少人知道中國敗給了日本。

而扭轉這一切的起點，便是1950年代至1970年代的全球左翼狂潮，讓中國擺脫了「弱者」姿態，獲得「革命」的新面孔。1950年代起，反帝反殖運動在亞非拉地區燎原，通過馬堅等前留學生的私人人脈，中國與埃及在1956年建交，同時又借萬隆會議、蘇伊士運河危機等事件，在阿拉伯世界留下了「革命同志」的時代形象。到了1960年代中期，中國在中蘇分裂、文革政治的雙重背景下，開始向阿拉伯世界輸出《毛語錄》、《毛選》等毛澤東著作，同時積極支援亞非拉地區游擊隊，希望成為阿拉伯在內的第三世界「革命導師」。

毛澤東的文革可以追溯至20世紀初的新文化運動，都衝破了中國傳統道德秩序。（Getty）

而毛澤東著作的輸出，是中阿之間第一波大規模翻譯運動，也是第一波大規模政治宣傳活動。而因當年中國的政治實力相對強大，也有較多通曉阿語、漢語的翻譯人才，所以理所當然扮演了主導角色：1967年毛澤東著作的阿拉伯語翻譯組成立，同年阿拉伯語版《毛語錄》出版，首印40萬冊，1968年阿拉伯語版《毛選》出版，首印9.2萬冊。而在埃及已因中蘇分裂靠向蘇聯的情況下，這些出版品大多被運往蘇丹等「遠蘇親中」的阿拉伯國家，一直要到1970年代文革外交消退，這波浪潮才告終結。

因此可以這麼說，早在「陸劇出海」前，阿拉伯世界最先迎接的，是中國的「毛主義出海」。但這波出海熱潮無法維持，因為不只全球左翼激情在1970年代消退，中國也在同一時期結束了文革，隨之而來的就是對文革路線的徹底否定、對毛澤東晚年錯誤的反省糾正。在這種背景下，毛澤東著作的輸出、對海外毛派武裝的援助都告終止，部分巴勒斯坦毛派隨後在1980年代轉型為聖戰組織，借著從毛主義換軌到伊斯蘭來延續生命。

整體來說，中國在阿拉伯世界的「革命導師」形象，已隨毛澤東逝世走入歷史，但這不代表中國就從此放棄耕耘阿拉伯。伴隨近十年來「一帶一路」項目推展，中國明顯正在摸索「新導師」的角色：這次不是上世紀的「革命導師」，而是新時代的「發展導師」。至於推動這一角色的關鍵，自然就是改革開放、東升西降交會而成的時代脈動：中國崛起。

進入2000年後明顯可見，在美國深陷阿富汗、伊拉克戰爭期間，中國逐漸成長為全球第二大經濟體，擁有巨大市場、技術優勢與製造能力，並開始以「不輸出革命」的新面貌，與阿拉伯國家進行接觸、展開合作。2004年1月，時任中國國家主席胡錦濤訪問埃及，宣布與阿拉伯國家聯盟（League of Arab States—LAS，簡稱阿盟）共同成立「中國－阿拉伯國家合作論壇」（簡稱中阿合作論壇），便是前述脈絡的重要起點。

伊拉克戰爭持續近9年，雖然成功推翻薩達姆政權，卻也推翻了該國人民的生活，直至今日仍充斥戰亂、經濟不穩（Reuters）

而這一時期的中國形象塑造，同樣依靠中國主導的大規模翻譯與宣傳工程，整體來說調性相對柔和，偏重文化交流層次，當然這也與中國還在摸索角色定位有關。

例如在書籍推介上，中國在2004年啟動了「中國圖書對外推廣計畫」，接著還有2009年的「中國文化著作翻譯出版工程」與「經典中國國際出版工程」，以及2010年中國與阿盟簽署的「中阿典籍互譯出版工程」；在影視場域，「中國中央電視台阿拉伯語頻道」（CCTV-العربية）在2009年開播，成為陸劇出海阿拉伯起點，埃及國有電視台「尼羅河電視台」的高教頻道也在2012年11月開播中國製作的漢語教學節目，每套節目時長半個小時，其中20分鐘為漢語教學，10分鐘介紹中國文化。這段期間，中國對外漢語教學兩大品牌：「孔子學院」、「漢語橋」，也在埃及落地生根。

