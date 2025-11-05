柯華慶：中華民族現代文明的理想圖景

【編者按】本文作者柯華慶，中國政法大學法學院教授、中國政法大學黨規研究中心創始主任和中國政法大學原法理學研究所所長。其書《法哲學綱要》今年由上海三聯出版社出版發行。



《法哲學綱要》封面的隱標題是「中華民族現代文明的理論探索」，顯然，《法哲學綱要》首要是旨在揭示對中華民族現代文明的正當性和規範性。中華民族現代文明是社會主義國家文明，所以，《法哲學綱要》必然要解釋中國社會主義，以及更重要的是對揭示社會主義國家的普遍性。



全世界的社會主義運動已經一百多年，期間經歷過坎坷曲折，特別是上個世紀八九十年代蘇聯解體東歐劇變，可以說被覆辟了，一度走入低谷。然而，這並不能說明以美國為代表的資本主義國家就是「歷史的終結」。事實上，建立在工商文明基礎上的資本主義國家黨爭民主制不能適應現代信息文明產生的分眾化社會。一旦工商文明開始衰落，中產階級不斷分化，無法適配新文明的黨爭民主制將阻礙民主制度繼續發展。20世紀五十年代，美國率先從工業時代進入信息時代。

未來學家托夫勒在1980年明確指出，「第三次文明浪潮不可能容納第二次浪潮的政治結構。正如創造工業世紀的人不能用封建制度治理國家，今天我們需要更新政治工具」。托夫勒認為，人在信息社會的狀態是分眾化而非第二次浪潮的大眾化。大眾化民主（多數派民主）是適配批量生產、批量消費、大眾教育、大眾媒體、大眾社會的政治工具，而分眾化社會多變、開放、多元多樣，多數選民共識不覆存在。黨爭民主制在現代信息文明背景下逐漸失去有效運行的條件，美國不可避免地走向分裂。吊詭的是，20世紀八十年代末九十年代初東歐劇變蘇聯解體，積重難返的美國突然重拾自信，黨爭民主制甚至於被福山說成「歷史的終結」，這好比以對手倒下推論病殃殃的人可以永生，實屬自欺欺人。

1991年8月23日，蘇聯莫斯科，戈爾巴喬夫從時任俄羅斯總統葉利欽（Boris Yeltsin）手上接過文件。當時俄羅斯仍為加盟共和國，惟俄羅斯是蘇聯裏領土最大、人口最多的部分，且戈爾巴喬夫減少中央集權，令葉利欽成為一股重大勢力，最終在蘇聯解體後承繼權力。（Boris Yurchenko／美聯社）

《法哲學綱要》系統分析了西方黨爭民主制的歷史發展規律、邏輯基礎、運行條件及其悖論，明確提出了超越黨爭民主制的黨導民主制及其法治模式——黨導立憲制。黨導民主制建立在一個代表公意的德性政黨領導基礎上，是一種現代德性民主政治。黨導民主是引導式、融合式和金字塔式民主。黨導民主制對領導黨既有能力上的要求也有德性上的要求。黨員都是各行各業的先進分子，既具有代表性，又有德性上的進步性，所以黨可以引導人民.民主制是解決共同體在一起生活所產生的問題的決策機制，應該是建立相互理解，凝聚共識，增進共同體意識和維護社會團結的機制。黨導民主制承認現代社會的多元性，但它並不是去強化這種多元性，而是使多元性利益融合為國家的整體利益。所以黨導民主是融合式民主。黨導民主制是一種由軸心與外圍構成的民主體制，也是一種層級式的民主體制，是金字塔式民主。黨導民主制可能是公利政治，德性政治，具有合法性。黨導民主制要求一個代表公共利益的強有力領導黨遏制資本權力的任意擴張，保障弱勢群體的權利，通過政黨集權和政府分權，平衡社會各階層的利益，增強社會凝聚力，既保護消極自由權利也保護積極自由權利，從而實現共同自由價值。

在現實政治運行中，黨導民主制有淪為黨主制甚至專制的危險。為了避免這樣的後果，黨導民主制必須立憲和踐行法治。黨導立憲制是黨導民主制+立憲制，是「立憲黨導民主制」的簡稱，其目的是將人民主權基礎上的中國共產黨領導體制正當化和規範化。黨導立憲制的精髓是二元憲治，就是在人民主權基礎上的德性黨領導，通過在憲法中明確授權和規範黨的領導地位和執政方式將黨的領導和人民主權緊密結合在一起，同時將部份權力授予給共產黨在黨章和黨內法規中自行決定,將黨章附於憲法之後，黨章的訂立基礎是憲法並受其約束，從而形成憲法與黨章並存的二元憲治模式。黨導立憲制的二元憲治模式決定了黨導立憲制的法治結構是三法一體（黨內法規、黨導法規和國家法律，黨規國法一體化）和黨導政分制。

