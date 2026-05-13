特朗普訪華｜嘴硬中東無需中國幫助　專家：以經貿讓步換中方斡旋

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今日（5月13日）晚上抵達北京，對中國展開為期3日的國事訪問。這是特朗普時隔9年再次訪華，也是今年中美兩國元首的首次會晤。在中東戰火未平、美伊談判僵持、全球經貿摩擦持續等局勢下，特朗普訪華備受關注。普遍消息認為中東問題、對台軍售、中美貿易、科技等都將會是這次會面的重要議題。



針對這次「習特會」將會涉及到的中東議題，北京大學匯豐商學院智庫中東研究所執行所長朱兆一博士在接受《香港01》訪問時表示，中東危機的爆發實際上折射出美國當前的戰略窘境，而中國正扮演著不可替代的斡旋角色。雖然特朗普強硬表示「不需要中國幫助」，但朱兆一預判，美方私下的合作訴求與公開的強硬姿態將存在巨大落差，尤其美伊之間無互信，為換取中方在伊朗問題上的配合，美方在經貿、科技等領域的讓步也已成「預期中的代價」。



2月28日，美國和以色列對伊朗展開軍事打擊，美國將這次軍事行動代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。戰爭爆發後，白宮推遲了原訂於3月底、4月初特朗普到中國訪問的行程，特朗普亦表示需要「優先處理伊朗危」。雖然白宮3月底層表示，將會在5月中旬訪華，但具體日期直至成行前2日，中國外交部才公開確認特朗普訪華日期為13日至15日。

5月13日，北京機場高速公路附近、天安門廣場掛起中美兩國國旗。 （中國新聞網）

朱兆一分析，看似是日程衝突將訪華行程推遲，但實質上折射出美國當時的戰略窘境，「霍爾木茲海峽的封鎖風險推高了全球油價，直接加劇了美國國內通脹，這對特朗普來說是切實的政治壓力；與此同時，美軍資源不得不向中東傾斜，印太方向的戰略部署客觀上被牽制。」

值得注意的是，特朗普訪華前夕，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）剛訪問北京並與外長王毅舉行會面；有解讀認為，這是伊朗在借助中方向美國傳遞談判立場，尤其當下美伊談判一直陷入僵局。對此，朱兆一認為，這剛好印證了，「在美伊互信幾乎歸零的情況下，中國是為數不多能夠同時與雙方保持工作關係的大國。」他預計，這次會晤的中東議題濃度將遠超原定的3月版本。

2026年5月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。（中國外交部）

不過，對於本次會晤能否產生「突破性改變」，朱兆一則持謹慎態度。他認為，更準確的預期應該是「階段性管控」。目前美伊談判僵持不下，元首會晤的首要價值在於提供一個目前嚴重缺失的高層政治對話渠道。

「中方會堅持此前提出的『四點主張』，包括停火止戰、保障人道主義、反對單邊制裁、推動政治解決，」朱兆一強調，中方的基本立場具有高度穩定性，不會因對手是特朗普而有所鬆動。他預測，最可能的實質進展將集中在信任建立措施層面，例如推動臨時停火安排、開闢人道主義通道，或建立危機溝通熱線。「在局勢持續高烈度的當下，能夠阻止進一步升級本身就是重要成果。」

特朗普的談判術：公開否認與私下開價

對於特朗普此前宣稱「不需要中國幫忙」的強硬表態，朱兆一解析，這是典型的「特朗普式談判風格」。他指出，特朗普的慣常邏輯是先否認需求，再開價談條件。實際上，美方核心訴求非常明確：希望中國利用對伊朗的獨特影響力，推動德黑蘭停止軍事行動、解除對霍爾木茲海峽的封鎖，並重回談判桌。

「這背後是美國不得不承認的現實，美伊之間沒有互信，需要一個雙方都能接受的中間人。」朱兆一指出，美方可能希望中國在未來的停火協議中扮演「擔保人」或「監督者」的角色。這一方案對中國而言雖然是地位的提升，但也伴隨執行風險；因此，為了換取中國的配合，特朗普政府在經貿、科技管制等領域做出一定讓步，幾乎是「預期中的交換代價」。

2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

伊朗問題會否成為談判籌碼？ 中美形成「以穩換穩」的默契

本次「習特會」，除伊朗問題外，還有最終要的議題便是台海，而特朗普在出發時就表示，「習主席希望我們不要（軍售），我會對此進行討論」。至於伊朗問題是否會如台海問題一樣，成為兩國博弈籌碼，朱兆一提出，中美之間正形成一種「以穩換穩」的默契：中方在伊朗問題上發揮建設性作用，推動局勢降溫；與此同時，要求美方在台灣問題上做出更負責任的承諾，減少對「台獨」勢力的縱容，維護台海基本穩定。「這不是簡單的等價交換，而是在複雜博弈中尋找利益交匯點。」

朱兆一重申，中國在伊朗問題上的調停，本就契合維護海外能源利益與塑造負責任大國形象的戰略目標。因此，這個「籌碼」對中國而言並非純粹的讓步，而是一個可以主動經營、用以平衡中美關係整體的戰略資產。