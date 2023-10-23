中國經濟增長｜「中國崩潰論」緣何又來了

多少年來，在歐美輿論場上，一直是「中國威脅論」和「中國崩潰論」交相輝映，一三五威脅，二四六崩潰。近兩年，歐美輿論場幾乎全部是唱衰中國的言論，好像中國的衰落已經是一個既成事實。日前，中國前三季度宏觀運行數據出爐，第三季度增長未及5%，加之中美GDP差距進一步擴大，「中國崩潰論」有了更大聲浪。



為何盛行「中國崩潰論」？

中國是不是到頂要衰落了，之後再分析，先聊聊美國的輿論場眾生相。

美國什麼時候需要「中國威脅論」？軍隊要增加軍費時，要搞貿易保護打壓中國競爭者時。美國什麼時候需要「中國崩潰論」？要減少對華投資，吸引資金回流時，要打壓中國資產價格時，要在全球小弟面前維持大哥形象時⋯⋯

美國軍費向來都是全球最高的。隆納·雷根（又譯：里根）當政的八年，軍費從1000億出頭，翻到了3000多億美元。但是好景不長，東歐劇變，蘇聯解體。美國軍費在3000億美元上下徘徊了超過10年。而後小布希的反恐戰爭，2001年到2011年，十年間美國軍費再度翻了一倍多，到了7000多億。然後奧巴馬上台，軍費不升反降，從7000多億降到了6000多億。那時美國軍隊著急了，各種「中國威脅論」一個接著一個的出台。直到特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台，2018年開打貿易戰針對中國，軍費重回上升軌道從2017年6500億，漲到2022年8800億。軍費重回快速上升軌道，五角大廈目的已經達到，所以就沒必要天天哀嚎了。

美國軍費連年上漲，未來聚焦於海軍擴編。（GettyImages）

另一個角度看人民幣匯率問題，過去一直是中美經貿談判的焦點，美國一直認為中國低估人民幣，一再要求人民幣升值，恨不得要求人民幣升到4到5之間。最近，人民幣從6點幾貶值到7點幾，匯率問題美國反而不提了，這是為什麼呢？

2018年貿易戰，關稅已經加了，中國生產的產品直接增加了25%的額外成本，結果發現中國的製造業還在繼續發展，美國該進口還是得進口。再加關稅，國內通膨已經先挺不住了。這個情況下，逼人民幣升值，根本沒用。

美國現在的策略是，除了半導體等極少數實體產業外，放棄在實體產業上與中國競爭，全部精力集中在金融戰上。實體產業的主要競爭手段也不是市場手段，而是技術禁運這類的非市場手段。放棄實體經濟的競爭，人民幣匯率就不重要了。而金融的核心是信心，是吸引資金流入。所以，這個階段宣揚「中國崩潰論」，把資金嚇得離開中國，回流美國，成為了美國競爭策略的核心。

如何看這些數據的「變差」

疫情、房地產周期、貿易戰技術戰等多重因素疊加，這兩年的中國經濟確實不太理想，致使歐美媒體一邊倒的唱衰中國，國內也有不少雜音。但必需要強調的是，看經濟發展，不可以斷章取義，更不能只看單一時間段數據，或者是單一品類數據。

以並不太理想的進出口數據來舉例。2019年前三季度，進出口總額22.91萬億元；2020年前三季度23.12萬億，2021年前三季度28.33萬億，2022年前三季度31.11萬億，2023年前三季度30.80萬億。2020-2022年三年中國外貿實現了超高速增長，2023年稍微跌了一點，如此就要說中國經濟要崩潰嗎？聊增長的時候，得看看基數吧。

看貨物和服務出口總額，中國在2012-2013年超過美國，但一直沒有拉開差距。但在2021年，中國一下子實現了超速發展，和美國拉開了差距。在國際收支平衡表口徑中看貨物淨出口數據更加明顯。美國一直是巨額逆差，逆差愈來愈高。日本韓國也變成了逆差，德國的順差大幅縮窄。而中國的貿易順差是持續上升的，一枝獨秀。2023年有回調，也是很正常的。事實上，在2008年、2015年，順差也都出現過回調。且，貨物出口中國佔全球的份額，在2021年達到了14.6%的歷史峰值。2022年有所下調到13.8%，但仍然高於上一個峰值2015年的13.2%。如此的成績，是要崩潰的景象？

中國港口：A truck moves a shipping container at Lianyungang Port on April 5, 2018 in Lianyungang, China. （Getty）

另一個經常被「崩潰論」者拿來說的數據是企業利潤。2023年1—8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額46558.2億元，同比下降11.7%。這個數據的確連續兩年下降，2022年1-8月同比下降2.1%。然而，企業利潤本身就不是一個穩定的數字。2021年1-8月全國規模以上工業企業，同比增長49.5%。連續兩年下跌，主要原因是2021年漲的太猛，基礎太大。就具體數據而言，2019年1-8月規上工業企業利潤總額是4.0萬億，2020年是3.7萬億。2023年的數字遠高於2019年和2019年，有4.65萬億。

事實上，外貿，利潤這些指標，有漲就有跌，經常都是在跌的時候，被大做文章，而漲的時候就不吭氣了。

還有一個被視為指標性的數據——按匯率計算的GDP，中美從2021到2023年的GDP差距擴大。數據顯示，2021年，中美GDP差距為5.2萬億美元，中國GDP佔比美國GDP約77%，達到歷史高點；2022年，中美GDP差距擴大至7.47萬億美元，中國GDP佔比美國GDP約70%。 2023年上半年數據顯示，中美差距繼續擴大，僅佔美國GDP約63%。

