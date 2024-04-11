中學生欲追電影夢　CLAP-TECH課程助熱情轉化事業　終獲家人支持

年輕人愛追夢，但遇上家人反對往往難以說服對方。應屆DSE學生邱樂晴從小熱愛攝影及多媒體製作，並想將興趣融入工作，惟家人希望她從事更穩定的護理職業，更一度不支持她拍攝。



邱同學後來參加了由賽馬會資助課程「鼓掌-創新教育歷程」（下稱「CLAP-TECH」），該課程採用三方協作模式，由浸會大學、業界和中學三方合作舉辦。她從中學到多項與多媒體相關的技能之外，亦發現可以將熱情轉化為職業，為自己確立職場志向。她更指，課程導師引導她整合各方面數據，然後向父母深度分析及講解多媒體行業的穩定性等，成功令他們放心讓她追夢。



（左起）天水圍香島中學副校長沈振業、邱樂晴同學、天水圍香島中學校長陳錦嫦博士、CLAP-TECH代表阮雅茵。

課程內容助建立多媒體基礎 業界人士交流提供實戰經驗

現就讀天水圍香島中學的邱同學，在2022年9月參加了CLAP-TECH課程，並選取其中的「多媒體故事」課程，從五大單元學會剪接、拍攝、燈光、操作相關專業軟件的技巧以打好基礎，有把握「畀到一啲好嘅畫面」觀眾。課程中亦有機會與業界人士互動及交流，與學生分享實戰工作經驗，同時加強了邱同學對畢業後加入電影行業的信心。

課程亦不乏講座、場地參觀及考察、小型工作坊等，而令邱同學最深刻的莫過於當中的日本4日交流團，其間曾參觀日本電視台等地點，從中得知除透過電腦創作，傳統人手亦能創作聲效，如以沙漏製作雨聲。她會心微笑地憶述：「日本之行認識到很多志同道合的朋友，期間更與同學、導師開設了一個『宵夜團WhatsApp群組』，返港後還有保持聯絡及小聚。」

參與導師建議以理據說服務家人 支持度由20分變85分

雖然已經有技能基礎，但邱同學提到實現夢想的最大困難是要說服家人支持她從事多媒體行業。修讀課程期間，導師知道她與家人的矛盾後就建議她不要只重覆立場，要以理據及分析說服父母，嘗試以簡報形式陳述背後原因及出路，指出多媒體行業都能有穩定收入，從而令父母放心。邱同學續指，父母現已暫時支持她繼續追夢，支持度由之前的20分到現在的85分，惟需她先努力眼前的DSE。

展望將來，課程讓她知道如何平衡熱情與事業，但亦曾擔心將興趣變成工作後，終有一日會失去熱情，所以現在會先將部份熱情保存起來，到了未來再拿出來。她亦以贏得金像獎為目標，現階段會先努力學習，說對實現目標有信心及會有恆心。

CLAP-TECH助學生由中學過渡大學 於學術之外取得成功

CLAP-TECH課程與浸大協作，透過大學講師和中學教師合作，支援學生由中學過渡到大學；浸大並會提供高級文憑課程，為同學提供升學出路選擇。

CLAP-TECH程發展高級經理暨高級講師馮筱涓博士認為，父母可以鼓勵子女追求他們的目標，激發他們的創造力。他們可以支持子女參加相關的教育課程和培訓，為他們提供實踐和發揮所學技能的機會。她亦希望CLAP-TECH課程能幫助學生在學術在之外取得成功，早日認清自己的長處，並做出明智的決策。