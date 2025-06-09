AI成中國內地民眾「出行好伴侶」

據中國文化和旅遊部最新數據，端午節假期3天，中國內地出遊人數達1.19億人次，同比增長5.7%。「旅遊潮」下，不少人開始嘗試借助AI助手制定專屬行程，並在探索中發現，從篩選酒店、推薦餐廳、訂高鐵票，到打車、科普天文地理、實時通報景區人流，甚至連旅行收官後的朋友圈文案，都能「托管」給AI助手。



有條不紊布局旅途

「幫我規劃一個福建的7日遊行程，想輕鬆慢遊，感受地方文化，還想吃些當地的特色美食，預算5000元（人民幣，下同）。」將出行偏好發送給某旅行軟件中的人工智能助手，幾十秒的等待時間中，AI版路線定制師、智慧交通顧問、酒店顧問、攻略達人四員「大將」齊出手，很快便給出了一份圖文並茂的攻略清單。

「女大學生鄭州到北京『特種兵』式一日遊，不想太累、不想花太多錢，多推薦拍照的地方。」就讀於河北傳媒學院的呂彤童將自己的行程要求發給誇克AI助手，幾秒鐘後便得到了一個涵蓋北京多個經典打卡點位的路線圖。跟著地圖，她在玉淵潭公園欣賞了櫻花，還遊覽了故宮的紅牆黃瓦，在什剎海的小胡同深處品嘗了驢打滾、糖葫蘆、炸醬面和豆汁，又在夜幕降臨的三里屯街區打卡了潮流店舖。「AI幫我做的旅行計劃，讓我在最短的時間內逛完了很多地方，下次一定還請它幫忙！」

將AI生成的規劃進行個性化調整後，發送給智能行程助手，便可生成每日行程的實時地圖。（劉遠供圖）

社交媒體平台上，還有網友分享出通過智能工具的組合使用，獲得更加靈活方便的「動態地圖」的方法：將AI生成的規劃，根據需求進行個性化調整後，複製至「圓周旅跡」等軟件中，便可擁有每日行程的實時地圖。地圖中各點位間軌跡清晰，通行時間和距離精準標注，不再需要額外查詢景點間的距離和交通方式。旅行途中，用戶可雙指縮放地圖查看附近可能感興趣的景點、美食，開啟「支線」行程。若是多人同行，還可邀請朋友一同進入攻略地圖，查看或編輯行程。

「我習慣在旅行前用地圖軟件查詢出景點的位置以及各景點間的距離，再思考怎樣安排遊覽次序才能更加科學，這一步常需花費不少時間。」廣州市民李格（化名）向記者分享起使用AI助手的便利，她表示：「現在我只需確定好每天要去的地方，交給AI助手生成路線地圖就好，旅行變得更輕鬆了。」

準確詳實解答疑惑

新鮮感滿滿的旅途中，當前哪個景區人更少？博物館的精彩之處是什麽？公園裏未曾謀面的植物叫什麽名字？聰明的遊客求助起AI助手，動動手指就能召喚免費的「百事通導遊」。

內地千萬粉絲博主「洛杉磯嬴政W」杭州之行途中，對話支小寶AI助手，了解市區內的實時客流飽和度信息，巧妙避開了下午時段「人擠人」的三潭印月、斷橋等景區，根據推薦去往小眾特色路線「滿隴桂雨」，在舒適的人流中大口呼吸了桂花味的空氣，登上了能俯瞰西湖的山峰漫步，還欣賞了漫山遍野的龍井茶田。

博物館行程中，眾多展廳的文物琳瑯滿目，常讓人眼花繚亂，不少人會選擇請求人工導遊講解，或是租賃智能講解設備來輔助參觀，但還有遊客巧用AI識圖搜索，同樣獲得了愉悅充實的遊覽體驗。

通過AI助手，使用者通過一張圖片即可獲知戶外不知名植物的名稱、科屬、產地分布等信息。（劉遠供圖）

「之前去湖北省博物館參觀，碰上旺季人流大，進館後當天的人工講解已經約滿，智能講解機的反應又很不靈敏，經常會出現到達固定點位卻沒能喚醒講解的情況。」對此，北京市民吳宇（化名）分享了自己的解決方案：「我將感興趣的展品拍給AI，幾秒鐘的時間便會有相當全面的信息呈現。以『鎮館之寶』越王勾踐劍為例，AI助手向我詳細介紹了青銅劍的歷史價值、工藝水平、傳奇故事等信息，生成的內容還可以語音播放，一邊聽一邊看，不僅跟請了位優秀的導遊沒區別，還可以自由選擇感興趣的文物來了解。」

這一方法在戶外自然環境中也能如法炮製。「路途中看到一個既像菠蘿又像萵苣的綠植，於是拍了張模糊的圖片喂給AI，它告訴我那是『裂葉喜林芋』。」網友「拿鐵」還特地查看了百度百科中裂葉喜林芋的照片與特徵描述，發現二者完全匹配。他感嘆道：「AI助手甚至還順帶分析了我拍攝的那株植物看起來比較蔫的原因，很科幻的感覺。」

妙語連珠描繪旅程

對不少人而言，在社交媒體平台上分享出旅途的精彩瞬間，一站的旅程才算畫上圓滿句點。北京市民招嘉（化名）的母親就習慣在每日行程結束後，挑選滿意的圖片發送至微信平台，分享給老友，招嘉便長期被委以撰寫文案的「重任」。她表示：「有時回到酒店已覺得精疲力竭，再去編輯適配的文案實在提不起勁兒。」近日，她從同事處得知AI助手的長處，計劃下次為自己挑選一位AI版「文案策劃師」。

「家裏有位喜愛相機攝影的親戚，已習慣借助『豆包』AI來為自己的作品配文。」同行的聶芯（化名）提起自己的所見，「有時他覺得自己寫的文字缺點意境，便求助於人工智能軟件，現已輕車熟路，常常有適配度頗高的配文產出。」