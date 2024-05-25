《香港01》小學講座　本地篆刻家屈文灝與小學生談中華文化起源

中華文化教育愈趨重要，《香港01》早前邀請到本地篆刻家、深水埗文藝協會副主席屈文灝先生為主講嘉賓，到寶血會伍季明紀念學校以「中國文化發展」為題作講座分享，介紹文化的定義及中華文化的起源。



《香港01》早前邀請到本地篆刻家、深水埗文藝協會副主席屈文灝先生為主講嘉賓，到寶血會伍季明紀念學校以「中國文化發展」為題作講座分享。（黃寶瑩攝）

「中國文化發展」講座於5月9日舉行，屈文灝先生首先學生提出「什麼是文化？」的問題為切入點，然後指出文化是人類集體活動形成的東西，會受到潮流、科技及傳統的影響之餘，亦會與歷史互為影響，並以學生們日常都會接觸到的香港飲食為例子說明。

他其後談到中國文化起源可見於三星堆文化及華夏文化等，其中三星堆文化屬青銅時代的文物遺址，現時已經挖掘的文物只有千分之二，仍然有待更多探索。他亦指出構成文化有三大元素，即器具、文字及城市，並以中國四大發明及各種文化活動為例子作闡述。

講座設有不少與學生的互動環節，屈先生不時與參加講座的學生一起思考講座內容、回答問題，過程輕鬆愉快，討論氣氛十分熱烈，學生亦踴躍舉手回答問題。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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