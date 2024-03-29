陸劇出海・三︱從李小龍傳奇到山海情：阿拉伯人為什麼看陸劇？
在陸劇出海的板塊中，阿拉伯是最難想像的地帶。
原因也很直接，在普羅大眾的認知中，中國與阿拉伯不只語言不通，還存在極高的文化壁壘，不像中日韓至少同屬漢字文化圈、中美歐至少有長期「交手」的複雜情結；中阿之間雖有「絲綢之路」的過往，但講到當代文化交流實踐，似乎就像阻隔雙方的茫茫大漠，乏善可陳、一片死寂。因此談到阿拉伯人看陸劇，多數人的好奇並不是「阿拉伯人看什麼陸劇」，而是「阿拉伯人為什麼要看陸劇」。
確實，在西方長期掌控全球話語權、中東又被歐美先後宰制的背景下，阿拉伯與中國的當代文化交流相對稀薄。但稀薄不意味沒有，更不代表永遠停滯。10年之前，世界無法想像沙特伊朗會在北京宣布復交，也沒人能預見「一帶一路」會在中東遍地開花。面向阿拉伯世界，中國如今的政經角色大幅增長，文化角色自然也有所不同。
以筆者2016年的埃及經驗為例，在開羅的哈利利市集（Khan el-Khalili）中，筆者就遇見不少能用中文兜售商品的小販，這當然不代表中文已在埃及普及，卻至少反映中國經濟起飛後，民眾購買力提升、陸客成為「強大買家」的現實，所以當地攤販除了原本必備的英文、日文，也紛紛學起中文；到了埃及南部的路克索（Luxor），于正的《美人心計》正在當地電視上播送，且全劇採阿拉伯語配音，林心如、楊冪、王麗坤等人都「說著」多音節的急促語言，頗有喜感。這背後當然是中埃關係升溫後，北京積極進行文化輸出的結果，畢竟從翻譯台詞、接洽電視台到尋找配音團隊，都不是簡單工程。
而2016年路克索的驚鴻一瞥，成為筆者日後撰寫論文《為阿拉伯世界翻譯中國》的靈感來源，也是筆者關注「陸劇出海」的知識起點。當然，陸劇在阿拉伯的發展脈絡不同於日韓，後者更多是文化牽引、渾然天成，前者則更多是政策引導、後天養成。但也正因如此，才更能體現「陸劇出海」背後的硬實力意義。
從「革命導師」到「發展導師」
從地緣視角來看，阿拉伯世界作為亞非拉「全球南方」的重要板塊，始終是中國的重點耕耘對象，早在「陸劇出海」前就是如此。當然，這背後也是龐大政治與文化工程的長期積累。
回顧過往，在很長一段時間裡，中阿對彼此來說都是異域。雙方即便有「絲綢之路」的前塵往事，但這更多是當代學者論及中阿關係時，才會溯及的歷史名詞，事實上在19世紀以前，中阿即便有經貿互動，對彼此的認識都不深入。這背後除了地理因素，當然也與13世紀阿拔斯王朝崩解後，阿拉伯世界長期分裂、缺乏政治與歷史知識主體有關。
19世紀後，西方的全球擴張意外促進阿拉伯人進一步認識中國：在殖民體制下，阿拉伯知識分子通過西方報刊雜誌，看到一個改革不如明治維新徹底、在甲午戰爭輸給日本的東方弱國。當然，這種形象來自西方的知識體系，也不只在阿拉伯世界流傳，卻在當年相當深入人心。1931年馬堅（日後的第一屆全國政協委員、第一至五屆全國人大代表、中國知名穆斯林翻譯家、毛澤東與周恩來的阿拉伯語翻譯）等留學生抵達埃及時，當地人普遍不知中國有穆斯林，卻有不少人知道中國敗給了日本。
