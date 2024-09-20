直資小學入學資訊｜即睇各校報名、入學講座日期及小一學費資料！

香港小學分為四類︰資助、官立、直資及私立。官立和資助小學提供免費教育，直資和私立小學則要支付學費。官立及資助小學是根據教育局的「小一入學統籌辦法」收生，私立及直資小學會自訂申請入學時間表，全港直資小學截至2024/25學年共有21間。



直資小學大多會於7、8月舉辦入學申請簡介會，之後會陸續接受報名，大多於暑假完結之前就會截止報名，個別熱門學校甚至早於3月便開始接受下學年入學申請。家長們注意，部份直資小學會有第二階段入學申請。

不少家長對直資小學情有獨鍾，「01教育」已經準備好所有相關資料，幫助各位家長及子女順利升讀心儀小學，資訊包括報名日期、申請資格以及入學程序等，同時亦會出席入學講座，以了解學校的教育理念、課程、學費等資料。

拔萃男書院附屬小學是著名直資小學，每年舉辦簡介會都會吸引大批家長排隊參加。（資料圖片）

直資小學是什麼？

香港政府於1991年起推行的「直接資助計劃」，而根據計劃設立的小學就是「直資小學」。直接資助計劃期望可以令家長在公營學校以外，有更多的學校選擇，而直資學校比官立及資助學校可以有更多自由度，例如資源調配、課程設計及收生。直資中學亦會從政府收從經常性資助，資助額視乎學校的收費水平及收生人數而定。

直資學校由校董會自行管理，不但可收取學費，並享有一筆按學校合資格學生人數計算的政府津貼。不少直資小學都是一條龍學校，小六畢業後學生可以選擇直接升讀其結龍中學，毋用擔心升中派位的不確定因素。

此外，教育局規定直資學校必須把學費總收入最少一成，撥作學費減免和獎助學金計劃，確保學生不會因為無力繳付學費，而失去入讀直資學校的機會。如正在申領綜援、車船津貼、書簿津貼等的家庭，一般可以獲得學費全免或半免。

以下是全港21間直資小學，根據所在地區分類的全年學費、入學申請日期、截止報名日期及入學講座日期資料。現時直資小學主要提供本地課程，個別學校會提供IB國際課程。

直資小學名單▼▼▼

附件：2024/25學年直資小學名單（包括學費、報名日期、截止日期、入學講座簡介會日期）

九龍城區

保良局林文燦英文小學

全年小一學費：HK$15，450

報名日期：現已接受報名

截止日期：9月23日

入學講座日期：未有資料

拔萃男書院附屬小學

一條龍中學：拔萃男書院

全年小一學費：HK$55，000

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

深水埗區

嶺南大學香港同學會小學

全年小一學費：HK$17，380

報名日期：已截止報名

入學講座日期：未有資料

英華小學

一條龍中學：英華書院

全年小一學費：HK$19，000

報名日期：已截止報名

入學講座日期：未有資料

聖瑪加利男女英文中小學

一條龍中學：聖瑪加利男女英文中小學

全年小一學費：HK$53，570

報名日期：現已接受報名

截止日期：10月5日

入學講座日期：未有資料

觀塘

福建中學附屬學校

一條龍中學：福建中學

全年小一學費：HK$38，800

報名日期：現已接受報名

截止日期：10月9日

入學講座日期：已舉辦

油尖旺區

保良局陳守仁小學

全年小一學費：HK$20，500

報名日期：已截止報名

入學講座日期：沒有資料

西貢

保良局陸慶濤小學

一條龍中學：保良局羅氏基金中學

全年小一學費：HK$13，700

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

播道書院

一條龍中學：播道書院

全年小一學費：HK$23，700

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

優才（楊殷有娣）書院

一條龍中學：優才（楊殷有娣）書院

全年小一學費：HK$35，310

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

香港華人基督教聯會真道書院

一條龍中學：香港華人基督教聯會真道書院

全年小一學費：HK$28，600

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

屯門

保良局香港道教聯合會圓玄小學

全年小一學費：HK$13，150

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

元朗

和富慈善基金李宗德小學

全年小一學費：HK$18，400

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

基督教香港信義會宏信書院

一條龍中學：基督教香港信義會宏信書院

全年小一學費：HK$84，500

報名日期：已截止報名

入學講座日期：沒有資料

其他課程：IB

葵青

地利亞（閩僑）英文小學

一條龍中學：地利亞修女紀念學校（百老匯）

全年小一學費：HK$7，370

報名日期：現已接受報名

截止日期：沒有資料

入學講座日期：沒有資料

沙田

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

一條龍中學：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

全年小一學費：HK$44，800

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

其他課程：IB

培僑書院

一條龍中學：培僑書院

全年小一學費：HK$31，000

報名日期：7月15日

截止日期：9月20日

入學講座日期：已舉辦

東區

港大同學會小學

全年小一學費：HK$33，950

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

漢華中學（小學部）

一條龍中學：漢華中學

全年小一學費：HK$17，640

報名日期：現已接受報名

截止日期：10月13日

入學講座日期：沒有資料

南區

聖保羅書院小學

全年小一學費：HK$32，000

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦

聖保羅男女中學附屬小學

一條龍中學：聖保羅男女中學

全年小一學費：HK$77，800

報名日期：已截止報名

入學講座日期：已舉辦