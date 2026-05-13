習特會︱清華專家：今年有機會為「調適」中美關係構建新基礎

美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。對於當前動盪的國際秩序而言，此次中美兩個大國間的元首會晤意義非凡。



近日，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍就中美關係、中東局勢等國際熱點議題接受中新社「東西問」專訪。他認為，當前中美關係核心任務是「調適」，今年有很好的機會構建兩國關係新基礎；從當前國際局勢來看，儘管衝突風險有所上升，但對世界來說，核威懾與經濟相互依存仍是重要的和平「壓艙石」；而中國發展的最大定力，始終源於自身。



現將訪談實錄整理如下：

中新社記者：全球化智庫近期將中美關係描述為「戰略穩定」，您怎麼看當前的中美關係？即將到來的中美元首會晤將對雙邊關係帶來何種影響？

達巍：戰略穩定這個概念有不同的含義。在學術上，這個詞是有固定意義的，這是指兩個或多個核大國之間，各方都沒有強烈動機首先使用核武器、發動戰略打擊，或通過擴軍來獲得決定性優勢的一種安全狀態。現在中美間說的「戰略穩定」，是在廣義上指在那些最重要關係上，兩國總體能保持穩定的框架。

今年是中美關係的大年，元首外交對兩國關係的影響是很關鍵的。

中美關係最核心的任務是「調適」，也就是從原來基於全球化的中美關係轉型到一個基於多極世界的中美關係，這種轉型不會自動發生，需要從多個層面一起推進，今年我們就有很好的機會來構建這個基礎。

2026年4月11日，「青年之友」中美青少年友好交流暨中美「乒乓外交」55周年紀念活動在河北石家莊舉行。圖為活動嘉賓參訪石家莊外國語學校，在友誼園掛心願卡。 中新社記者 翟羽佳 攝

中新社記者：美以伊戰事，給世界經濟帶來衝擊。您怎麼看待當前中東局勢的變化？

達巍：我們需要看到，美國、以色列和伊朗在戰爭中都面臨很多困難，伊朗在戰爭中承受了很大的損失。在我個人來看，伊朗在戰術上受到很大損失，但在戰略上堅持住了。

首先是地理位置，伊朗本身是地區大國，霍爾木茲海峽毗鄰伊朗國土，其他海合會成員國也在這個地區，美國去伊朗的國土上勞師遠征很難持續。

伊朗在戰略上越來越佔據主動的一個基本原因，是它通過戰爭驗證了很多大家過去的猜想，如「伊朗會不會控制霍爾木茲海峽」「伊朗是否有足夠強的韌性」等。

我們看到在面對外部軍事壓力時，伊朗國內並不像西方國家想像得那麼脆弱，它的軍事能力雖然受到很大損失但也仍有抵抗能力，並且對霍爾木茲海峽有很強的控制能力。

簡單來說，一百年以後伊朗還會在這個地區，但是美國在這個地區的影響力就不好說了。

此外，美國與伊朗的勝負標準是不一樣的。對伊朗而言，獲得「勝利」的標準比較低，只要政權和社會都保持穩定，對地區和全球戰略形勢都能持續產生影響，一般大家就認為伊朗「贏了」；美國和以色列在什麼情況下才算「贏了」很難說，美國發動這場戰爭的戰略目標本身就很不清楚。無論是政權更迭，還是完全清除伊朗的核導能力都很難達到。

2026年4月10日，美國民眾在馬里蘭州羅克維爾一處加油站加油。 中新社記者 沙晗汀 攝

中新社記者：在您看來，當前國際局勢進一步升級的風險有多大，局部衝突會擴散嗎？

達巍：英語裏有一個說法：「歷史從不重複，但經常押韻」。歷史類比確實會啟迪我們，有時讓人眼前一亮。《夢遊者：1914年，歐洲如何走向「一戰」》一書中也提到，彼時沒有一個國家想要戰爭，但最後所有國家都「夢遊」一般走進了戰爭。這很讓人警醒，現在也確實要避免類似的錯誤。

但歷史確實從來不會完全一樣，一戰時的國際秩序跟現在的差別非常大。比如，當時世界上還沒有核武器，現在已經有了，而核武器某種程度上可以抑制大國間互相使用武力。

在經濟互相依存上，現在產業鏈的相互依存程度比一戰時深刻得多，沒有哪個國家能做到完全的「脫鈎斷鏈」，這也是讓我們能夠避免衝突的一個特別重要的力量。

此外，技術的發展可能會根本改變世界的形態，人工智能的發展讓人很難預測未來，但100年前沒有人工智能，10年以前的技術也比現在差得遠，技術會帶來新的可能。

所以，總的來看，局勢升級風險存在也有所上升，但概率並不高，我們有很好的機會爭取和平前景。

2025年10月26日，浙江杭州，第七屆中美友城大會嘉賓參觀東山弄市集、中國茶葉博物館雙峰館區、西湖、河坊街等地，感受當地的城市「煙火氣」。圖為外籍嘉賓打卡茶葉周邊產品。 中新社記者 鮑夢妮 攝

中新社記者：您認為複雜國際政治經濟形勢下，中國經濟能夠繼續保持增長的定力在哪？

達巍：中國是個大國，中國經濟能夠持續增長的關鍵動力來自中國自身，我們有14億人口的超大市場。

其次，經過改革開放以來幾十年的發展，我們積累了很厚的「家底」，如富有生命力的社會主義市場經濟制度，完備的製造業基礎、優良的教育、數量龐大的科研人員等，這都是中國經濟長遠發展的重要根基。

雖然現在國際環境很複雜，但其實也可以看到完全的「脫鈎斷鏈」任何國家都做不到，產業鏈還是互相連接，科研知識的擴散也不可阻擋。當前外部環境巨變，但還是有很大空間。

從這幾個方面來講，中國的科技、經濟都會有持續發展，我們對中國自己的未來充滿信心。(完)

受訪者簡介

達巍，清華大學戰略與安全研究中心主任，清華大學社科學院國際關係學系教授、博士生導師。達巍長期從事國際關係、國際安全方向的研究和教學工作，主要研究領域是美國外交與安全戰略、美國政治、中美關係等。



達巍。

本文獲《中國新聞網》授權刊載。

