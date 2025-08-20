俄烏「停火」vs「終戰」：特朗普中計了？｜Jack Talk・去片

挪威媒體上周報道，前北約秘書長、現任挪威財長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）7月某天在奧斯陸的街頭走着走着，突然收到特朗普（Donald Trump）的來電，後者有兩大議題想討論，一是諾貝爾和平獎的問題，二是關稅。

單看這一宗小事就知道特朗普為何如此努力四處嘗試叫停戰爭。翻查數字，挪威跟美國的年貿易額為168億美元，佔美國總貿易額的大約0.3%，特朗普百忙之中還抽時間主動跟斯托爾滕貝格商談「關稅」……大家也知道上述兩大議題之中哪一個才是主菜。

根據特朗普的說法，他再次上任以來已經叫停了六場戰爭，包括印度-巴基斯坦、泰國-柬埔寨、剛果民主共和國-盧旺達、亞美尼亞-阿塞拜疆、以色列-伊朗，還有白宮不多加說明大家也不知道的埃及-埃塞俄比亞（按：兩國有水源爭議但並無熱戰）。

此外，叫停加沙戰爭，以及俄烏戰爭，更是特朗普爭奪諾貝爾和平獎的門券－－諾貝爾獎得主由挪威諾貝爾委員會決定，而委員會成員則由挪威國會任命。

在俄烏停火這一邊，特朗普近日就動作連連。8月15日，他在美國阿拉斯加以紅地毯親迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），兩人親熱非常，有講有笑。會面三小時之後，普京沒有接受即時停火，特朗普也沒有因此向俄羅斯施加「嚴重後果」。

幾個月來一直要求「停火」的特朗普，此刻竟然被普京說服了，決定不必要求「先停火後談判」，而可接受「邊打邊談」，一邊讓俄羅斯繼續推進其戰場優勢，另一邊則直接尋求「跳步」達成完全終結這場戰爭的「和平協議」。

歐洲和烏克蘭聞言大驚。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在8月18日再訪白宮。歐洲為表團結，幾乎所有主要領袖都臨時決定同澤連斯基一起來見特朗普，當中包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）。

澤連斯基這次避過了2月底的「白宮罵戰」重演，並跟特朗普互相開玩笑，氣氛遠較往日為佳。歐洲領袖則開口閉口連番感謝特朗普。特朗普對他們集體「來朝」也非常滿足。

如果說普京說服了特朗普「停火」不是「停戰」（或終戰）的必需步驟，澤連斯基和歐洲領袖則說服了特朗普達成俄烏停火必需有美國向烏克蘭提供「類似北約第五條」的安全保證。

而特朗普自己則似乎認為「安全保證」能夠利誘烏克蘭接受「割地求和」，而「割地求和」則能夠滿足普京的戰爭目標－－因此，戰爭就能順利告終。

事情會像特朗普想像的那麼順利嗎？