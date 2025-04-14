關稅戰下的香港「靜中有機」？　港大學者：不反制是理性之舉

美國於4月2日開啟新一輪對華關稅戰，對中國商品加徵關稅總額升至145%，中國亦強硬反擊，將對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅由84%提升至125%。面對持續升級的貿易摩擦，香港在夾縫中尋找戰略空間：作為一個自由港，並未對美國進行同等反制，但是否真的「靜默」？抑或正醞釀新的機遇？



4月13日，香港大學中國商業學院舉辦的「2025未來趨勢論壇」上，多位政商學界人士深入探討香港於關稅戰中的潛在優勢與定位。港大劉寧榮教授在接受《香港01》採訪時笑言，「香港歡迎美國人來旅遊，旅遊完以後把免稅的手機帶回去，省下來的錢相當於來香港免費旅遊一次。」



不反制，是示弱？還是高度克制？

香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創院院長劉寧榮在接受《香港01》採訪時指出，香港政府不對美方加徵關稅進行反制，是「極其理性的選擇」，「香港是一個自由港，一直朝向全球自由貿易發展，我們不能因為特朗普的動作，也提高關稅，把自己多年建立起來的美譽破壞掉。」

他進一步指出，香港在APEC和世貿組織（WTO）裡均作為獨立經濟體存在，美國如今將香港與中國內地一視同仁，是對既有國際貿易秩序的破壞。他表示，「我們不能因為他的不理智，也做出不理智的決定，這樣不值得。」

這次香港的不反擊，也有不少評論與網民認為，這反而突顯香港自由港優勢，有助吸引外國人來港消費與旅遊。對此，劉寧榮笑言：「我昨天還開玩笑說，如果美國沒有改變他的政策，香港歡迎美國人來旅遊。旅遊完以後把免稅的手機帶回去，省下來的錢相當於來香港免費旅遊一次。」

4月13日，香港大學中國商業學院舉辦「2025未來趨勢論壇」，右一為香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創院院長劉寧榮。（香港01 鄭寧 攝）

香港中華總商會會長、全國政協常委蔡冠深在接受《香港01》訪問時亦表示，中美貿易戰對香港商界和市民「肯定有影響」，但香港作為自由港，有自己的處理空間。「我們沒有像內地那樣徵收反制性關稅，這也是我們的彈性。」

他指出，在某些情況下，香港的「零關稅」狀態甚至為貿易活動提供額外機會，但提醒要警惕短期套利風險。「某些人可能會利用這個空間，用香港免稅的優勢達到差價利益，但要小心，美國的政策變來變去，不是穩定的，不能隨便做長期部署。」

香港的制度價值，在於「與內地不一樣」

劉寧榮指出，香港的制度價值，正是在於「一國兩制」下的差異性。他認為，香港的獨特之處並非只是「不跟內地同步反擊」，而在於其經濟制度、法律體系與自由港地位，能為中國與全球市場之間提供一種柔性連結。

劉寧榮說：「這次關稅戰就說明了香港的特殊地位。雖然我們是中國的一部份，但香港是一個不同的關稅區。我們的法還是普通法，經濟上也可以獨立作決定。香港應該保持這樣的制度與姿態，繼續在中國與世界之間發揮橋樑作用。」

蔡冠深亦認為，在全球地緣政治風險升高背景下，香港不應只被動承受壓力，更應化壓力為動力。他在《中國企業出海戰略中香港的角色》主題演講中表示，「今天的形勢不是太平，面對145%與125%的關稅，很多企業會問：還能做生意嗎？很難。所以我們必須走出新路。」他指出，在這樣的情況下，企業出海不再是選項，而是唯一出路，「現在不是出海就出局，而是只有出海，才能開新局。」

天壇大佛的遊人以外國遊客為主。（黃偉民攝）

蔡冠深在演講中還提到，粵港澳大灣區正積極構建協助企業「有序、有效、安全出海」的平台，涵蓋東南亞、中東、非洲等地，並透過商會網絡對接當地資源與政府。他指出，香港可以在其中擔任協調與對接的中介角色，結合其國際金融、法律制度與語言文化優勢，協助企業穩步「走出去」。

推動人民幣國際化，也是他認為香港未來可以聚焦的重要方向。「現在人民幣資金在香港上萬億，我們可以透過債券、綠色金融、甚至數字人民幣的應用，把香港建設成人民幣國際化的樞紐。」

除了制度與金融優勢，蔡冠深特別強調香港的「人才紅利」。「香港有五所百強大學，是國家定義下的高端人才匯聚地。」他表示，營商環境、低稅制、優才政策等，讓香港成為創新與產業升級的溫床，「你要發展，沒有人才是不行的；你要出海，沒有人才也撐不起來。」此外，香港作為「雙循環」戰略的節點城市，理應進一步強化其「內聯外通」功能，「背靠祖國、連接世界」，不再只是口號，而是必須實踐的定位策略。

香港大學配相。

克制非被動「沉默」其實有聲

在這場中美互加關稅、全球供應鏈重塑的風暴中，香港雖非主角，卻無可避免成為局中人。然而，不與美方對抗、不與內地同步反擊，香港在外界看來或許顯得「靜默」，但從多位學者專家的話語中可見，這份「不出聲」其實正是一種戰略姿態。

維持自由港、堅持制度特點、拓展出海路線、鞏固人民幣離岸中心、吸引高端人才……這些都不是「不作為」，反而是「精準作為」。正如蔡冠深會長所言：「香港今天受到美國不公平的打壓，但就像大家所說，東方之珠依然明亮。」