《香港01》中華文化學人計劃　交流團、參觀、講座支援學校

《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。



《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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1.內地交流團

《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，行程第3日（16日）前往瓊海市海桂中學交流。（蕭輝浩攝）

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《香港01》過往曾為不同學校舉辦內地交流團前往海南交流，並會按學校需要安排重點特色行程，以及地參觀活動、與內地學校交流等，亦可配合學校需要調整和設計行程。另外，亦會安排記者隨團報道交流團活動，向社會各界分享交流團成果。

以海南交流團為例，除安排學生直擊火箭發射外，亦安排學生參與文化體驗。例如前往當地中學交流期間，由當地學生教香港學生嘗試椰雕，學跳當地傳統舞蹈盅盤舞兩項非物質文化遺產。另外，交流學生亦有機會學習竹竿舞，以及參觀當地孔廟、以及南海博物館認識海上絲綢之路歷史。

《香港01》海南航天創科青年交流團報道

2024學年計劃舉辦海南、北京特色主題交流團，若學校就個別交流地點有興趣，亦可與學校商討安排行程。

2.校外參觀

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親身接觸歷史文物，有助學生感受中華文化博大精深之處，拉近學生與歷史文化的距離。《香港01》早前舉辦三場「中華文化學人計劃：史學聚賢」活動，安排多間本地中、小學校合共近千名師生，參觀香港故宮文化博物館。活動安排專家學者為學生舉辦專題講座，然後在導賞員帶領下參觀重點展品。另外，亦設計了「尋寶圖」供學生在自由參觀時尋找珍藏，增添趣味。

「中華文化學人計劃：史學聚賢系列」參觀香港故館文化博物館及專家講座

3.專家到校講座

絲路考古專家宋珮怡邀請在場學生參加自由創作故事遊戲，學生們十分投入。（夏家朗攝）

《香港01》亦具備為學校辦講座的經驗，邀請不同專家學者到校舉辦講座，深入淺出分享特定中華文化相關題目。過往曾舉辦的中華文化講座包括認識甲骨文、中華文化起源、中國文化發展、敦煌考古等，亦可配合學校需要安排講座，增加學生對中華文化的認識和興趣。

《香港01》中華文化學人講座 考古專家講解絲路歷史及藝術

4.中華文化體驗課

「巫墨筆歡」即場示範如何繪畫水墨畫，教授學生如何勾勒線條，一筆一筆由淺入深，用墨時濃時淡，最終畫出一隻抓住竹葉的熊貓。（鄭子峰攝）

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除到校講座外，《香港01》亦可為學校安排中華文化體驗課。課程將由具經驗的專業導師任教，項目包括聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」的書法、刺繡、國家級非物質文化遺產的剪紙、圍棋，以至被稱為國畫的水墨畫等。每項課程共4節，每節1至1.5小時的課程。

《香港01》辦水墨畫工作坊 學生從藝術中反思當下

5.到校展覽和攤位

為配合學校在校內營造中華文化氛圍，《香港01》可協助學校將中華文化帶入校園，舉辦到校展覽和攤位。曾舉辦的到校展覽題材包括裝置篆刻展，展覽由本地篆刻家屈文灝先生策劃，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、孔子七十二第子、中國核心價值等，配合互動元素，讓學生認識中華文化。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。