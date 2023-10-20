重建市場信心與中國發展的底層邏輯｜安邦智庫

撰文：外部來稿
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金秋十月，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行。雖然不是萬邦來朝，也是數千國際嘉賓雲集。在當前動盪不已的國際形勢下，中國舉辦了一場難得的盛會，再度向世界展示了加強合作、共同構築人類命運共同體的宏偉遠景。據報道，本次峰會各方達成了458項成果，簽約合同額達972億美元。

與此同時，國家統計局於10月18日公布了第三季度中國經濟數據。初步核算，前三季度國內生產總值（GDP）為913027億元，按年增長5.2%。分季度看，一季度GDP按年增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%。客觀來看，第三季度和前三季度的經濟數據都好於預期。正常情況下，第四季度經濟增長會繼續回升，全年實現5%的經濟增長目標應該問題不大。

三季度經濟數據公布後，一些機構調高了中國經濟增長預期。如摩根大通將2023年中國GDP增長預期從5%調高至5.2%，野村證券則將中國經濟增長預測從 4.8%上調至 5.1%。很顯然，這些機構也認同中國經濟出現了好於預期的企穩回升態勢。

疫情之後，中國經濟備受各方關注。（Reuters）

按照一般邏輯，超預期的經濟數據對資本市場應該算是利好。但出人意料的是，中國股市卻對經濟數據作出了完全不同的回應。看國內A股的表現，繼10月18日股市下跌之後，在10月19日再度大跌。18日、19日兩天，上證綜指下跌約2.5%，至3005.39點，即將跌破3000點；深證成指下跌約2.9%，至9655.09點。據市場人士稱，19日北向資金大幅淨賣出117.04億元，已經連續5日減倉。

從股市表現來看，市場信心已經極為低迷。與今年以來的高點相比，上證指數迄今已經下跌超過10.5%，深證成指已經下跌超過20%。在市場人士看來，不論是機構還是散戶，在冰冷的股市中已經瑟瑟發抖。按此趨勢，用不了幾天，上證指數就會跌破一年來的最低點——2022年10月31日，上證指數曾跌至2885點。

不過，2023年與2022年有着巨大的差別！

去年此時，全國上下仍然深陷「動態清零」的桎梏，在嚴格的居家封閉、經濟活動被深度凍結的情況下，股指跌破3000點達到低點並不奇怪。但2023年的情況則有很大不同。今年，疫情封控已經完全放開，企業和居民能夠自由出行，決策層對於穩經濟的重視程度大為提升，中央反覆強調要大力支持民營經濟，各種利好經濟的政策大量出台，居民消費也出現了明顯恢復……在諸多情況大不相同的兩個年份，為什麼股市卻出現同樣的信心低迷？為什麼股市參與者仍然用腳投票？在宏觀經濟開始企穩回升、經濟數據超出預期之時，為什麼資本市場的心態仍舊黯然？

持續三年的疫情對中國經濟造成巨大衝擊。（Reuters）

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，國內市場信心與宏觀數據變化的不匹配，顯示了市場對中國經濟有深層的擔心。雖然最新的宏觀經濟數據出現企穩信號，但中國經濟體系的深層問題、結構問題仍然存在，各種系統性風險因素仍在不斷集聚。中國經濟是一個超級複雜的大系統，經濟運行和市場信心都具有強大的慣性（注意，指的是「慣性」而不是「韌性」）。正如物理世界裏的慣性，國內市場的整體信心轉壞並不容易，而一旦市場信心變壞，再想重新扭轉信心也同樣不容易。我們要強調的是，中國經濟體系的「韌性」與「慣性」並不相同，「韌性」是指承載力很強，難以打垮、打爛、打斷，很難發生質變；而「慣性」是指可以發生變化，但出現變化需要較長的時間。如果把「慣性」中未出現顯著變化認為是頑強的「韌性」，那就會出現對形勢的誤判，對經濟狀況的誤讀。我們認為，當前國內資本市場信心低迷，正是國內經濟低位運行後強大慣性的體現。

