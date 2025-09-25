從｢最惡心食物｣到｢斷貨王｣　出海暴賺10倍的中國皮蛋為何大反轉？

從「萬人嫌」到「斷貨王」，誰能想到，小小一顆皮蛋竟因「供不應求」火上了熱搜。



在美國的Costco門店，皮蛋剛上架就被一搶而空，一盒20枚裝的皮蛋，即便因貿易戰價格從13.99美元漲至17.59美元，也沒擋住老外們對美食的熱情，短短3天就售空了原本可維持3個月的庫存，迫於「壓力」，超市甚至不得不「論個」限購。



皮蛋在美國Costco供不應求，成為斷貨王。

不光是線下超市，線上更熱鬧。YouTube、TikTok的博主們搖身一變為皮蛋「測評官」，各類新鮮創意層出不窮——「皮蛋牛油果沙拉」「墨西哥辣醬皮蛋」「皮蛋豆腐塔帕斯」，把皮蛋玩出了上百種新花樣，最後還不忘「現學現賣」地點讚：「中國皮蛋，創意無限！」

曾幾何時，皮蛋的海外形象堪稱災難現場。在全球美食格局中，中國皮蛋一度背負著「最惡心食物」的差評，被冠以「魔鬼蛋」之名，出口歷程布滿荊棘。強如貝爺，首次吃皮蛋時，也露出了難以下咽的表情，讓一眾網友感嘆「食物鏈頂端的男人」也有吃不下去的東西。

中國皮蛋一度背負著「最惡心食物」的差評。

2011年6月28日，美國有線電視新聞網（CNN）發布「全球十大最難吃食品排行榜」，中國皮蛋赫然位列榜首。CNN對其的描述是「外觀奇特，味道驚悚」，稱「似魔鬼所生之蛋，散發令人作嘔的氣味。」與瑞典鯡魚罐頭並列人類食物史上的大災難；英國《每日郵報》更戲稱它是「存放千年的惡魔蛋」，顏色像「外星人拉的屎」。

2019年覆活節，意大利警方在執法行動中查扣一家企業走私的800枚皮蛋，查扣走私物品本屬於正常執法行為，但當地警方宣稱這些皮蛋「不適合人類食用」。

然而，風水輪流轉，如今的皮蛋竟靠著「獨特魅力」，成功逆襲的同時，更是將足迹延伸至了全球39個國家，包括歐盟、美國、日本、英國、韓國、加拿大、澳大利亞等，更多中國皮蛋企業的產品正走進世界各地的超市和餐桌。

從「黑暗料理」到「真香體驗」，那麼問題來了，這場大反轉到底是怎麼發生的？

小小皮蛋內有乾坤 卻在海外惡評不斷

作為中國傳統蛋製品的代表之一，皮蛋有著深厚的歷史底蘊。

關於皮蛋的起源，有個流傳甚廣的傳說：大約600年前的明代，在湖南益陽，一戶人家偶然發現鴨蛋在石灰和茶葉的混合物中浸泡後，變得黝黑光亮，內里別有洞天，嘗之風味絕佳，於是，這種處理鴨蛋的方法邊流傳開來。

雖然傳說已無從考證，但《益陽縣志》確有記載，皮蛋在當地已有數百年歷史。製作皮蛋主要使用鴨蛋，傳統方法是將鮮蛋裹上由生石灰、草木灰、鹽、茶葉、黃丹粉等調製的泥狀物，再裹上稻殼，密封保存一段時間。整個過程就像一場神奇的「魔法」，靠著覆雜的化學變化，將一顆普通鴨蛋，變成了內里藏著松花紋路、口感Q彈、風味獨特的中華美食。

皮蛋的起源傳說來自600年前明代的湖南益陽。

皮蛋在全國範圍內風靡開來後，又演變成了工藝各異的南北派系——比如安徽「無鉛松花蛋」，強調無鉛工藝與松花紋的完美結合，江蘇高郵皮蛋以麻鴨蛋為原料，蛋黃流油起沙，口感鮮香醇厚，還形成了「端午食蛋」的地方習俗；廣東皮蛋則注重溏心口感，腌製時間精準把控，蛋清晶瑩剔透，蛋黃呈半凝固的溏心狀態。這些豐富多樣的地方特色與工藝傳承，共同構成了皮蛋品類的文化厚度。