而扭轉這一切的起點，便是1950年代至1970年代的全球左翼狂潮，讓中國擺脫了「弱者」姿態，獲得「革命」的新面孔。1950年代起，反帝反殖運動在亞非拉地區燎原，通過馬堅等前留學生的私人人脈，中國與埃及在1956年建交，同時又借萬隆會議、蘇伊士運河危機等事件，在阿拉伯世界留下了「革命同志」的時代形象。到了1960年代中期，中國在中蘇分裂、文革政治的雙重背景下，開始向阿拉伯世界輸出《毛語錄》、《毛選》等毛澤東著作，同時積極支援亞非拉地區游擊隊，希望成為阿拉伯在內的第三世界「革命導師」。
而毛澤東著作的輸出，是中阿之間第一波大規模翻譯運動，也是第一波大規模政治宣傳活動。而因當年中國的政治實力相對強大，也有較多通曉阿語、漢語的翻譯人才，所以理所當然扮演了主導角色：1967年毛澤東著作的阿拉伯語翻譯組成立，同年阿拉伯語版《毛語錄》出版，首印40萬冊，1968年阿拉伯語版《毛選》出版，首印9.2萬冊。而在埃及已因中蘇分裂靠向蘇聯的情況下，這些出版品大多被運往蘇丹等「遠蘇親中」的阿拉伯國家，一直要到1970年代文革外交消退，這波浪潮才告終結。
因此可以這麼說，早在「陸劇出海」前，阿拉伯世界最先迎接的，是中國的「毛主義出海」。但這波出海熱潮無法維持，因為不只全球左翼激情在1970年代消退，中國也在同一時期結束了文革，隨之而來的就是對文革路線的徹底否定、對毛澤東晚年錯誤的反省糾正。在這種背景下，毛澤東著作的輸出、對海外毛派武裝的援助都告終止，部分巴勒斯坦毛派隨後在1980年代轉型為聖戰組織，借著從毛主義換軌到伊斯蘭來延續生命。
整體來說，中國在阿拉伯世界的「革命導師」形象，已隨毛澤東逝世走入歷史，但這不代表中國就從此放棄耕耘阿拉伯。伴隨近十年來「一帶一路」項目推展，中國明顯正在摸索「新導師」的角色：這次不是上世紀的「革命導師」，而是新時代的「發展導師」。至於推動這一角色的關鍵，自然就是改革開放、東升西降交會而成的時代脈動：中國崛起。
進入2000年後明顯可見，在美國深陷阿富汗、伊拉克戰爭期間，中國逐漸成長為全球第二大經濟體，擁有巨大市場、技術優勢與製造能力，並開始以「不輸出革命」的新面貌，與阿拉伯國家進行接觸、展開合作。2004年1月，時任中國國家主席胡錦濤訪問埃及，宣布與阿拉伯國家聯盟（League of Arab States—LAS，簡稱阿盟）共同成立「中國－阿拉伯國家合作論壇」（簡稱中阿合作論壇），便是前述脈絡的重要起點。
而這一時期的中國形象塑造，同樣依靠中國主導的大規模翻譯與宣傳工程，整體來說調性相對柔和，偏重文化交流層次，當然這也與中國還在摸索角色定位有關。
例如在書籍推介上，中國在2004年啟動了「中國圖書對外推廣計畫」，接著還有2009年的「中國文化著作翻譯出版工程」與「經典中國國際出版工程」，以及2010年中國與阿盟簽署的「中阿典籍互譯出版工程」；在影視場域，「中國中央電視台阿拉伯語頻道」（CCTV-العربية）在2009年開播，成為陸劇出海阿拉伯起點，埃及國有電視台「尼羅河電視台」的高教頻道也在2012年11月開播中國製作的漢語教學節目，每套節目時長半個小時，其中20分鐘為漢語教學，10分鐘介紹中國文化。這段期間，中國對外漢語教學兩大品牌：「孔子學院」、「漢語橋」，也在埃及落地生根。