曙光——中國共產黨成立（上海） 。（石奇人）

黨導民主制和黨導立憲制是《法哲學綱要》的立足點，黨導民主制和黨導立憲制是以共同自由為核心價值的（共同自由是消極自由和積極自由相統一：每個人的基本自由權利不容許其他任何主體的侵犯，同時每個人的基本自由能力應該得到共同體成員的保障）。如果說黑格爾的《法哲學原理》為君主立憲制提供了理論基礎，《法哲學綱要》為黨導立憲制提供了理論基礎。我是在2020年初決定寫《法哲學綱要》一書的。我從馬克思政治哲學與黑格爾政治哲學關於「市民社會決定政治國家」和「政治國家高於市民社會」的爭論中捋清楚了我十多年來探索的主要思路。黑格爾著有《法哲學原理》（全稱是《法哲學原理，或者自然法與國家學說綱要》）。馬克思自稱的「第一本書」，也就是《黑格爾法哲學批判》，標志馬克思主義正式登上歷史舞台的是他在1844年發表的《<黑格爾法哲學批判>導言》。馬克思基於普魯士及其法國和英國等資本主義國家的現實對黑格爾的批判是正確的，但是黑格爾設想的能夠實現整體國家利益的國家制度是可能的，那就是在黑格爾的法哲學的「家庭——市民社會——政治國家」框架之後加上德知能先進的政黨——共產黨，從而實現「家庭——市民社會——政治國家——共產黨」的社會主義國家理論（在社會主義理論家葛蘭西看來，共產黨就是現代君主，也就是民主的君主——民主集中制）。

當前，中國仍然處於社會主義初級階段，還會有中級階段和高級階段，社會主義國家是一個漫長的過程。社會主義國家並非馬克思所提出的無產階級專政的過渡階段，而是獨立的長期存在的國家形態，社會主義國家文明實質上是一個以共產主義社會為遠大理想的新文明形態，需要超越經典作家的理論建構。《法哲學綱要》摒棄了亞里士多德的統治與被統治和馬克思的兩大階級鬥爭的二主體政治模型，通過最強者、強者和弱者的三主體政治模型，區分了社會主義國家、資本主義國家和封建主義國家，為社會主義國家的正當性奠定了理論基礎。《法哲學綱要》系統分析了中華傳統哲學、西方近代哲學和馬克思主義哲學，提出了四元論哲學作為中華民族現代文明（社會主義國家文明）的思維模式。《法哲學綱要》進一步提出了能夠系統解釋社會主義市場經濟的通觀經濟學理論和適用於社會主義國家的公民宗教——人類宗教情感。

中國一批學者敦促中國政府恢復馬克思主義政治經濟學的教學地位。﹙biography.com 視頻截圖﹚

《法哲學綱要》認為，歷史並不會終結於福山的所謂自由民主的資本主義國家，在國家意義上只能終結於社會主義國家，社會主義國家有自身的政治基礎、經濟模式、法治結構、哲學思維和人類宗教情感，社會主義國家經過自我革命的共產黨領導引導社會革命的方式來逐步實現共產主義社會。社會主義國家以共同富裕和共同自由為核心價值，通過不斷發展經濟來實現共同富裕，並且將共同富裕作為經濟基礎，通過黨導民主制和黨導立憲制的方式來實現共同自由，逐步朝向終極意義上的共同自由——也就是「每個人的自由發展是一切人自由發展的條件」——邁進。

《法哲學綱要》提出中華民族現代文明的指導思想是中華馬克思主義。傳統馬克思主義和馬克思主義中國化都已經不能解釋中國社會主義建設和改革的實踐。傳統馬克思主義主要是批判和顛覆資本主義國家的理論，並不能解釋社會主義國家建設、改革和創新。陸賈有名言「馬上得天下，豈能馬上治之？」 我們可以提出類似的問題：「馬克思指導革命推翻資產階級統治，豈能馬克思指導建設社會主義國家？」馬克思主義中國化是將馬克思主義理論應用於中國實踐，馬克思主義理論是本，應用是末，不能突破原有理論框架。理論與應用的關系就好像從市場上買了一件衣服穿在自己身上，合身當然好，不合身就需要改衣服，小改還可以，大改就不好看，還不如重新買一件，但有時候發現市場上根本買不到適合自己體型的衣服，因為市場上批發售賣的衣服是設計師根據他人身材做的，當市場上沒有適合自己體型的衣服時不能怪自己的體型不標準，而應該自信自己的體型，根據自己的體型量體裁衣，做出來的衣服也可以批發售賣到全世界，很有可能有一部份人的體型與我們的體型正相近吶！馬克思的理論是基於歐洲資本主義發展初期無產階級的悲慘命運創立的革命理論，完全接受馬克思主義就相當於買了馬克思做的衣服直接穿在身上。當中國共產黨接受馬克思主義指導無產階級革命，發現在中國的無產階級主要是農民，所以毛澤東提出了從農村包圍城市的革命道路，也就是將馬克思做的衣服修改了一下穿在自己身上，這就是馬克思主義中國化。