2013年「一帶一路」項目問世後，中國對阿拉伯世界的經營變得更有戰略性。2014年時任中國國家主席習近平便在中阿合作論壇第六屆部長級會議上，首次提出構建「1＋2＋3」的中阿合作格局。其中「1」，是以能源合作為主軸，希望深化油氣領域全產業鏈合作，維護能源運輸通道安全；「2」，是以基礎設施建設、貿易和投資便利化為兩翼，加強中阿在重大發展專案、標誌性民生專案上的合作；「3」，是以核能、航太衛星、新能源三大高新領域為突破口，努力提升中阿務實合作。

2022年12月9日下午，首屆中國－阿拉伯國家峰會在沙特首都利雅得阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心舉行。中國國家主席習近平出席峰會並發表題為《弘揚中阿友好精神 攜手構建面向新時代的中阿命運共同體》的主旨講話。（新華社）

在這個時空背景下，中國面向阿拉伯的形象工程更加具體，且時常圍繞具體主題進行延展，整體鋪排出了「發展導師」的形象，也就是強調中國可以做為阿拉伯世界的參照，協助後者走出貧困、邁向工業化。

以2014年配合「一帶一路」項目啟動的「絲路書香出版工程」為例，這個項目是針對「一帶一路」沿線國家的翻譯出版項目，主要是將中國圖書譯成各國語言後輸出，阿拉伯語當然是重要板塊。以2021年的「絲路書香出版工程」公示名單為例，在入選的324項作品中，以阿拉伯語輸出的作品共69項，比重超過20%，並可分成以下6個主題：中國特色社會主義主旋律、脫貧、中國經濟與發展、中國歷史文化、中國古典與當代文學、科學與中醫與技術。其中脫貧便是明顯契合「發展導師」的主題安排，其他主題同樣相去不遠。更宏觀的說，也是近年興起的「中國式現代化」話語的一環。

而影視場域也是如此。繼2009年「中國中央電視台阿拉伯語頻道」開播後，中國又在2016年開播了「中國環球電視網阿拉伯語頻道」（CGTN Arabic），取代前者。當然，CGTN Arabic也有中國文化、旅遊的軟性宣傳，卻更強調與西方媒體的輿論戰，以及中國作為科技與經濟大國的宣傳。例如在新疆議題上，頻道內容便明顯是要用「反恐」與「脫貧」兩大敘事，爭取對新疆議題的話語權，同時抗衡西方的「種族滅絕」敘事；另針對中國發展，頻道更有《中國軍隊能力現代化》（تحديث قدرات الجيش الصيني）、《一帶一路倡議》（مبادرة الحزام والطريق）、《巨型工程》（مشاريع عملاقة）等、《擺脫貧困》（التخلص من الفقر）、《中國奇蹟》（المعجزات الصينية）等節目。

而這些脈絡發展當然也影響到了陸劇出海阿拉伯的樣態。

圖為2022年12月8日沙特阿拉伯王儲穆罕默德於在沙特阿拉伯利雅得會見中國國家主席習近平。（Reuters）

陸劇如何出海阿拉伯

如前所述，陸劇出海阿拉伯的起點，是2009年開播的「中國中央電視台阿拉伯語頻道」。

而這個頻道的誕生脈絡，是中國在「後革命」年代到「一帶一路」誕生前，希望與阿拉伯世界建立新互動的嘗試，所以整體來說調性偏軟，內容雖有政治新聞，卻更強調宣介中國文化、旅遊景點與文藝創作。例如《中國旅遊》（السياحة في الصين）、《中國藝術》（الفنون الصينية）、《功夫》（الكونغ فو）、《學習中文》（تعلم اللغة الصينية），以及筆者負笈科威特時最喜歡看的《中國菜》（المطبخ الصيني）等，內容相對去政治化，甚至有些「自我東方化」的味道。

在這個脈絡下，當年循「中國中央電視台阿拉伯語頻道」出海的陸劇，也有類似趨勢，例如2008年陳國坤主演的《李小龍傳奇》（أسطورة بروس لي）、2009年于正的《美人心計》（كيد النساء），就是這一頻道首先出海阿拉伯世界的兩部陸劇，前者明顯是要迎合「功夫」這種外界對中國的傳統想像；後者則是要以女性視角、華麗服飾的古裝愛情調性，召喚對相關議題感興趣的觀眾。當然，這兩部劇全部採阿拉伯語配音，且是由中方統籌配音團隊。