2013年「一帶一路」項目問世後，中國對阿拉伯世界的經營變得更有戰略性。2014年時任中國國家主席習近平便在中阿合作論壇第六屆部長級會議上，首次提出構建「1＋2＋3」的中阿合作格局。其中「1」，是以能源合作為主軸，希望深化油氣領域全產業鏈合作，維護能源運輸通道安全；「2」，是以基礎設施建設、貿易和投資便利化為兩翼，加強中阿在重大發展專案、標誌性民生專案上的合作；「3」，是以核能、航太衛星、新能源三大高新領域為突破口，努力提升中阿務實合作。
在這個時空背景下，中國面向阿拉伯的形象工程更加具體，且時常圍繞具體主題進行延展，整體鋪排出了「發展導師」的形象，也就是強調中國可以做為阿拉伯世界的參照，協助後者走出貧困、邁向工業化。
以2014年配合「一帶一路」項目啟動的「絲路書香出版工程」為例，這個項目是針對「一帶一路」沿線國家的翻譯出版項目，主要是將中國圖書譯成各國語言後輸出，阿拉伯語當然是重要板塊。以2021年的「絲路書香出版工程」公示名單為例，在入選的324項作品中，以阿拉伯語輸出的作品共69項，比重超過20%，並可分成以下6個主題：中國特色社會主義主旋律、脫貧、中國經濟與發展、中國歷史文化、中國古典與當代文學、科學與中醫與技術。其中脫貧便是明顯契合「發展導師」的主題安排，其他主題同樣相去不遠。更宏觀的說，也是近年興起的「中國式現代化」話語的一環。
而影視場域也是如此。繼2009年「中國中央電視台阿拉伯語頻道」開播後，中國又在2016年開播了「中國環球電視網阿拉伯語頻道」（CGTN Arabic），取代前者。當然，CGTN Arabic也有中國文化、旅遊的軟性宣傳，卻更強調與西方媒體的輿論戰，以及中國作為科技與經濟大國的宣傳。例如在新疆議題上，頻道內容便明顯是要用「反恐」與「脫貧」兩大敘事，爭取對新疆議題的話語權，同時抗衡西方的「種族滅絕」敘事；另針對中國發展，頻道更有《中國軍隊能力現代化》（تحديث قدرات الجيش الصيني）、《一帶一路倡議》（مبادرة الحزام والطريق）、《巨型工程》（مشاريع عملاقة）等、《擺脫貧困》（التخلص من الفقر）、《中國奇蹟》（المعجزات الصينية）等節目。
而這些脈絡發展當然也影響到了陸劇出海阿拉伯的樣態。
陸劇如何出海阿拉伯
如前所述，陸劇出海阿拉伯的起點，是2009年開播的「中國中央電視台阿拉伯語頻道」。
而這個頻道的誕生脈絡，是中國在「後革命」年代到「一帶一路」誕生前，希望與阿拉伯世界建立新互動的嘗試，所以整體來說調性偏軟，內容雖有政治新聞，卻更強調宣介中國文化、旅遊景點與文藝創作。例如《中國旅遊》（السياحة في الصين）、《中國藝術》（الفنون الصينية）、《功夫》（الكونغ فو）、《學習中文》（تعلم اللغة الصينية），以及筆者負笈科威特時最喜歡看的《中國菜》（المطبخ الصيني）等，內容相對去政治化，甚至有些「自我東方化」的味道。
在這個脈絡下，當年循「中國中央電視台阿拉伯語頻道」出海的陸劇，也有類似趨勢，例如2008年陳國坤主演的《李小龍傳奇》（أسطورة بروس لي）、2009年于正的《美人心計》（كيد النساء），就是這一頻道首先出海阿拉伯世界的兩部陸劇，前者明顯是要迎合「功夫」這種外界對中國的傳統想像；後者則是要以女性視角、華麗服飾的古裝愛情調性，召喚對相關議題感興趣的觀眾。當然，這兩部劇全部採阿拉伯語配音，且是由中方統籌配音團隊。
