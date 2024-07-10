陳守仁小學踏入銀禧　周智銘校長回顧發展歷程：硬件推動課程發展

保良局陳守仁小學前身是位於油麻地覺士道的賈梅士學校，1996年由保良局接辦後，於1999年遷入現時旺角海庭道的校舍並改名，同年現任校長周智銘加入學校成為教師，見證學校走過25年。周校長接受「01教育」訪問時回顧了陳守仁小學的發展，提到兩幢大樓的落成提供了不同設施，讓教師團隊可以利用推出不同的特色校本課程，促進學生學習及成長。



他以前任楊永明校長於2014年引入的有機園圃為例，指園圃於2017年成為小三常識科的課程內容，學生透過親手種植栗米學習有機種植及可持續發展等知識，由於學生要親手施肥及除蟲，成為獨特的學習經歷，整個過程亦覆蓋生命教育及價值觀教育。



保良局陳守仁小學設有一幅「We are Camõesian」的壁畫，其中「Camõesian」一字與學校前身為賈梅士學校有關。圖為保良局陳守仁小學周智銘校長。（羅國輝攝）

學校英文名有葡文字有原因 加入直資成發展關鍵

保良局陳守仁小學的英文名有一個葡文字「Camões」，周校長解釋，因為學校前身是於1950年代起營辦的賈梅士學校（Escola Camões），保良局接辦學校後於更名時保留了「Camões」一字，現時陳守仁小學的學生亦稱為「Camõesian」。

他指學校過去25年最關鍵的一步是於2001年成為全港首間直資小學，然後學校相繼落成兩幢大樓，包括於2007年落成的陳林碧琴音樂綜合大樓，提供多個音樂相關的特別室和劇院，讓學生可在校內練習和表演音樂。大樓亦提供多個額外課室供小組教學之用，方便教師照顧學生。後來學校泳池重建，陳亨利運動綜合大樓於2022年落成，設有室內泳池、健身角及可進行靜觀及觀星活動的「一念間」。

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活動納入課程助學生學習 校內園圃種栗米成常識科內容

有了硬件設施，就需要軟件配合，例如課程配套。周校長認為「你想學生學得好就真係要入課程，如果你係一個一次性嘅活動，唔可以話無效，因為嗰個果效一定唔夠正式入課程咁強，所以我哋好想有一啲入課程嘅活動，嗰啲係持之以恆」。他以有機園圃為例，規劃時以希望將耕種納入課程，經過3年發展後已具備一定規模，足以讓一級學生學習。

保良局陳守仁小學善用天台空間開設園圃，並將有機耕作加入課程。（保良局陳守仁小學提供）

有機園圃的主要對象是小三學生，他們會花三個月種植兩棵栗米，由播種到收成均一手包辦，而周校長上任3年來，每年都會與學生一起種栗米。他笑言過程絕不容易，因為園圃採有機種植，不可以使用農藥，學生需要親手捉走害蟲，又要想方法保護栗米免受雀鳥偷食及確保栗米健康成長，「所以佢哋學咗好多課本上學唔到嘅知識」。

收成後，學生可以自己吃一棵，再將一棵送給別人作致謝學習感恩，「可能送畀親人，或者送畀學校老師，甚至送畀工友我都見過，或者送畀我哋保安員」。

第三語言培養學生文化素養 勸家長勿有過度期望

保良局陳守仁小學周智銘校長提到，學校設有多個語言室作教學之用，小息時間亦會開放並由教師當值主持活動，學生可以自由參加。他說教師會想出不同的有趣方法讓學生表達自己，例如圖中T裇就是學生的英文閱讀報告作品。（羅國輝攝）

陳守仁小學的另一特色是設有第三語言課程，選項有法文、日文及西班牙文。小一學生於入學後首3個月會先上體驗課，然後根據學生興趣及課堂表現作評估配對學習其中一種語文，直至小六畢業前均會每周上課約一小時。

周校長指，學校鼓勵學生學習上課時較投入的語言，例如過往有學生家庭經常去日本旅行，家長就希望子女修讀日文，「但我哋通常會同家長講，我哋學第三語言，一星期上兩堂唔係好多時間，唔好期望佢哋讀完呢6年會講得好勁，千祈唔好有過份期望」。他又指，第三語言上課時間較少，「同中英文無得比」，若學生對所學語言感興趣，通常需在校外參加語言班。

他解釋，學校的第三語言課程以認識外國文化為主軸，「所以上堂嘅時候我哋唔會似一般語言學校，老師讀一次，你跟住我讀一次，唔會有好多沉悶嘅方法去學習語言」，「反而課堂裏面有好多活動，一啲同語言背後文化有關嘅活動」，例如試食外國小食，疫情期間亦有虛擬旅行，「我哋好想保持住佢呢個趣味去到畢業都仲係有嘅」。