而從結果來看，這一策略相當成功。兩部劇一開始雖是在「中國中央電視台阿拉伯語頻道」的Youtube頻道上默默播出，點擊卻都相當驚人：《美人心計》幾乎每集都有3萬次以上的點擊，《李小龍傳奇》則光首集就有210萬點集，完結篇的點擊更是來到驚人的580萬，可見「古裝」、「功夫」、「女性視角敘事」等元素在阿拉伯的市場號召力。且這兩部的點擊都遠超「中國中央電視台阿拉伯語頻道」後來輸出的其他劇集，例如走民國愛情路線的《紅粉世家》（أسرة الجمال），以及知名金庸武俠IP《笑傲江湖》（الجوالة الشامخون），都無法再現《美人心計》、《李小龍傳奇》的輝煌紀錄。

2008年首播的《李小龍傳奇》，曾讓陳國坤紅遍全國，成為了央視八年最高收視節目。（資料圖片）

不過伴隨中國國力成長、中阿互動深化，如今陸劇出海阿拉伯有了新樣態，阿拉伯人所能接受的陸劇類型也更多元。基本上可以大致總結為：從網路到電視、從政府到企業、從商品到宣傳。

首先是從網路到電視。2013年「一帶一路」項目開始後，中方便與埃及影視工作室「振動」展開合作，著手譯製、配音中國影視劇；2015年，中國國際廣播電台正式和埃及廣播電視聯盟簽署協定，在埃及國家電視台合作開辦《中國劇場》單元，將翻譯且配音好的中國影視劇輸出至埃及國家電視台播放，包括《杜拉拉升職記》、《父母愛情》、《北京青年》、《歡樂頌》、《雞毛飛上天》、《媳婦的美好時代》，以及前述的《美人心計》等作品，皆因此登上埃及電視台，《媳婦的美好時代》還創下3.2%的收視率。

而陸劇落地的阿拉伯國家不只埃及，還有海灣的沙特、阿聯酋。這背後當然是外交脈動的反應：隨著中國對能源的需求不斷上升，北京在阿拉伯世界的外交重點已逐漸從埃及轉向盛產油氣的海灣。2022年12月，《山海情》、《三十而已》、《小歡喜》、《創業時代》等陸劇，開始通過沙特《中東廣播中心》（MBC）的電視及網路視頻點播平台Shahid播出。

其中，MBC已是中東和北非地區最大的綜合性電視媒體集團，通過多顆衛星覆蓋中東及北非地區使用者，其電視頻道平均每日收視規模1.3億戶，在該區擁有近50%的市場佔有率，旗下綜合頻道MBC1在沙特則有95%以上到達率；Shahid則是MBC旗下的龍頭應用程式，擁有最大的阿拉伯影片庫存。因此陸劇登陸這兩個平台，具有重要的時代意義。

圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

接著是從政府到企業。毫無疑問，中國政府一直是陸劇出海阿拉伯的重要推手：2018年7月，《中阿合作論壇2018年至2020年行動執行計畫》正式將廣播影視交流合作作為重要內容納入其中；2022年12月，中國國家主席習近平在利雅德舉行的首屆中國-阿拉伯國家峰會上提出中阿務實合作「八大共同行動」，第六條「文明對話共同行動」便特別提到了，要與阿方共同實施50部視聽節目合作工程。

而在具體的機制和工程方面，中國與阿拉伯目前已有「中阿廣播電視合作論壇」、「絲綢之路影視橋工程」、「中非中阿影視合作工程」等項目，是推動陸劇出海阿拉伯的重要機制；其他還有「視聽共用享全球播映活動」、「中阿節目交流推介」、「中阿短視頻大賽」、「北京優秀影視劇展播季·阿拉伯國家和地區」等系列活動，是面向阿拉伯國家宣傳陸劇的重要平台。

