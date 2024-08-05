華潤集團辦「青雲啟夢」就業體驗活動　中三生考獲咖啡師牌

華潤集團今日（5日）在灣仔華潤創坊舉行「青雲啟夢」香港青少年職業體驗活動的啟動儀式，民政及青年事務局局長麥美娟、海關關長何珮珊及入境事務處處長郭俊峯等嘉賓到場，逾百人出席。



連續兩年參加活動的中三生指，去年曾到一間連鎖咖啡店體驗活動，其後更在其導師鼓勵下，成功考獲咖啡師牌。麥美娟在會上提及，民青局將於本周六（10日）舉行青年發展高峰論壇，作為2024年青年節的開幕項目。



華潤集團舉行「青雲啟夢」香港青少年職業體驗活動的啟動儀式。（鄭子峰攝）

華潤集團董事白勇致辭時稱，華潤集團踏進香港已有86年，一直致力解決青少年就業困難。集團過往舉辦多項培育青年的人才活動，提供青少年職業體驗 。今年的「青雲啟夢」提供約100個就業體驗，涵蓋行政管理等工種等。

民政及青年事務局局長麥美娟出席「青雲啟夢」香港青少年職業體驗活動的啟動儀式。（鄭子峰攝）

麥美娟：民青局本周六舉行青年發展高峰論壇

民政及青年事務局局長麥美娟稱，華潤集團已經連續第4年、舉行為期5日的「青雲啟夢」體驗日，致力培養青少年工作技能。她指特區政府非常重視青年發展，民政及青年事務局亦曾舉辦同類活動，例如於2022年底公布第一版本的青年發展藍圖，推出超過160項措拖，包括生涯規劃、交流實習等。

她又指，民青局將於本周六舉行青年發展高峰論壇，作為2024年青年節的開幕項目。活動以「攜手起航，共譜新篇」為題，邀請負責青年政策的主領、科創專材等人擔任演講嘉賓；參與者則來自本地及不同國家。

麥美娟又提到，民政局已於今年3月推出為青年而設的手機應用程式「HKYouth+」，集青年資訊於一身，涵蓋個人發展、本地熱話等範疇。

曾參與活動的大學生分享去年在湖南的授課經歷。（鄭子峰攝）

中三生透過活動考獲咖啡師牌

曾參與「青雲啟夢」、來自香港教育大學的女生分享，指自己從小希望成為中文老師，現時正修讀中文教育。她去年到湖南小學進行為期一個月授課，藉此與內地老師交流，並認為這些經歷有助她投身投身教育界。

連續兩年參加活動的中三生指，他從中一開始希望成為咖啡師，去年參加活動時，獲推薦到連鎖咖啡店Pacific Coffee體驗5日咖啡師工作，其後他在活動導師鼓勵下，更使用政府津貼考獲咖啡師牌。他再次感謝主辦方，讓他學會咖啡製造和經營管理的知識。