安徽「無鉛松花蛋」是北派系皮蛋。

可別小看一枚皮蛋，為了讓這一傳統美食更符合現代健康理念和國際標準，國內皮蛋廠家背後沒少下苦功。過去，皮蛋中的「黃丹粉」，因其主要成份是氧化鉛而受到爭議，媒體報道認為，長期大量食用含鉛的皮蛋，會對人體健康造成一定危害，改變勢在必行。

隨著國家標準的修訂，皮蛋邁入無鉛時代，現代工藝普遍採用燒堿、硫酸銅和浸泡工藝，鉛含量已經低到忽略不計；針對嚴苛的歐盟市場，從原材料的溯源到生產，國內皮蛋企業成功攻克了無銅皮蛋加工工藝的技術難關，新一代皮蛋塗膜鎖鮮工藝的應用，有效解決了防菌防污問題。

皮蛋現在已是流水線製造生產，制定了國家標準。

儘管如此，皮蛋在海外依然擺脫不了「被嫌棄」的命運。2011年，CNN隨機邀請路人評測難吃的食物，名列榜首的就是皮蛋，美食家哈洛德·馬基更是犀利評價皮蛋「醜不拉幾、黏黏糊糊、氣味怪異」，皮蛋從此被貼上了「最惡心的中國食物」標簽。

在YouTube、TikTok上，皮蛋更是經常被作為整蠱道具來「作弄」別人，有人假裝不小心塞進同事抽屜，有人舉著皮蛋對著鏡頭瞳孔地震：「這是我見過最『地球末日』的食物。」

在YouTube、TikTok上，皮蛋變成整蠱道具。

但中國皮蛋企業並未放棄，而是開啟了「反向思維」。正所謂爭議即流量，黑紅也是紅，這不從側面說明，海外消費者對皮蛋有基本認知，對於想當開新市場的品牌來說，無疑是塊絕佳的敲門磚——品牌無需從零培養用戶認知，皮蛋的「惡名」便是現成的市場教育，只要善加利用，就能將「獵奇」轉化為「嘗鮮」的動力，打開市場與聲量。

一場圍繞皮蛋的「真香」風暴就此展開。

流量暴漲供不應求 皮蛋如何上演逆襲？

轉機出現在去年12月1日，美國大型連鎖零售商Costco開市客在美國上架了一批開平國產松花皮蛋。從上架那天起，皮蛋正式走上逆襲之路。

這批皮蛋的商品名是「preserved duck egg」，很多外國人更熟悉的名字是「century egg」，即「百年蛋」。因為皮蛋黑黝黝的顏色，頗為罕見的顏色造型，難免有不明所以的老外望文生義，還以為皮蛋是在地下埋了一百多年製成的。

皮蛋上架的消息很快在華人圈里傳了開來，大量華人蜂擁而至，不少人選擇多買幾盒作為年節伴手禮，還有華人整車囤貨，很快部份地區的皮蛋就宣告售罄，本來預定賣到農歷新年3個月的貨，被3天一搶而空，這強勁的購買力惹得老外連連稱奇。

美國超市中，消費者搶購皮蛋。

12月3日，專注挖掘Costco亞洲好物的網紅博主The Sushi Guy，在YouTube和TikTok同步拋出「中國皮蛋開箱」視頻，稱皮蛋的蛋黃像果凍，蛋黃有奶油質感，吃感讓人愉悅，並打出了8.1（滿分10分）的評分，這條視頻的播放量很快就超過了60萬。

網紅博主The Sushi Guy發佈「中國皮蛋開箱」影片。

熱度之下，美國專業美食媒體TastingTable火速跟進，不僅詳解皮蛋千年起源、草木灰醃製工藝，還貼心附上了蘸醬油提鮮等本土化吃法指南。此前大部份老外的吃法都是剝開殼直接往嘴里塞，就像國人會覺得鯡魚罐頭或者藍紋奶酪很臭一樣，外國人也無法直接接受皮蛋強烈的「氨水味」。

了解到皮蛋做法的多樣性後，老外們嘗試將皮蛋切成小塊加入粥里，或者拌醬油和辣椒。尤其是「皮蛋+擂椒」的組合，剁碎拌勻，倒上一點生抽和香油，因為快手和美味而飽受歡迎，不少外國家庭漸漸愛上了皮蛋的風味，將其列入家庭菜單中。