不過隨著中國影視產業崛起，中國政府已不是推動陸劇出海的唯一力量，陸企也開始扮演重要角色。例如前述的陸劇出海沙特MBC，背後便有寧夏政府與悅家繁榮文化傳媒的共同協作，後者在2022年獲得國家相關部門2個國產影視劇的譯配傳播專案，並在2023年1月與MBC簽署了《電視中國劇場》專案協定，要與沙特共同打造中國影視劇內容板塊。2023年7月，悅家繁榮文化傳媒與寧夏衛視聯合申報阿拉伯語「電視中國劇場」，在國家廣電總局正式立項並通過審核。

接著還有愛奇藝。2019年，愛奇藝上線了國際版網站和國際版App，其中就包括阿拉伯語介面。而為符合阿拉伯語閱讀習慣，介面整體採從右往左的流覽設計，並為當地使用者提供了文字和配音兩種翻譯服務。截至目前，阿拉伯地區使用者已可通過愛奇藝國際版觀看近4,000部影、劇、綜、漫等亞洲內容，其中近300部作品已經完成阿拉伯語的翻譯，陸劇當然也在其中。

愛奇藝副總裁及總編輯王兆楠 (左一) 為港台代表團介紹集團融媒體業務。（港台提供圖片)

再來是在陸劇出海上表現優異的華策影視集團。2013年起，華策集團便積極探索海外新媒體頻道建設，並與YouTube、Viki、Facebook、Dailymotion等多個新媒體平台合作，建立了華策頻道與專區，並在YouTube平台上建立多語種頻道。其中，阿拉伯語頻道《Huace Croton TV Arabic - العربية مسلسلات صينية》便是在2019年5月正式開辦，累計至今已有100萬訂閱者。

而華策之所以能有如此成績，關鍵就是持續深入調研當地觀眾喜好，並發現當代阿拉伯觀眾較喜歡青春甜寵、都市愛情題材，且對鹿晗、楊冪、吳磊、譚松韻等中國明星感興趣，所以明確了頻道的發展方向，選擇上線《甜蜜暴擊》、《最親愛的你》、《我們這十年》、《去有風的地方》、《向風而行》、《兩個人的小森林》、《親愛的，熱愛的》、《以家人之名》、《三生三世十里桃花》、《三分野》、《長歌行》等劇。

而從頻道內的點擊排行來看，前兩名分別是《以家人之名》、《甜蜜暴擊》，這兩部劇每集都有破百萬點擊，《以家人之名》的第一集點擊數更是來到761萬，已經突破過去《李小龍傳奇》的紀錄。這也凸顯當代陸劇出海阿拉伯，正在跳脫傳統的「自我東方化」框架，不必靠古裝劇、功夫等元素，也能吸引阿拉伯人觀看。

而除了華策集團，世紀優優獨立運營的YouTube阿拉伯語頻道（YoYo Arabic Channel）同樣成績斐然。2017年8月24日，YoYo Arabic Channel正式上線運營，首部上線劇集便是《雙世寵妃》。而經過6年耕耘，YoYo Arabic Channel訂閱者已來到235萬，是YouTube平台上使用者規模最大的阿語中國影視內容頻道。

根據世紀優優自身調研，埃及、伊拉克、沙特、阿爾及利亞、摩洛哥觀眾是該頻道的「追劇主力」，其中埃及觀眾占比22.8%，伊拉克觀眾占比14%，沙特、阿爾及利亞、摩洛哥觀眾占比均超過10%；而在使用者組成上，YoYo Arabic Channel的用戶以年輕女性用戶為主，占比70%，18-34歲的用戶占比64%。因此世紀優優的經營策略也與華策類似，選擇大量上線青春甜寵、都市愛情、古裝愛情劇，也確實收穫良好點擊，例如《我憑本事單身》、《芸汐傳》，總集觀看次數都超過4,000萬次；《冰糖燉雪梨》、《我好喜歡你》、《初戀了那麼多年》等劇的總觀看次數也都超過2,000萬次。

以家人之名吸引許多阿拉伯觀眾觀看。（《以家人之名》劇照）

再來是從商品到宣傳。從華策、世紀優優的成功可以看到，中國已經掌握陸劇出海阿拉伯的流量密碼，完全可以將陸劇當成商品來行銷；不過如前所述，陸劇出海脈絡也受中國政府面向阿拉伯的宣傳框架導引，要為「發展導師」的形象工程服務。在這個脈絡下，中國政府選擇重點出海阿拉伯的陸劇就不會是甜寵劇，而是聚焦強調中國發展、經濟成就的相關劇集，《山海情》就是典型代表。

