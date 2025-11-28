台男阿聯酋機場轉機「遭5名武警帶走」失聯3天　妻子揭疑似原因

台灣雲林縣一對陳姓夫妻23日從前往伊斯坦堡旅遊，不料中途在阿布扎比（Abu Dhabi）轉機時，陳男在妻子面前，突然遭5名武裝人員帶走，就此失聯3天，全案經各界關切，陳男順利於當地時間28日凌晨1點獲釋，同時附上自拍照報平安，預計最快12月3日才能拿到被扣留的行李，辦理解除旅行禁令，陳男的妻子也說明，先生疑似和一名通緝犯撞名，才會遭誤認帶走。



轉機遭帶走 家屬焦急

陳男的妻子受訪時坦言，前幾天先生剛被抓的時候最難熬，所幸有遇到一些內地、台灣或是外國的朋友關心她，經她側面了解，先生疑似和通緝犯撞名，該名通緝犯去年（2024）10月在當地遭判刑後逃逸，先生的英文拼音和通緝犯一樣，所以被誤以為是本人。

阿布扎比國際機場，官網宣傳圖片。（zayedinternationalairport.ae）

與罪犯同名同姓 她丈夫剛到機場就被帶走：

陳男的妻子也透露，目前當地有連續假期，最快要到12月3日，先生要回到警局報到，解除旅行禁令後，應該就可以返台了。

回顧這起事件，陳姓夫妻23日晚間自桃園機場啟程，搭乘阿提哈德航空班機，計畫前往伊斯坦堡，豈料在阿布扎比轉機時，陳男在登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名武裝警察帶走，妻子向櫃檯及機場人員求助，卻僅獲「不清楚狀況」的回應，最終只能被迫獨自搭機前往伊斯坦堡。

而陳男後續就此失聯3天，焦急的家屬除發文求助外，台灣國民黨立委張嘉郡、立法院長韓國瑜等民意代表也透過管道給予協助，最終陳男於當地時間28日凌晨1點獲釋。不過由於陳男沒有護照、行李，也沒有錢，因此不能住酒店，妻子向台灣當地駐外館處求救，目前處長已將陳男先接到自家度過一晚。

雲林縣政府也介入關心，雲林縣長張麗善說，陳男的太太今早與張嘉郡聯絡，告知杜拜警方已釋放陳姓男子，但遇上杜拜的連續假期，陳姓男子須待到12月3日再回警局辦理解除旅行禁令。因為陳姓男子沒有護照及當地貨幣，台灣駐外館處已提供生活協助，她盼外館盡速與杜拜警方釐清狀況，讓陳姓男子與家人早日團聚。

延伸閱讀：台灣女司機撞車謊稱「我香港來的」 機智警員發現竟是毒品通緝犯

+ 17

延伸閱讀：

台東這惡狼侵犯９少年還拍片 二審加重判刑！三審定讞

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】