1949年10月，中華人民共和國成立之後，如何建設社會主義，對於中國共產黨和中國人民來說，完全是一個新課題。1978年後的改革開放，社會主義民主、市場經濟及其法治的提出，已經突破了馬克思的理論。中國的事情一直是在馬克思主義價值觀指導下根據自身國情做出來的。中國式現代化是中國共產黨領導的以全體中國人民共同富裕和共同自由為價值的社會主義現代化。馬克思主義之所以能夠在中國生根發芽成長壯大，根源在於馬克思主義與中華文明傳統深度融合相互成就，形成了延續文化傳統、具有指導意義的中華馬克思主義。中華馬克思主義理論是經過傳統馬克思主義和馬克思主義中國化之後產生的新理論，是中國共產黨領導中國人民經過一百多年的探索，在中華大地上產生的新的普遍性的社會主義國家理論，是傳統馬克思主義理論不能容納中國實踐後的重大突破。

2021年7月1日，北京天安門廣場，習近平在慶祝中國共產黨成立100周年上發表講話。（人民網）

2021年7月1日，習近平總書記在在慶祝中國共產黨成立100周年大會上正式提出「第二個結合」：堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合。如果說「第一個結合」是馬克思主義中國化，那麼可以說「第二個結合」就是中華馬克思主義。如果說馬克思主義中國化是馬克思主義理論在中國的應用，那麼可以說中華馬克思主義是中華民族總結一百多年來的實踐提出的普遍性理論。

正如剛剛召開的二十屆四中全會公報所強調的，「激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化。堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，植根博大精深的中華文明，順應信息技術發展潮流，發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，紮實推進文化強國建設。要弘揚和踐行社會主義核心價值觀，大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。」

馬克思主義植根於博大精深的中華文明基礎上，已經初步形成了社會主義文化。「植根」就是「嫁接」！果樹嫁接是通過將一株植物的芽或枝（接穗）接到另一株植物的根（砧木）上，使兩者愈合生長為一株完整新植株。嫁接的功效：（1）保持品種優良特性：確保接穗品種的果實、花型等優質性狀不改變；（2）增強植株適應性：利用砧木的抗病、抗寒、耐鹽堿等能力，提升整體植株的生存能力；（3）縮短結果周期：讓原本需要多年才能結果的果樹，通過嫁接1-2年即可掛果。不是所有植物都可以嫁接，親緣關系是決定能否嫁接成功的核心關鍵，只有親緣較近的植物才可能愈合生長。文化嫁接亦然！中華馬克思主義就是「第二個結合」！馬克思主義基本原理與中華優秀傳統文化相結合就是馬克思主義嫁接到中華文明傳統之上。

如何將基於中國實踐總結出來的具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力的社會主義文化傳播出去，形成國際影響力？中華民族不僅僅需要自信，更需要他信。2013年3月23日，國家主席習近平在莫斯科國際關系學院的演講中強調：「『鞋子合不合腳，自己穿了才知道』。一個國家的發展道路合不合適，只有這個國家的人民才最有發言權。」這就是著名的強調自信的「鞋子合腳論」。

現在已經是2025年底，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央領導中國人民已經取得了巨大的成就，需要與時俱進，提出自信和他信並存的「衣服合體論」：衣服合不合身，不僅僅自己知道，他人也知道。中國式現代化、新時代中國特色社會主義文化和中華民族現代文明有沒有思想引領力，不僅僅中國人民有切身的體會，也可以讓全世界人民來評判。

十八年前的美國之行改變了我的人生。2007年，我有幸在國家留學基金資助資助下到美國康奈爾大學法學院做博士後研究，還作為訪問學者在斯坦福大學法學院學習了兩個月。對現實美國的實地考察和對歷史美國的閱讀讓我深切感受到美國政治並非大家所想像的那麼美，更驚異於中國思想界對社會主義新中國正當性和規範性研究的缺失。《法哲學綱要》的出版，對於我個人來說是大事，我做了一件我二十年前想都不敢想的事情，我之所以有幸做到這一點，是因為中華民族傳統文明經過西方近代文明沖擊之後，已經涅槃重生為中華民族現代文明，我做的實際上就是中華民族現代文明的理論總結提煉工作，是中華民族現代文明的理想圖景。理論來自於現實，理論創新不是想創就能創的，中華文明已經有兩千多年沒有大的理論突破了，所以李鴻章在面對西方文明沖擊時感嘆「三千年未有之大變局」。我研究的領域之廣遠遠超越我的能力，所以只能叫做《綱要》，獻給我的學生們，希望以後通過持續的努力，逐步完善。

當前，中華民族現代文明正在走向定型，是全世界學者，特別是中華學者千載難逢的機遇。