升中派位｜朱國強料明年邁入中學收生寒冬　十年後或近百校消失

【中一派位2024／升中放榜／叩門／首志願／留班位】中一派位2024今日（9日）放榜，有中學甚至不惜派員到派位中心現場「招生」。教育界立法會議員朱國強表示，升中派位人數較去年微升，收生不足情況未至嚴峻，但預料明年起會逐漸邁入「寒冬」，相信如無重大政策介入，可能十年後中學數量減少四分一。以目前本港近400間官津學校計算，相當於近百間中學。中學校長會主席連鎮邦則指，未來學童人口下跌，是改善教育質素的契機。



今日（9日）升中派位，陸續有學生及家長前來大角咀中華基督教會銘基書院「叩門」。（黃浩謙攝）

中一適齡人口明年銳減 朱國強：可能面對新一波縮班殺校危機

根據教育局統計，本年度共有51,393名學生參加中學學位分配辦法，較去年的50,508人，增加885人，微升約1.8%。另一方面，局方最新的適齡學童人口推算顯示，本港12歲人口明年將大跌16%，由今年6.83萬人減至明年5.88萬人；至2029年將減至5.43萬人。

教育界立法會議員朱國強表示，今年收生不足的情況未至嚴峻，估計與今年為最後一批「雙非」學童升中有關，並見派位人數較去年微升。不過，他表示根據教育局早前公布的人口推算數字，明年起中一適齡人口將會銳減，中學很可能面對新一波的縮班殺校危機，預料明年起會逐漸邁入收生「寒冬」，如無重大政策介入，可能十年後中學數量將減少四分之一。以現時全港有近400間官津中學推算，即減少接近百間中學。

教育界立法會議員朱國強表示，今年收生不足的情況未至嚴峻，估計與今年為最後一批「雙非」學童升中有關，並見派位人數較去年微。（資料圖片／盧翊銘攝）

高才通子女未必入讀中一 減輕縮班壓力有限

朱國強續指，隨着高才通等專才計劃家長來港的子女，能為中學帶來插班生，有不少參加計劃的內地家長，正因為子女教育而選擇來港定居。不過他指出，高才通子女未必入讀中一，可能是插班入讀其他級別，但現時教育局只點算中一學生人數，決定核准班數，因此對減輕縮班殺校壓力的作用有限。

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他續指，學校有不同的收生策略，內地招生是方法之一。儘管近年港籍學生可以入讀深圳公立學校，或入讀內地的港澳子弟學校，但不同家長的需要有別，仍有相當多的家長願意安排子女跨境上學。他指，有香港學校會北上推廣，也積極向為子女準備升中、符合優才計劃的內地家長介紹香港教育的特色。

升中放榜及叩門情況▼▼▼

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中學校長會主席：學童人口減少是提升教育質素契機

中學校長會主席連鎮邦表示，今年參與升中派位的學生較去年微升，認為是因疫情後學生陸續回港就讀以及「高才通」子女來港升學有關。他又指，今年本港大部分區域的收生情況尚可，學位供求亦較去年平衡。

對於未來適齡學童人口下跌，連鎮邦形容將是扭轉校舍空間過分擠逼、提升教育質素的「好契機」。他舉例，學校可善用資源來發展創新科技教育，或利用校舍額外空間，建立學習基地，提供電子學習、國民教育、校園健康或人工之智能等範疇活動，並支援其他學校學生使用。

他又認為，學童人口下跌，政府應考慮適時下調每班學生派位名額，由現時30多人逐步下調與小學相同的25人，相信能更好照顧學生需要，例如精神健康方面。