眾所周知，《山海情》是2021年中共建黨百年獻禮劇，講述寧夏西海固民眾在福建對口幫扶制度下，拓墾出「閩寧鎮」，從貧窮走向小康的過程，屬於扶貧主題電視劇。而從「絲路書香出版工程」的書目安排就能發現，「脫貧」始終是中國面向阿拉伯世界的重點宣傳話題，所以《山海情》的中選可謂毫不意外，畢竟阿拉伯世界除海灣國家外，多數地區都有貧困問題。

而為方便阿拉伯觀眾理解，《山海情》全片採阿拉伯語配音，其阿拉伯片名也未直譯「山海情」、更未採用英文譯名「閩寧鎮」（Minning Town），而是譯成了「向幸福移民」（الهجرة إلى السعادة）。藉著劇中從貧困農村到小康生活的對比，中國希望傳遞自己雖曾貧窮、卻能在正確制度與發展路線指引下，走向富強的隱形敘事，吸引更多阿拉伯人關注中國的發展路線、制度特性。

山海情中從福建派來的援寧幹部陳金山和福建大學教授凌一農兩人和湧泉村居民的互動情節有趣。（微博＠山海情）

另外《山海情》的播出也有時間與空間上的特意安排：在2022年12月首屆中國―阿拉伯國家峰會、中國―海灣阿拉伯國家合作委員會峰會舉行前夕，《山海情》於埃及電視台上首播。時間上明顯是配合了首屆中阿峰會，地點則是考量埃及與中國從反帝反殖時代持續至今的特殊情誼。而繼埃及之後，《山海情》又登陸沙特MBC，並在阿聯酋、蘇丹、伊拉克、阿爾及利亞、摩洛哥、阿曼、也門等國電視台上播出，中國政府當然也是主要推手。

不過第一部出海阿拉伯的獻禮劇其實不是《山海情》，而是《覺醒年代》（عصر الصحوة），背後推手除了中國政府外，還有位於阿聯酋的《中阿衛視》（CATV，الصينية العربية）。《中阿衛視》是2014年由阿聯酋華商出資成立的媒體，先是在2015年9月上星播出，通過尼羅河衛星覆蓋中東25個國家，又在2016年9月接入阿聯酋國家有線電視網Du和Etisalat，這意味著阿聯酋所有家庭均可通過有線網路收看中阿衛視。2017年5月，中國外交部批准中阿衛視設立常駐中國新聞機構：「中阿衛視中國新聞中心」，同時頒發外國駐華新聞機構證，並向中阿衛視駐華的阿拉伯籍記者頒發中國記者證，算是中阿媒體交流的成功案例。

而《覺醒年代》2021年熱播時，《中阿衛視》便積極爭取此劇的海外播映權，最後也如願以償，並獲中方團隊協助將字幕譯為阿拉伯語。2022年5月，《覺醒年代》在《中阿衛視》上播映，成為第一部出海阿拉伯世界的中共建黨百年獻禮劇。而這大概也是1970年代後，毛澤東久違地再成宣傳圖騰，進入阿拉伯世界。當然，《覺醒年代》作為群像劇，還有李大釗、陳獨秀等重要角色，但對阿拉伯世界來說，圍繞毛澤東的狂熱、退潮與再見面，別具歷史意義。

《覺醒年代》於內地播出時，引起大量年輕觀眾的熱烈反應。（電視劇照）

整體而言，從網路到電視、從政府到企業、從商品到宣傳的三重變遷，反映了中國崛起、世界多極化下，中阿互動愈發深刻的現實，原本無法想像的陸劇出海阿拉伯，如今已是生機勃勃、枝繁葉茂。

當然，與東亞的日韓、越南相比，阿拉伯還是陸劇出海相對吃力的市場，如何克服文化差異、統籌資源並妥善運用、建立可靠的翻譯與配音團隊，仍是任重道遠。不過可以確定的是，在東升西降的時代洪流下，阿拉伯地區作為全球能源與地緣重鎮，正與中美俄形成更多極的區域互動；而在中阿關係不斷升溫的背景下，兼具商品與宣傳意義的陸劇，必然會扮演更重的時代角色。