造成這個結果，核心原因就是，美國目前處於對內貶值，對外升值的階段，所以按匯率計算的GDP，看起來就漲得很快。

其實用當年匯率換算GDP，然後再跨國家進行比較，會出現很多莫名其妙的結果。看一下美日德這三個經濟強國在1980年前后的GDP數字就一目瞭然。

GDP按當年匯率折算：1978年，美國的GDP比日本多1.34萬億美元，比德國多1.61萬億美元。1985年，美國的GDP比日本多2.9萬億美元，比德國多3.61萬億美元。1978年，日本的GDP是美國的43.1%，德國是美國的31.5%。1985年，日本的GDP是美國的32.2%，德國是美國的16.7%。

如果一個完全不了解那段時間世界經濟史的人，僅僅看GDP數字。1978-1985年，表面上看，是美國經濟突飛猛進，日本和德國經濟舉步維艱。日本/德國和美國之間的GDP差距，無論是絕對數字，還是相對比例，都大幅擴大了。中美從2021到2023年的GDP差距擴大，與日本德國兩個國家與美國GDP之間的差距擴大相比，那是小巫見大巫了。

但這個GDP差距變化，能反映真實的历史嗎？當然不能。1978-1985年，是日本經濟最好的年代，日本企業在全球攻城略地，把美國企業打得敗不成軍。日本經濟在1978-1985年的蓬勃發展，和美日GDP差距的不斷擴大，同時存在。會這樣是因為通脹和匯率。1978-1985年，美國處於對外升值，對內貶值的階段。處於這個階段時，一個國家的按匯率折算的GDP就會如同打了雞血一樣快速上漲。

中國在2002年-2014年，也是處於對外升值，對內貶值的階段。當時不少財經媒體對這個問題的報道也是連篇累牘，經濟學家也都是憂心忡忡，擔心對外升值對內貶值，導致經濟競爭力下降。但這個階段，中美GDP的比例突飛猛進，更高的增長率，更高的通脹，人民幣升值三者曡加，短短10餘年時間，中美GDP就從13.5%直線上升到60%。

可見，只是單一以中美從2021到2023年的GDP差距擴大來判斷中國經濟走向，這是非常愚蠢的。

影響最大的就是房地產

當然，中國經濟最近的表現確實不太好。但主要問題其實集中在一個行業——房地產。

從宏觀經濟運行數據上看，2023年1-9月份的所有經濟數據，很少有低於2019年1-9月同期的。唯有房地產，數據比2019年糟糕得多。2019年1—9月份，全國房地產開發投資98008億元。2021年1—9月份，全國房地產開發投資112568億元，同比增長8.8%，達到歷史最高點。2022年1—9月份，全國房地產開發投資103559億元。到了2023年 1—9月份，全國房地產開發投資只有87269億元，遠低於2021年水平，也比2019年水平要低。

2023年三季度的經濟數據，各行各業都超過預期，唯有房地產比預期還差。房地產是今天中國經濟最主要的拖累。然而，這也是歷史積累下的問題，之前泡泡吹得太大了。泡沫破裂時總是痛苦不堪的。過去欠的債，也總有要還的一天。

根據高盛估算，房地產在2015-2019年期間，貢獻了1-2%的GDP正向增速。而在2022年，房地產拖累了超過兩個百分點的GDP，在2023年拖累了1.5-2%。2024年預計還有1%的負向影響。如果高盛的預測是對的，2023年和2015-2019年相比，房地產一個行業就讓中國GDP增速，降了3%左右。2015-2019年如果按平均7%計算，僅僅房地產一個因素，就應該讓中國的GDP下降到4%區間。也就是說，其實2023年其他行業的發展，讓實際上2023年的情況，沒有想像的這麼糟糕。

國家統計局原副局長賀鏗早前表示，內地現時的房地產供應過剩，「14億人可能住不完」。（視覺中國）

而當房地產行業恢復到正常狀態，負面影響消除。中國經濟增速比現在額外多一個百分點左右，是完全可能的。

此外，宏觀數據和微觀體感的「溫差」，這也是事實，但為什麼體感和經濟實際數字之間的差別這麼大呢？

其實，什麼是對經濟的體感？很簡單，不是數字，而是預期和實際情況的差別。中國目前的經濟，橫向比較，還是全球增長的佼佼者。但縱向比較，確實不太好。從15-20年前的兩位數增速，到10年前的8%，到5-6年前的7%，今年估計只有5-5.5%。如果預期是每年經濟增長7%，實際只有5%，沒有達到預期，肯定體感會不好。就好像一家過去幾年每年增長100%的公司，今年只增長了30%，同樣體感會非常不好。大家都習慣了過去的高速增長，工資年年漲，房價年年漲，當家庭做財務規劃，都按高速增長做的，現在變成中速增長了，自然體感非常差。

地緣鬥爭、全球化退潮、貿易戰，全球都不太平。那個全球化的黃金時代，一去不復返了。坦白說，想要體感好，就調整預期吧。

但，所謂的「中國經濟見頂」論，也是要有清醒認知的。過去兩位數的經濟增速，確實一去不復返了。但增速比原來低，也還是在增長，而且是全球增速最快的大型經濟體之一。整體經濟根本就沒有到頂，未來潛力仍然巨大，「中國崩潰論」不過是又一次「狼來了」。