而從結果來看，這一策略相當成功。兩部劇一開始雖是在「中國中央電視台阿拉伯語頻道」的Youtube頻道上默默播出，點擊卻都相當驚人：《美人心計》幾乎每集都有3萬次以上的點擊，《李小龍傳奇》則光首集就有210萬點集，完結篇的點擊更是來到驚人的580萬，可見「古裝」、「功夫」、「女性視角敘事」等元素在阿拉伯的市場號召力。且這兩部的點擊都遠超「中國中央電視台阿拉伯語頻道」後來輸出的其他劇集，例如走民國愛情路線的《紅粉世家》（أسرة الجمال），以及知名金庸武俠IP《笑傲江湖》（الجوالة الشامخون），都無法再現《美人心計》、《李小龍傳奇》的輝煌紀錄。
不過伴隨中國國力成長、中阿互動深化，如今陸劇出海阿拉伯有了新樣態，阿拉伯人所能接受的陸劇類型也更多元。基本上可以大致總結為：從網路到電視、從政府到企業、從商品到宣傳。
首先是從網路到電視。2013年「一帶一路」項目開始後，中方便與埃及影視工作室「振動」展開合作，著手譯製、配音中國影視劇；2015年，中國國際廣播電台正式和埃及廣播電視聯盟簽署協定，在埃及國家電視台合作開辦《中國劇場》單元，將翻譯且配音好的中國影視劇輸出至埃及國家電視台播放，包括《杜拉拉升職記》、《父母愛情》、《北京青年》、《歡樂頌》、《雞毛飛上天》、《媳婦的美好時代》，以及前述的《美人心計》等作品，皆因此登上埃及電視台，《媳婦的美好時代》還創下3.2%的收視率。
而陸劇落地的阿拉伯國家不只埃及，還有海灣的沙特、阿聯酋。這背後當然是外交脈動的反應：隨著中國對能源的需求不斷上升，北京在阿拉伯世界的外交重點已逐漸從埃及轉向盛產油氣的海灣。2022年12月，《山海情》、《三十而已》、《小歡喜》、《創業時代》等陸劇，開始通過沙特《中東廣播中心》（MBC）的電視及網路視頻點播平台Shahid播出。
其中，MBC已是中東和北非地區最大的綜合性電視媒體集團，通過多顆衛星覆蓋中東及北非地區使用者，其電視頻道平均每日收視規模1.3億戶，在該區擁有近50%的市場佔有率，旗下綜合頻道MBC1在沙特則有95%以上到達率；Shahid則是MBC旗下的龍頭應用程式，擁有最大的阿拉伯影片庫存。因此陸劇登陸這兩個平台，具有重要的時代意義。
接著是從政府到企業。毫無疑問，中國政府一直是陸劇出海阿拉伯的重要推手：2018年7月，《中阿合作論壇2018年至2020年行動執行計畫》正式將廣播影視交流合作作為重要內容納入其中；2022年12月，中國國家主席習近平在利雅德舉行的首屆中國-阿拉伯國家峰會上提出中阿務實合作「八大共同行動」，第六條「文明對話共同行動」便特別提到了，要與阿方共同實施50部視聽節目合作工程。
而在具體的機制和工程方面，中國與阿拉伯目前已有「中阿廣播電視合作論壇」、「絲綢之路影視橋工程」、「中非中阿影視合作工程」等項目，是推動陸劇出海阿拉伯的重要機制；其他還有「視聽共用享全球播映活動」、「中阿節目交流推介」、「中阿短視頻大賽」、「北京優秀影視劇展播季·阿拉伯國家和地區」等系列活動，是面向阿拉伯國家宣傳陸劇的重要平台。
