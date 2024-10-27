內地「學術酒吧」在北上廣走紅　酒吧如何談學術？

據《央視新聞》報道，今年以來學術酒吧走紅，在北京、上海、廣州等多個大城市興起。主講人多為人文社科領域的青年學者，觀眾則大多為年輕人。



內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

貼近生活的選題與高質量的討論

《央視新聞》報道，北京一個學術酒吧的組織者張家寧表示，他研究生畢業時，學術酒吧開始興起。正好他認識不少博士和青年學者朋友，於是同幾個朋友組成一個臨時小團隊，與其他酒吧合作舉辦活動。

第一期活動，張家寧邀請了一位北京大學哲學系和牛津大學聯合培養的博士，從立「flag」又打破「flag」談起，討論「不自制」的本質和因果機制。張家寧一度擔心沒人參加，沒想到最後來了六七十人。從那以後，他們保持着每周至少一期活動的頻率，至今已舉辦了十八期。

具體選題上，他的要求是足夠有趣，並且與大家的生活貼近，例如清華大學歷史系博士分享《從攝影救國到自拍打卡——近代中國西北旅行攝影的文化變遷與現代反思》，從自拍打卡切入觀察近代中國；《黑神話：悟空》爆火後，他們邀請《西遊記》研究學者分享《取經路上的現代迴響：〈西遊記〉的精神底色與文化符號》。

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

除了高質的內容，張家寧還追求高質的討論，兩個小時的活動，通常會留一小時用於主講人分享，之後一小時用於觀眾討論。

每周一場的活動，佔據了張家寧和團隊成員的許多精力，而團隊成員很多都是利用工作後的時間投入活動組織，每場活動的門票收入，去掉各種費用，只能剩下幾百塊人民幣。但張家寧表示，雖然沒有掙到錢，但很有成就感。

關注如何將研究與大眾關心的問題相關聯

哈佛大學經濟系博士陸子奇剛剛成為一所大學經濟學院的老師。在朋友的邀請下，陸子奇在上海的學術酒吧分享了《博弈論視角下的社會文化》。

以往這樣的分享主要通過互聯網，或者以人際網絡組織起來的線上小型分享會，像學術酒吧這樣線下面向大眾的活動十分難得。在他看來，將自己經過研究得來的成果與大家分享，不僅能讓大家了解這些知識和生活之間的關聯，對於大家理解社會和生活也會有一定幫助。

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

此外，在討論時，觀眾會提出許多問題，在陸子奇看來，觀眾從生活角度告訴他，普通人關心的是哪些問題。這讓他意識到自己此前研究忽略的一些問題，也讓他在未來的研究中，更加關注如何將研究與大家關心的具體問題相關聯。

在陸子奇看來，離開學校後，深入交流思想文化的機會變少了。隨着教育水平的提高，大家對學習知識、交流思想的需求在增加，學術酒吧應運而生。

想跳出信息繭房

從事拓展現實相關工作的理論物理碩士小步，在一場題為「我們的人生為何需要哲學？」的學術酒吧活動中提問：如果人工智能能夠做越來越多人類能做的事，人類該如何去確定自己的獨特性？

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

內地學術酒吧走紅。（央視新聞）

他說：「我想獲得新的信息，拓展一下眼界，啟發自己的思考。」他也希望通過這類活動，跳出信息繭房。

「在網上刷到的內容都是被算法訓練過的，全關了算法又沒有什麼想刷的欲望，很難找到自己之前沒關注過但其實會感興趣的內容。」學術酒吧隨機的主題給了他新鮮的選擇。與互聯網上的獲取信息相比，在他看來，與專業研究人士深入的面對面溝通，才是觸發靈感最好的方式。