內地洗浴行業規模去年破千億元　摘色情標籤　100元涵蓋吃喝玩樂

在中國，洗浴中心不再是大爺大媽的專屬，也逐漸褪去過去與色情沾邊的灰色印象。越來越多年輕人開始把洗浴中心當成一站式綜合休閒場所：洗澡、吃飯、睡覺、看電影，甚至順便辦公。一張門票，能覆蓋吃喝、休息和娛樂，對不少人來說，怎麼看都不算虧。



洗浴中心。（美團）

洗浴中心。（美團）

這種變化早就反映在行業數據上。線上平台美團的數據顯示，中國近四年洗浴行業交易規模逐年遞增，去年達到近四年峰值，同比增速超20%。美團數據稱，去年洗浴行業規模預計突破1100億元（人民幣，下同）。

在服務業增長乏力的背景下，這樣的表現十分亮眼，也讓洗浴行業這個長期被視為傳統、邊緣的消費領域，重新進入大眾視野。美團在《2025年全國洗浴行業趨勢報告》中，甚至因此將2025年定義為「洗浴發展元年」。

一線經營者的體感也印證了這一判斷。《經濟觀察報》引述北京洗浴中心九號溫泉生活館總經理李世秋說，2025年是近六年以來營收規模最高的一年。上海漾系列湯泉館創始人王開靖也說，去年是營收最高的一年。他的兩家店一家在浦東陸家嘴，定位高端客群；另一家在浦西普陀，主打家庭客群。

為什麼越來越多人湧入洗浴中心？從多個分析來看，關鍵原因在於性價比，而這種性價比，來自洗浴中心功能變化的結果。以直觀角度看，如今的洗浴中心已不再只是單一功能場所，而是演變為集合多種功能於一體的綜合空間，一年四季都不受限。

李世秋說，洗浴中心正從過去以泡湯、搓澡為核心的單一功能場所，升級為承載社交、聚會與休閒需求的綜合空間。如今，越來越多顧客不再只是短暫停留，而是將洗浴中心視為朋友聚會、家庭相處、同事團建的重要場景。

「讀懂財經」微信公眾號也發文提到，洗浴中心早已延伸出茶室、咖啡廳、療養區、餐廳、親子樂園等多元空間，進化成了類似商場的綜合性休閒場所。

文章還舉例稱，在瀋陽有家洗浴中心，營業面積達10萬平方米，相當於一個北京水立方加上三個足球場。

但對更多消費者而言，最直觀的吸引力仍然在於價格是否划算。第一財經引述一名在讀大學生李薇的話稱：「人均100元能待12個小時，有水果飲料，還能打遊戲、看電影，出去玩住洗浴中心，比青年旅舍划算多了。」

洗浴中心。（美團）

與此同時，洗浴中心的使用場景也在進一步拓展。「產經破壁機」微信公眾號注意到，在中國一線城市的洗浴中心，大廳裏不再是大屏電視和整齊坐椅，而是一排排配備獨立屏幕的躺椅；無線網絡和插座密度超過大部分咖啡館。誇張的是，有些還劃出「辦公區」，長桌、電源、隔斷都俱全，堪比翻版的共享辦公空間。

又是能娛樂放鬆，又能社交、又能辦公，加上相對合宜的價格，難怪對口袋沒那麼厚的年輕群體有那麼大的吸引力，

「洞見商機」微信公眾號引述抖音生活服務報告稱，目前的洗浴消費主力軍是24至30歲的用戶，這些用戶的佔比達到37%；同時消費增速最快的是18至23歲的00後群體。

美團數據顯示，去年以來，中國洗浴服務交易訂單量同比增長超30%，配備電競區、K歌房等設施的洗浴中心，訂單量增長顯著。用戶群體中，18至35歲用戶佔比已達58%。

除了高性價比外，中國洗浴行業之所以快速成長，在一定程度上也與不同城市的生活環境有關。

「城市研究室」微信公眾號發文分析，洗浴行業在當下爆發，恰恰是迎合了中國不同城市的「生存痛點」，將自身業態和城市特性融合在了一起。

文章稱，在中國北方，冬天動輒零下10幾度，沒人會去公園或廣場，而電影院以及商場又難以同時滿足「老人放鬆、孩子撒歡、年輕人社交」的多重需求；在南方，炎熱的夏天與快節奏的城市生活，以及高強度的工作環境，則放大了對「低成本、私密性較高」的放鬆空間的需求。

在這背景下，洗浴中心恰好提供了一種折中選擇。也正因如此，洗浴行業逐漸擺脫「中老年專屬」的刻板印象，成功吸引並留住更多年輕消費者。

洗浴中心。（美團）

洗浴業投入成本高

然而，中國洗浴行業的這輪回暖，並不是憑空發生的。

在很長一段時間裏，在不少人的認知中，洗浴業始終處於模糊地帶，尤其一度因部分地區的亂象，與色情產業緊密捆綁。其中，最為外界熟知的，莫過於2014年廣東東莞的掃黃風暴。

當時，官媒央視報道了東莞市部分酒店經營色情業的情況，引發全國關注，隨後，東莞開始大規模掃黃。

這一事件在相當程度上固化了外界對洗浴行業的負面印象。在隨後一段時間裏，洗浴中心在不少人心中被貼上「不正當」「灰色」的標籤。

洗浴中心。（美團）

近年來重新走紅的洗浴行業，實際上已發生了深刻變化。其中，最直接的體現便是經營門檻已大幅提高。

據《經濟觀察報》報道，要開一家像樣的湯泉館，投入以千萬元計。報道引述一名匿名負責人說，單店七八千平米的湯泉館投入要5000萬元以上，這包含設計、裝修、早期房租和組建團隊。每個月的運營成本至少需要300萬元。

報道也提到，多家湯泉館說，人力是最大頭的支出，能佔到日常運營成本的三分之一；另外，食材成本佔比也在上升。

撇開高投入和高成本不談，翻紅的洗浴行業也面臨不小的現實挑戰。

首先，是同質化競爭加速問題。微信公眾號「曉芳聊財經」分析指出，當「洗浴+」成為行業標配，消費者難免會產生「似曾相識」的疲勞感。在初期能吸引嘗鮮的客流，但一旦泛濫，便迅速陷入了新的同質化內卷。

其次，需求規模還沒有完全起來。「曉芳聊財經」稱，仍然有很多消費者，對洗浴中心的印象是「清潔功能」。

總結來說，洗浴中心從洗澡的地方，變成能待一整天的地方，並非因為人們突然更愛泡澡，而是因為錢更難花了。在經濟放緩的大背景下，消費者開始本能地尋找更划算的去處：花一次錢，儘可能解決更多需求、佔用更長時間。洗浴行業的走紅，正是這種消費心態的具體體現。

在一個對價格與回報愈發敏感的時代，真正稀缺的，已不是新鮮體驗，而是能讓一筆錢「花得夠久、用得夠足」的消費環境。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

