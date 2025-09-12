官方通報難掩陰謀論？　不要讓于朦朧成為下一個喬任梁

隨着9月11日晚藝人于朦朧的工作室在微博官方帳號上正式發布消息，宣告于朦朧墮樓身故，在各大媒體平台被各種猜測、傳言、消息籠罩的「于朦朧到底怎麽了」終於有了答案。



于朦朧的工作室在微博官方帳號上正式發布消息，宣告于朦朧墮樓身故。（微博）

微博名為「名偵探小宴」的娛樂八卦號最先爆料。（微博）

雖然這兩年，娛樂圈有多位明星出乎意料地英年早逝，但于朦朧的消息傳來還是令關心娛樂圈的網民覺得非常震驚。當天上午微博名為「名偵探小宴」的娛樂八卦號最先爆料，稱接到爆料，男明星于朦朧墮樓身亡。

作為一個以爆料來獲得關注的娛樂帳號（也就是網民通常說的「狗仔」）自然不會僅僅是告知，沒過多久這個帳號就釋出了更多的由「知情人」給的「料」，把場景、細節描繪得十分「生動細致」——朋友聚會、反鎖房門、兜里裝着朋友的勞力士、紗窗被扣開、警方排除刑事案件——這些展現出的種種看似詭異、不符合常理的元素，一下子讓這樣一個令人震驚的突發事件，火速轉換到了娛樂八卦新聞常有的「全民柯南」環節。

爆料是真是假？「名偵探小宴」究竟有沒有拿明星的生命在造謠？顯然，在衝上熱搜20分鐘內沒有刪帖，于朦朧相關方面也沒有闢謠，雖然沒有官方消息，但所有人心中隱隱覺得應該是兇多吉少。

于朦朧（右）。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

于朦朧。（微博）

于朦朧。（微博）

于朦朧。（微博）

那勞力士、紗窗、朋友……這些「要素」呢？似乎給好事者遞上了素材，很快圍繞「兩塊勞力士」就開始有各種版本的「猜測」，有說「博主這樣是在暗示偷東西」的，有說「有可能是自殺前留信息」的，根據互聯網的一般套路，一則則生動的、看似有理有據的小作文，很快就被網民以排列組合上述「要素」的方式炮製出來。

美貌的個體、慘烈的死亡，自古以來被炮製謠言的套路大抵相同：權勢滔天的大佬，弱小而美麗的藝人，隱藏着罪惡的飯局，變態的潛規則、警方得罪不起掩蓋罪惡……每一個要素都精準踩到了圍觀路人的刻板印象和獵奇興奮點上，最後默默搖頭說着「唉，可惜了」，一邊感慨美麗的消逝，一邊重覆着「社會的黑暗」。更有甚者已經有人組織起來針對所謂的警方「這麽快就排除刑事案件」要以猜測版本的真相為基礎來「討公道」了。可以預見，關於于朦朧之死的小作文將會在未來相當長的時間里不斷叠代升級，不斷塑造八卦者的集體記憶。

是不是特別像喬任梁死後的是是非非？因身患抑郁症結束生命後，打着「討公道」「要真相」的所謂粉絲直到今年依然活躍在網絡上，甚至喬任梁的父母都成為了污蔑攻擊的對象，不得不氣憤地反覆發聲，澄清自證。

喬任梁。（微博）

喬任梁父母。（網上圖片）

面對部分網民「收錢閉嘴寒了網民的心，讓兒子含冤九泉死不瞑目」的指責和謾罵，喬任梁的母親在視頻里的喊話：「你們怎麽想得出？」

他們真的是在討公道嗎？這些人嘴中的真相在沒有證據的情況下，本質上是一種「黃謠」，一個年輕生命逝去本已是悲劇，卻還得自覺自願地成為某種網絡色情文學的素材，打着真相的名義用文字和謠言繼續淩虐死者，讓他們的親人遭受二次傷害。

某些粉絲，或者自稱粉絲的人，打着「我們愛他」的名義，實則是在任性地釋放他們無處安放的自我意識，他們的「做主」行為本質上也是一種蠻橫的霸淩。

面對各種謠言與陰謀論，有警方背景的大V「江寧婆婆」發文，從警方工作流程的角度做了詳細的解釋，一是「排除刑事案件」的結論必然是有足夠調查和證據做支撐的；二是「排除刑事案件」並非對自殺還是意外有了明確的結論；三是在這個時候捕風捉影的陰謀論是對死者的不尊重。

但這樣的解讀顯然無法遏制住陰謀論者的行動，因為他們的臆測在他們的邏輯里是無法被「證偽」的，警方出結論，出官方通告，可以被說成是「大佬手眼通天警方被捂嘴」，相關人士出來證明，也可以說是「大佬手眼通天這些人都被收買了」，甚至有反對的意見也可以是「大佬手眼通天買了水軍」，總之問就是大佬手眼通天，怎奈何通天手眼也拿陰謀論者本人無能為力——靠着虛空大佬，他們坐上了食物鏈頂端。

一位公眾人物的意外去世，全面調查、給出符合邏輯、證據鏈完整的調查結果和說明是理所應當的。但專業的事應該交由專業的人來辦，尊重逝者、尊重證據、遵守網絡言論的邊界，也是每一個路人理所應當做到的。如果是愛于朦朧的人，更該如此。

不要讓喬任梁身上發生的悲劇重演了。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

