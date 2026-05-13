習特會當日　可俯瞰天安門的正陽門箭樓閉館　料為配合歡迎儀式

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平之邀，周三（13日）晚將抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。國家主席習近平為特朗普舉行歡迎儀式當天（14日），位於天安門廣場南端、可俯瞰天安門的正陽門箭樓宣佈，因「配合重要活動」，將全天閉館。



2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

箭樓與正陽門城樓並稱「京城門戶」，曾是北京南大門的守衛重地。如今登樓可俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一。（網絡圖片）

5月13日，據「北京中軸線遺產保護中心」微信公眾號消息，為配合重要活動，正陽門箭樓將於5月14日（周四）全天閉館。預約5月14日參觀的觀眾，系統將統一為您辦理退票，且不作為爽約記錄。由此給您帶來不便，敬請諒解。

官方背景的北京旅遊網介紹，箭樓與正陽門城樓並稱「京城門戶」，曾是北京南大門的守衛重地。如今登樓可俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一。

據新華社此前報道，正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，城樓居北，箭樓居南。作為明清北京內城的正南門，正陽門規模大、形制等級高，見證了中國傳統城市的管理方式。

正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，城樓居北，箭樓居南。（網絡圖片）

正陽門箭樓建成於明英宗正統四年（1439年），明清時期與正陽門城樓、瓮城等共同構成一組兼具防禦性和禮儀性的城門建築群。正陽門箭樓是北京老城城垣結構的標誌性建築，向南可遙望永定門城樓。

正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，城樓居北，箭樓居南。（網絡圖片）

據此前報道，據美國白宮公佈的行程，美國總統特朗普訪華期間，除了參加美中雙方一系列高層會晤，還將在5月14日下午，與國家主席習近平一起參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇。

此前報道：特朗普將訪天壇 學者：他宗教意識很強 行程很大程度反映他口味

天壇公園11日發公告，指因「古建維護，2026年5月12日天壇公園祈年殿及圜丘、回音璧景點暫停開放」，已購票遊客可以按原途徑辦理退款。12日，天壇公園再發公告稱，天壇5月13日至14日暫停開放。