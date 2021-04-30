「社畜」從唐朝開始工作才賺到1.6億　鄭爽涉逃稅揭貧富差距瘡疤

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-05-01 00:54

代孕風波後一直沉寂的女明星鄭爽，又上熱搜了，這一次她帶着208萬人民幣日薪的傳奇，讓無數「社畜」直呼破防，人們不禁調侃，雖然鄭爽已不在江湖，但她的故事從未遠去。 代孕風波的男主，鄭爽前夫張恆在微博放出這一記重錘，直指鄭爽通過陰陽合同的方式偷稅漏稅，並且給出了大量細節佐證，隨後上海稅務局第一稽查局和北京廣電總局宣佈介入調查。

中國大陸女藝人鄭爽因代孕、陰陽合同陷入輿論漩渦。（微博@重頭戲）

二人在代孕事件發酵之後，官司未斷，作為素人的張恆長期陷入鄭爽粉絲的圍剿和網暴之中。根據他在微博上的自述，「最近網絡上扭曲事實近乎瘋狂的洗地造謠行為讓我震驚...」

張恆説他很糾結，但不得不最終還是選擇公佈一份精心製作、時長5分鐘左右的視頻，包含他與鄭爽本人、鄭爽母親的聊天記錄、合同以及銀行流水等信息。內容更是讓人驚掉下巴，鄭爽母親手把手傳授張恆如何利用陰陽合同躲避演員「限薪令」，「陽合同」部分如何避稅等操作，而鄭爽本人則表示，片方給出的1.5億片酬太少，要談到1.8億，此外還有不少關於鄭爽私德有缺的實錘，並詳細記錄了鄭爽接下一部高片酬劇的過程。

鄭爽前夫張恆爆料鄭爽逃稅細節↓

+ 7 + 7 + 7

根據張恆的爆料，最終雙方敲定鄭爽以1.6億的片酬，出演一部名為《倩女幽魂》的電視劇，耗時77天，算下來日薪為208萬。由於限薪令的存在，片酬分為兩個部分，明面上的合同規定片酬為4800萬，尚在限薪令的範圍內，剩下1.12億，則以注資的方式，打入鄭爽母親實際控制的上海晶焰沙科技有限公司，該公司在新劇開拍前一個月註冊。

自從2018年，崔永元舉報范冰冰陰陽合同一事之後，稅務總局、廣電總局等五部門於當年6月宣佈，明確要求嚴控演員片酬，也就是「限薪令」。同年8月，愛奇藝、騰訊、優酷等三大視頻網站，以及六大影視製作公司聯合發佈聲明，規定演員片酬不得超過5,000萬。

在張恆曝光的視頻中，鄭爽母親也提到了「限薪令」，稱「現在演員不好幹，片酬超過5,000萬就找你『秋後算賬』，國家玩賴呢。」她還叮囑張恆，在文字聊天中儘量不要出現「片酬」「千」「萬」等敏感字眼。

當紅流量女明星鄭爽，今年接連為輿論場貢獻兩個「大瓜」，如果説代孕事件，圍觀者也只能在道德層面和市場層面對她進行譴責和封殺，坊間甚至傳言，如果不是新一輪爆料，鄭爽的演員身份已經恢復，不日就可復出。而現在，一旦陰陽合同的事情被查實，范冰冰就是前車之鑑。

2017年後，國家加強了對影視業的管控，再加上范冰冰逃稅風波，稅務問題更是藝人的紅線，在這樣的背景下，鄭爽的作為無異於頂風作案，同時腳踩兩條紅線。從聊天記錄來看，他們並非不清楚這一點，等待鄭爽的，可能不僅僅是罰款了事。

中國大陸女星范冰冰也曾深陷「陰陽合同」爭議↓

本來看客已經基本散去，奈何張恆手握重錘，兩人背後如何博弈外界無從得知，只看到這魚死網破的局面。對於這一舊瓜的續集，最刺眼的消息無外乎1.6億天價片酬，而鄭爽本人對此還不甚滿意。

日薪208萬，瞬間變成一個廣為流傳的梗。片酬1.6億，在勞逸結合的情況下，鄭爽年收入為6.4億，那麼1爽等於6.4億，從各大網路公司2020年披露的淨利潤來看，阿里巴巴約等於220爽，騰訊約等於191爽，而京東則只有77爽。也有人提議，張恆爆料這一日應當定為「社畜破防日」，以紀念辛辛苦苦的廣大「打工人」。

相比之下，一個月薪1萬的普通社畜，從唐朝開始打工，不吃不喝到現在大概可以攢下1.6億，再或者，連續中40次500萬的彩票，也可輕鬆得到1.6億。

中國市場太大，14億人口超過整個西方世界總和，在中國票房榜拿到第一幾乎就可以毫無懸念的進入全球票房榜，從收益的角度看，中國的藝人根本不需要與世界競爭，守好自己門前一畝三分地完全足以一輩子過着優渥的人上人生活。

在貧富日益分化的社會中，娛樂圈的頂流們，輕鬆就可分得社會發展的紅利，對應此前6億人月收入在1000以下和火車司機因2000元罰款自戕的新聞來看，大部分人需要靠自嘲來消化明星天價片酬帶來的割裂感。也有評論指出「不是這2億片酬太高，而是他們根本不值這麼多。」