那麼，面對市場信心不足，應該怎樣做才可能形成有效的轉變呢？

在安邦的研究人員看來，經歷了三年新冠疫情的衝擊、國際地緣政治摩擦加劇的影響、前幾年管制型經濟政策的折騰，中國市場、中國企業、中國的消費者都產生了較強的刺激政策「抗藥性」，並不是中央一喊話、國務院一出台利好政策，市場信心就立刻改變。在經歷了太多的波動後，市場會更加註重中國經濟運行和政策運行的「底層邏輯」，關注在複雜的國際國內形勢之下，中國未來的發展要打什麼旗、走什麼路，關注中國今後如何看待自身發展與世界的關係。這些看似非常基礎的問題，往往是決定市場信心的關鍵基礎。

有效的政策應該回應市場的關切。基於大量的調研，我們認為，目前民營企業、外資企業普遍關注的問題，應該成為今後國家政策關注的重點，也是很多政策調整的方向。

首先，中國未來是否仍然堅持改革開放的道路？改革開放是中國發展的根本國策，也是過去四十多年來走過的已經被證明是正確的道路。中央文件從未有過對改革開放戰略的調整或大的修正，但在現實之中，隨着國際地緣政治環境惡化、全球化環境被極大地逆轉，來自市場（尤其是民企和外資）的對中國是否堅持改革開放的質疑在日益增多。過去的歷史，證明了改革開放的正確性和重要性；現在及未來的形勢，中國依然不能放棄改革開放。希望遏制中國的國家，最希望看到中國不再改革、關上大門。很顯然，中國不能停止改革，不能關門閉戶。在這個大問題之下，還可以分解出其他的重要問題。比如：中國是否還像過去一樣需要外資？中國如何看待民營經濟，應該給予其怎樣的地位？中國如何處理政府與市場的關係？等等。

鄧小平時推動改革開放便體現了中國特色現代化。（資料圖片）

其次，中國是否堅持市場經濟的大方向？中國對發展道路的定義很明確，即「有中國特色的社會主義市場經濟」，但在如何理解「社會主義市場經濟」上仍然存在分歧。尤其是在近年國內提出「國內大循環」、「統一大市場」等概念後，國內對中國經濟性質的認識分歧在擴大。同樣是歷史經驗告訴我們，「有中國特色的社會主義市場經濟」，其關鍵還是在市場經濟，要遵循市場經濟的規律、特點、原則。立足於市場經濟，中國才能更好發揮社會主義的優勢，體現中國的特色。實際上，十八屆三中全會早已解決了這個問題，2013年的三中全會報告明確提出，「經濟體制改革的核心問題就是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用」。但是，為什麼十年前早已明確的重大理論問題，現在仍然引發重重疑慮？這是國內從上到下都需要思考的重要問題。

在今後的經濟發展中，中國肯定還會遇到市場動盪，也會遇到市場信心波動。面對這些問題，除了採取針對性的措施來應對，最重要的還是在「底層邏輯」問題上要非常清楚，體現出戰略定力，要堅持已被證明是正確的「底層邏輯」方向。當前的世界並不太平，烏克蘭戰爭與哈以戰爭兩場戰爭並行，世界各國對於和平與穩定發展都充滿了期待。作為一個大國，中國是能夠向世界提供和平與發展這兩種機會的。只要堅持「底層邏輯」不動搖，不犯方向性的錯誤，中國的長期發展趨勢還是值得期待的。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：經過了前幾年的多種不利因素衝擊，市場對中國經濟發展的信心受到較大的衝擊。系統性地重建市場信心的關鍵，不在於表面的刺激經濟政策，而在於堅持正確的「底層邏輯」不動搖，再在此基礎上構建經濟發展與改革開放的政策體系。

本文經安邦智庫授權發布。

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