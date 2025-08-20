阿茲海默症｜華潤醫藥牽手港企NAMI　納米傳輸助患者克服藥物吸收

導言：阿茲海默症（英語：Alzheimer's disease，AD）是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，佔了失智症成因的六至七成。在中國經濟的持續增長和社會人口結構的顯著變化下，雖然「銀髮經濟」等機遇應運而生，但伴隨的老年性疾病問題愈發受到關注，以阿茲海默症為代表的神經退行性疾病，尤其成為嚴重影響老年人群健康和生活質量的重大挑戰。



周二（19日），華潤醫藥集團有限公司（華潤醫藥）與香港納米及先進材料研發院（NAMI）正式簽署合作協議，雙方將共同推進阿茲海默病治療中「納米傳遞優化」項目。負責人向《香港01》表示，這次合作聚焦於克服藥物吸收及血腦屏障的挑戰，實現「從零到一」的原始創新到產業化的突破。雙方期望能結合彼此優勢，合作將促進科研突破和產業升級，配合國家發展政策，加快科研成果轉化，為阿茲海默患者帶來全新希望。



中國AD患者將突破4000萬 新研究聚焦「傳輸」提振療效

本次華潤醫藥與NAMI簽署的合作項目，是針對阿茲海默症治療的新型納米製劑研發。作為當前全球老齡化背景下最嚴峻的公共健康挑戰之一，現時阿茲海默症在全球已有超過5000萬名患者，預計到2050年更將增至1.5億；中國患者也將突破4000萬。這不僅是醫學難題，更是沉重的社會與經濟負擔。

近年來，基於疾病機制的靶向療法正迎來發展高潮，覆蓋針對β-澱粉樣蛋白的單克隆抗體藥物、小分子抑製劑、tau蛋白疫苗、神經炎症調節劑及基因療法等多條技術路線。雖然目前已有靶向β-澱粉樣蛋白的單抗藥物獲批，可緩解患者症狀，如侖卡奈單抗和多奈單抗，但它們在口服利用度、跨血腦屏障傳輸效率、安全性以及治療成本等方面仍存在一定的局限性，且治療過程複雜、療效有限，甚至可能引起腦腫脹或少量腦出血等較大的副作用，故臨床端仍存在大量未被滿足的需求，這正是雙方開展此次合作的初衷。

現有研究表明，將β-澱粉樣蛋白斑塊和神經原纖維纏結這兩個病理特徵聯繫在一起的關鍵基因是「Pax6」。因此，為了解決痛點，雙方選擇以一款已獲批用於乳腺癌治療的CDK4/6小分子抑製劑為研究基礎，以抑制Pax6通路。研究顯示，該藥物在AD治療中可阻止tau蛋白過度磷酸化，減少神經元死亡，並改善患者的活動能力和記憶功能。

出席儀式的雙方高層，左起為NAMI高級技術經理高俊熙博士、NAMI行政總裁馮振宇先生、華潤醫藥首席科學家陳波博士、NAMI董事會主席鄭淑嫻教授、NAMI首席技術總監劉晨敏博士。（陳進安攝）

項目將通過納米微球載體、小分子藥物包載及納米化遞送系統等先進技術，優化製劑結構，突破原研藥物在胃部吸收和跨血腦屏障效率低的瓶頸，開發出高吸收率、高通透性的改良型口服製劑。與單抗療法相比，這種製劑服用更便捷，有望顯著提升吸收性和依從性。

值得一提的是，由於上述已批准上市的CDK4/6抗腫瘤藥物的藥理活性、安全性及人體代謝特徵已被充分研究，因此，二次開發將主要聚焦於製劑創新，這將顯著縮短研發周期並降低開發風險。同時，已有的市場認知和臨床經驗將為新制劑的臨床實驗和市場推廣打下堅實基礎。

簽約儀式。（主辦方提供）

提升患者生活質量 助推「銀髮經濟」

華潤醫藥董事會主席白曉松表示，這次合作聚焦於克服藥物吸收及血腦屏障的挑戰，實現「從零到一」的原始創新到產業化的突破。雙方將憑藉基礎研究與產業化優勢，建立涵蓋小分子藥物、納米技術及先進材料的全鏈條成果轉化平台，推動全球高端產學研對接，促進科技與產業協同發展，助力香港新型工業化及科技自立自強。

華潤醫藥首席科學家陳波博士則認為，此次合作標誌著華潤醫藥與NAMI在藥物研發領域聯手開啟新篇章。雙方將在納米微球載體、小分子藥物包載等前沿技術上深入攻關，強化源頭創新，解決重大研發瓶頸，打造堅實的知識產權護城河，加速科技成果向產業化轉化，為大中華乃至全球醫療及社會進步作出貢獻。

陳波博士認為，雙方將加速科技成果向產業化轉化，為大中華乃至全球醫療及社會進步作出貢獻。（主辦方提供）

去年底，中國社會福利與養老服務協會、當代社會服務研究院與社科文獻出版社共同發布《銀髮經濟藍皮書：中國銀髮經濟發展報告（2024）》測算，到2035年，銀髮經濟規模有望達到30萬億元人民幣，佔GDP的10%，成為中國構建新發展格局、推動高質量發展的重要引擎。今次項目的成功研發，可望為阿茲海默症治療樹立新標桿，推動慢病管理模式升級，並帶動「銀髮經濟」等相關產業鏈的發展。

NAMI行政總裁馮振宇強調，NAMI開發的阿茲海默症納米傳輸系統將惠及千萬患者並提升生活質量。同時，NAMI還將材料科技應用於「衣、食、住、行」多個領域，包括可重洗抗病毒紡織品、3D打印軟餐、智能緩衝地墊及髖部保護器，有效回應長者健康與生活需求。這些成果體現了將科研轉化為實用產品的核心能力，並通過跨界合作推動銀髮經濟與可持續生態系統，為社會與經濟創造長遠價值。

馮振宇強調阿茲海默症納米傳輸系統有望惠及千萬患者並提升生活質量。（主辦方提供）

華潤：加強在港科技研發投入

為貫徹落實中央政府關於支持香港科技創新的工作部署，以及華潤集團「立足香港」的戰略定位，華潤醫藥表示，持續拓展香港創新科技資源，加強在港科技研發投入，積極推進與本地科研機構在科技創新領域的深度合作，全面推動「產—學—研」融合項目落地。本次與NAMI研發院的合作，既是落實這一戰略規劃的重要舉措，也標誌著雙方在高端藥物研發領域進入了全新階段。

雙方將以現有阿茲海默症納米製劑項目為核心，逐步擴展到其他神經退行性疾病及慢病領域，形成從藥物發現、製劑優化到臨床轉化的全鏈條合作體系。同時，雙方將加快關鍵技術驗證、臨床前研究和註冊申報進程，確保研發成果能夠高效、安全地轉化為臨床可用的產品。

項目所採用的納米微球載體、小分子藥物包載及納米化遞送系統等技術，具有廣泛的可擴展性，不僅適用於阿茲海默症藥物，還可在抗腫瘤、免疫調節及罕見病治療等多個領域推廣應用。這些技術的成熟與產業化，將為香港和內地的醫藥企業提供新的產品開發路徑，並帶動上下遊材料、設備和製造環節的協同發展。

此外，本次合作將引入更多先進的製劑技術和國際化研發標準，推動香港在納米藥物遞送、藥物再開發等前沿領域形成特色優勢。通過與香港本地高校和科研院所的合作，可有效促進人才培養、技術交流與國際合作，助力香港打造具備全球影響力的醫藥科技創新高地。