皮蛋有各種做法，其中「皮蛋+擂椒」組合飽受歡迎。

這場由頭部KOL與權威媒體聯動的傳播接力，讓皮蛋開始了「絕地反擊」。從眾效應下，躍躍欲試的老外們點開測評視頻，搜索食用攻略，湧入貨架下單，用實際行動為爭議買單。

TikTok上有老外第一次嘗試斥皮蛋，表情從皺眉變成驚訝再到「嗯？」的享受；YouTube上有人用皮蛋做沙拉，本以為會踩雷，結果獲得了朋友的一致好評。

愈來愈多外國人嘗試皮蛋。

外國網絡上，外國人對皮蛋的評價。

最妙的是，這種對抗性關注往往比正面宣傳來得更高效：吐槽者的攻擊性言論自帶傳播勢能，挑戰者的「真香」反饋形成二次傳播，兩者疊加讓產品討論度呈幾何級數放大。

到今年4月，因為多次斷貨和關稅影響，皮蛋的價格陸續漲到了17萬美元，依然攔不住老外們的購買熱情。社交平台上，求皮蛋有貨門店ZIP code（美國郵編，可定位門店地址）的評論蓋成高樓，那些買到的人會受到所有人的羨慕。

皮蛋儼然變成了跨文化餐桌上的明星，成功進入了美國主流飲食圈。

看似偶然實則必然 皮蛋的「破圈」實驗

皮蛋的「逆襲」，看似偶然，其實背後暗藏著完整計劃的文化「闖關」。

要知道，Costco作為全球零售行業的標桿，其選品標準極為嚴苛，尤其是對於進口食品，更是層層把關，絕不放過任何一個細節。

中國土特產要進入Costco的供貨體系，必須經過極為嚴格的質量、安全、合規和商業評估流程，整體流程大概分為產品合規、渠道對接、採購評估者三大階段。基本上，作為「神秘東方食物」的一些土特產，在「產品合規與認證」這個基本門檻面前就會被拒，更何況皮蛋這種高門檻特種食品類目。

拿這次出圈事件中，給Costco供應皮蛋的企業「旭日蛋品」來說，為了能夠順利進駐Costco，旭日蛋品從4年前就開始做了大量的提前工作，除了重建工廠流程，更是提供了一系列令人驚嘆的權威認證：NSF動物福利認證、美國食品零售業公會認可的SQF認證，乃至BRC英國零售商協會標準認證，進一步證明公司產品在質量、安全與可持續發展方面的卓越表現。

旭日皮蛋生產車間。

Costco為了確保萬無一失，甚至專門派遣專業團隊飛來中國，對旭日蛋品進行全方位的檢查，從養殖基地到生產車間，從原材料採購到成品包裝，每個環節都進行了深入細緻的勘察。憑借著過硬的實力與精心的籌備，旭日蛋品過五關斬六將，最終贏得了Costco的信任。

通常來說，中國特產主要通過華人超市銷售，更習慣於做「鄉愁生意」，市場相對好打開，但局限性也十分明顯，產品的市場和影響力都受到限制。進入Costco，品牌的影響力就能夠迅速得到放大，其他國家的Costco甚至其他零售商也會重新進行評估，這才是中國傳統食品完成從「華人特色+文化獵奇」向「主流接納+文化認同」跨越的正確路徑。

一開始，皮蛋只被允許在春節時段銷售，但現在已經成為日常商品。在美國，Costco、沃爾瑪等大型連鎖超市將皮蛋作為常規商品上架，年銷量超萬盒；在歐洲，意大利FIRENZE超市專門設立「東方發酵食品專區」，將皮蛋作為特色商品展示銷售。

作為一次教科書級的「破圈」實驗，皮蛋利用「臭名在外」的巨大反差形成流量引線，繼而借助社交平台的發酵形成颶風級的網絡效應，過硬的品質讓皮蛋在流量紅利之後，得以真正留在海外餐桌上。

中國皮蛋完成了一次教科書級的「破圈」。

可以看到，從2010年代至今，愈來愈多的中國美食，如火鍋、麻辣燙、小籠包、米線、螺螄粉等，已走入Costco、Whole Foods、Trader Joe’s等主流超市，收穫無數好評，東方美食正成為全球飲食版圖中不可或缺的一部份。

話說回來，既然皮蛋都火了，下個「黑暗料理」臭豆腐還會遠嗎？