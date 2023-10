中國經濟增長｜「中國崩潰論」緣何又來了

多少年來,在歐美輿論場上,一直是「中國威脅論」和「中國崩潰論」交相輝映,一三五威脅,二四六崩潰。近兩年,歐美輿論場幾乎全部是唱衰中國的言論,好像中國的衰落已經是一個既成事實。日前,中國前三季度宏觀運行數據出爐,第三季度增長未及5%,加之中美GDP差距進一步擴大,「中國崩潰論」有了更大聲浪。



中國是不是到頂要衰落了,之後再分析,先聊聊美國的輿論場眾生相。

美國什麼時候需要「中國威脅論」?軍隊要增加軍費時,要搞貿易保護打壓中國競爭者時。美國什麼時候需要「中國崩潰論」?要減少對華投資,吸引資金回流時,要打壓中國資產價格時,要在全球小弟面前維持大哥形象時⋯⋯

美國軍費向來都是全球最高的。隆納·雷根(又譯:里根)當政的八年,軍費從1000億出頭,翻到了3000多億美元。但是好景不長,東歐劇變,蘇聯解體。美國軍費在3000億美元上下徘徊了超過10年。而後小布希的反恐戰爭,2001年到2011年,十年間美國軍費再度翻了一倍多,到了7000多億。然後奧巴馬上台,軍費不升反降,從7000多億降到了6000多億。那時美國軍隊著急了,各種「中國威脅論」一個接著一個的出台。直到特朗普(Donald Trump,又譯川普)上台,2018年開打貿易戰針對中國,軍費重回上升軌道從2017年6500億,漲到2022年8800億。軍費重回快速上升軌道,五角大廈目的已經達到,所以就沒必要天天哀嚎了。

另一個角度看人民幣匯率問題,過去一直是中美經貿談判的焦點,美國一直認為中國低估人民幣,一再要求人民幣升值,恨不得要求人民幣升到4到5之間。最近,人民幣從6點幾貶值到7點幾,匯率問題美國反而不提了,這是為什麼呢?

2018年貿易戰,關稅已經加了,中國生產的產品直接增加了25%的額外成本,結果發現中國的製造業還在繼續發展,美國該進口還是得進口。再加關稅,國內通膨已經先挺不住了。這個情況下,逼人民幣升值,根本沒用。

美國現在的策略是,除了半導體等極少數實體產業外,放棄在實體產業上與中國競爭,全部精力集中在金融戰上。實體產業的主要競爭手段也不是市場手段,而是技術禁運這類的非市場手段。放棄實體經濟的競爭,人民幣匯率就不重要了。而金融的核心是信心,是吸引資金流入。所以,這個階段宣揚「中國崩潰論」,把資金嚇得離開中國,回流美國,成為了美國競爭策略的核心。

疫情、房地產周期、貿易戰技術戰等多重因素疊加,這兩年的中國經濟確實不太理想,致使歐美媒體一邊倒的唱衰中國,國內也有不少雜音。但必需要強調的是,看經濟發展,不可以斷章取義,更不能只看單一時間段數據,或者是單一品類數據。

以並不太理想的進出口數據來舉例。2019年前三季度,進出口總額22.91萬億元;2020年前三季度23.12萬億,2021年前三季度28.33萬億,2022年前三季度31.11萬億,2023年前三季度30.80萬億。2020-2022年三年中國外貿實現了超高速增長,2023年稍微跌了一點,如此就要說中國經濟要崩潰嗎?聊增長的時候,得看看基數吧。

看貨物和服務出口總額,中國在2012-2013年超過美國,但一直沒有拉開差距。但在2021年,中國一下子實現了超速發展,和美國拉開了差距。在國際收支平衡表口徑中看貨物淨出口數據更加明顯。美國一直是巨額逆差,逆差愈來愈高。日本韓國也變成了逆差,德國的順差大幅縮窄。而中國的貿易順差是持續上升的,一枝獨秀。2023年有回調,也是很正常的。事實上,在2008年、2015年,順差也都出現過回調。且,貨物出口中國佔全球的份額,在2021年達到了14.6%的歷史峰值。2022年有所下調到13.8%,但仍然高於上一個峰值2015年的13.2%。如此的成績,是要崩潰的景象?

中國港口:A truck moves a shipping container at Lianyungang Port on April 5, 2018 in Lianyungang, China. (Getty)