不過隨著中國影視產業崛起，中國政府已不是推動陸劇出海的唯一力量，陸企也開始扮演重要角色。例如前述的陸劇出海沙特MBC，背後便有寧夏政府與悅家繁榮文化傳媒的共同協作，後者在2022年獲得國家相關部門2個國產影視劇的譯配傳播專案，並在2023年1月與MBC簽署了《電視中國劇場》專案協定，要與沙特共同打造中國影視劇內容板塊。2023年7月，悅家繁榮文化傳媒與寧夏衛視聯合申報阿拉伯語「電視中國劇場」，在國家廣電總局正式立項並通過審核。
接著還有愛奇藝。2019年，愛奇藝上線了國際版網站和國際版App，其中就包括阿拉伯語介面。而為符合阿拉伯語閱讀習慣，介面整體採從右往左的流覽設計，並為當地使用者提供了文字和配音兩種翻譯服務。截至目前，阿拉伯地區使用者已可通過愛奇藝國際版觀看近4,000部影、劇、綜、漫等亞洲內容，其中近300部作品已經完成阿拉伯語的翻譯，陸劇當然也在其中。
再來是在陸劇出海上表現優異的華策影視集團。2013年起，華策集團便積極探索海外新媒體頻道建設，並與YouTube、Viki、Facebook、Dailymotion等多個新媒體平台合作，建立了華策頻道與專區，並在YouTube平台上建立多語種頻道。其中，阿拉伯語頻道《Huace Croton TV Arabic - العربية مسلسلات صينية》便是在2019年5月正式開辦，累計至今已有100萬訂閱者。
而華策之所以能有如此成績，關鍵就是持續深入調研當地觀眾喜好，並發現當代阿拉伯觀眾較喜歡青春甜寵、都市愛情題材，且對鹿晗、楊冪、吳磊、譚松韻等中國明星感興趣，所以明確了頻道的發展方向，選擇上線《甜蜜暴擊》、《最親愛的你》、《我們這十年》、《去有風的地方》、《向風而行》、《兩個人的小森林》、《親愛的，熱愛的》、《以家人之名》、《三生三世十里桃花》、《三分野》、《長歌行》等劇。
而從頻道內的點擊排行來看，前兩名分別是《以家人之名》、《甜蜜暴擊》，這兩部劇每集都有破百萬點擊，《以家人之名》的第一集點擊數更是來到761萬，已經突破過去《李小龍傳奇》的紀錄。這也凸顯當代陸劇出海阿拉伯，正在跳脫傳統的「自我東方化」框架，不必靠古裝劇、功夫等元素，也能吸引阿拉伯人觀看。
而除了華策集團，世紀優優獨立運營的YouTube阿拉伯語頻道（YoYo Arabic Channel）同樣成績斐然。2017年8月24日，YoYo Arabic Channel正式上線運營，首部上線劇集便是《雙世寵妃》。而經過6年耕耘，YoYo Arabic Channel訂閱者已來到235萬，是YouTube平台上使用者規模最大的阿語中國影視內容頻道。
根據世紀優優自身調研，埃及、伊拉克、沙特、阿爾及利亞、摩洛哥觀眾是該頻道的「追劇主力」，其中埃及觀眾占比22.8%，伊拉克觀眾占比14%，沙特、阿爾及利亞、摩洛哥觀眾占比均超過10%；而在使用者組成上，YoYo Arabic Channel的用戶以年輕女性用戶為主，占比70%，18-34歲的用戶占比64%。因此世紀優優的經營策略也與華策類似，選擇大量上線青春甜寵、都市愛情、古裝愛情劇，也確實收穫良好點擊，例如《我憑本事單身》、《芸汐傳》，總集觀看次數都超過4,000萬次；《冰糖燉雪梨》、《我好喜歡你》、《初戀了那麼多年》等劇的總觀看次數也都超過2,000萬次。
再來是從商品到宣傳。從華策、世紀優優的成功可以看到，中國已經掌握陸劇出海阿拉伯的流量密碼，完全可以將陸劇當成商品來行銷；不過如前所述，陸劇出海脈絡也受中國政府面向阿拉伯的宣傳框架導引，要為「發展導師」的形象工程服務。在這個脈絡下，中國政府選擇重點出海阿拉伯的陸劇就不會是甜寵劇，而是聚焦強調中國發展、經濟成就的相關劇集，《山海情》就是典型代表。
