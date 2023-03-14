台灣看兩會·三︱趙春山：兩會後中共對台的五個原則

2023年全國兩會閉幕，重要人事和政策走向陸續底定，由於習近平和秦剛接連對美發表強硬講話，李強則在記者會上對台柔性喊話，兩會過後北京對台政策格外受到關注。台灣專家趙春山答覆《香港01》提問，指大陸採行涉美對台兩條路線並進；並以2024年美台總統大選為時間節點，反獨促統「兩步走」，此前「冷處理」民進黨政府，主力放在外交佈局，此後則將進行從「反獨」到「促統」的戰略轉移。



國民黨智庫「國家政策研究基金會」3月14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」座談會，由身兼該會國家安全組召集人的金門縣前縣長楊鎮浯主持，邀請台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學外交學系副教授黃奎博、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢等學者專家共同與談。

楊鎮浯開場言及兩會對台灣的重要性，在於台灣無法迴避兩岸議題，大陸兩會人事底定，將密切關係到日後大陸對台政策的執行，台灣不管喜不喜歡都得面對。楊鎮浯也從其出身於金門的立場感嘆，金門人民最知道戰爭的可怕，對於兩岸動盪尤為敏感，更能深切體會到和平得之不易。

趙春山回應《香港01》記者提問，解析兩會之後中共對台工作的人事分工與架構。趙春山指出，新總理李強3月13日記者會上並未提到「統一」話題，只提及加強兩岸交流，表示他的身份屬於事務性，而國台辦主任宋濤負責執行面，最上面的決策還是習近平講了算數，經由王滬寧的說法反映出來。他提醒，中共對台工作其實是兩條路線，一條是涉美，王毅和秦剛扮演很重要角色；另一條是對台的廣泛統戰，重點就在王滬寧和宋濤身上。

進一步從宏觀層面來看待兩會之後的中共對台政策，趙春山透過習近平、李強、王滬寧、宋濤四人的說法概括出以下五個原則：

1. 習近平未來五年處理兩岸關係，一定着眼於中華民族偉大復興的根本利益，有利於民族的就做，不利的事就不做。

2. 對台政策要與「三個百年」（建黨、建軍、建政）目標相向而行。

3. 目標在於祖國完全統一。

4. 未來手段將採軟硬兩手，和平是軟的一手，以交流促進融合，以融合促進統一；硬的一手是備戰，以非和平手段反獨、反對外力干涉。

5. 統一形式為「一國兩制」，提出「兩制台灣方案」，有別於港澳模式。

趙春山提出他對於北京反獨促統「兩步走」的觀察，以2024年台灣和美國總統大選為時間節點。在此之前，大陸會「冷處理」台灣的蔡英文政府，將主力放在能夠「操之在我」的部分，同時全力在外交上佈局。具體做法包括，以要和平、要交流、要合作、要發展等「四要」，維持兩岸和平穩定，擴大兩岸民間交流，加強國共聯繫，同時反對主張「台獨」的人士、爭取想要維持現狀的群體，更重要在於反對美國等外力干涉。

台灣淡江大學外交與國際學系榮譽教授趙春山指出，以2024年美台大選為節點，北京對台「反獨促統」將分「兩步走」。（張鈞凱攝）

在2024年美台總統大選過後，趙春山認為，中共將開始進行從「反獨」到「促統」的戰略轉移，體現於以下兩個路徑：對於「反對台獨」和「接受九二共識」者，採取恢復對話、擴大交流、協商統一；對於「主張台獨」和「不接受九二共識」者，則採取非和平手段「硬」的一手，不僅僅是「武統」，也包括經濟封鎖或制裁。

倘若「武統」爆發，近期《經濟學人》雜誌引述美方人士說法，認為不會首戰即終戰，但趙春山對此看法不同。趙春山透露其個人掌握到的訊息，指中共從香港「反修例」事件和俄烏戰爭都得到相當大的經驗教訓，即台灣問題一旦動用武力，若不速戰速決，「尾大不掉」將對中共打擊更大。

至於2024年台灣總統大選結果，將對兩岸關係帶來什麼不同的影響？趙春山判斷，如果是國民黨重返執政，可以確定兩岸很快就會恢復對話，交流一定會擴大，軍機繞台必然減少，擦槍走火的可能性不大。

要是自稱「務實台獨工作者」的賴清德勝選，趙春山則悲觀地說，「這個問題非常非常大」，2024年以後中共處理兩岸關係的方法將完全不同，「甚至比蔡英文時期還更糟，會糟糕到什麼程度，現在很難預期」。趙春山也說，2024年之後「美國因素」在兩岸重要性會相對降低，北京將會更加主動，不會繼續讓美國因素阻礙發展。