眾所周知，《山海情》是2021年中共建黨百年獻禮劇，講述寧夏西海固民眾在福建對口幫扶制度下，拓墾出「閩寧鎮」，從貧窮走向小康的過程，屬於扶貧主題電視劇。而從「絲路書香出版工程」的書目安排就能發現，「脫貧」始終是中國面向阿拉伯世界的重點宣傳話題，所以《山海情》的中選可謂毫不意外，畢竟阿拉伯世界除海灣國家外，多數地區都有貧困問題。
而為方便阿拉伯觀眾理解，《山海情》全片採阿拉伯語配音，其阿拉伯片名也未直譯「山海情」、更未採用英文譯名「閩寧鎮」（Minning Town），而是譯成了「向幸福移民」（الهجرة إلى السعادة）。藉著劇中從貧困農村到小康生活的對比，中國希望傳遞自己雖曾貧窮、卻能在正確制度與發展路線指引下，走向富強的隱形敘事，吸引更多阿拉伯人關注中國的發展路線、制度特性。
另外《山海情》的播出也有時間與空間上的特意安排：在2022年12月首屆中國―阿拉伯國家峰會、中國―海灣阿拉伯國家合作委員會峰會舉行前夕，《山海情》於埃及電視台上首播。時間上明顯是配合了首屆中阿峰會，地點則是考量埃及與中國從反帝反殖時代持續至今的特殊情誼。而繼埃及之後，《山海情》又登陸沙特MBC，並在阿聯酋、蘇丹、伊拉克、阿爾及利亞、摩洛哥、阿曼、也門等國電視台上播出，中國政府當然也是主要推手。
不過第一部出海阿拉伯的獻禮劇其實不是《山海情》，而是《覺醒年代》（عصر الصحوة），背後推手除了中國政府外，還有位於阿聯酋的《中阿衛視》（CATV，الصينية العربية）。《中阿衛視》是2014年由阿聯酋華商出資成立的媒體，先是在2015年9月上星播出，通過尼羅河衛星覆蓋中東25個國家，又在2016年9月接入阿聯酋國家有線電視網Du和Etisalat，這意味著阿聯酋所有家庭均可通過有線網路收看中阿衛視。2017年5月，中國外交部批准中阿衛視設立常駐中國新聞機構：「中阿衛視中國新聞中心」，同時頒發外國駐華新聞機構證，並向中阿衛視駐華的阿拉伯籍記者頒發中國記者證，算是中阿媒體交流的成功案例。
而《覺醒年代》2021年熱播時，《中阿衛視》便積極爭取此劇的海外播映權，最後也如願以償，並獲中方團隊協助將字幕譯為阿拉伯語。2022年5月，《覺醒年代》在《中阿衛視》上播映，成為第一部出海阿拉伯世界的中共建黨百年獻禮劇。而這大概也是1970年代後，毛澤東久違地再成宣傳圖騰，進入阿拉伯世界。當然，《覺醒年代》作為群像劇，還有李大釗、陳獨秀等重要角色，但對阿拉伯世界來說，圍繞毛澤東的狂熱、退潮與再見面，別具歷史意義。
整體而言，從網路到電視、從政府到企業、從商品到宣傳的三重變遷，反映了中國崛起、世界多極化下，中阿互動愈發深刻的現實，原本無法想像的陸劇出海阿拉伯，如今已是生機勃勃、枝繁葉茂。
當然，與東亞的日韓、越南相比，阿拉伯還是陸劇出海相對吃力的市場，如何克服文化差異、統籌資源並妥善運用、建立可靠的翻譯與配音團隊，仍是任重道遠。不過可以確定的是，在東升西降的時代洪流下，阿拉伯地區作為全球能源與地緣重鎮，正與中美俄形成更多極的區域互動；而在中阿關係不斷升溫的背景下，兼具商品與宣傳意義的陸劇，必然會扮演更重的時代角色。