35校網｜九龍城、紅磡區小學名單有甚麼選擇？學額總數有多少？

35校網位於九龍城區，範圍主要包括紅磡及大環山一帶，共有7間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合35校網的小學名單、範圍及地圖及35校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



35校網範圍及地圖

35校網主要主要包括紅磡及大環山一帶，區內交通設有紅磡站。以下為教育局提供的35校網地圖：

35校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

35校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是35校網內7間學校的相關資料：

35校網好唔好？

35校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為35校網學校進行的訪問報道：

聖公會奉基小學：

35校網屋苑及租盤

35校網內有多個私人屋苑。如果有意搬進35校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：黃埔新邨、黃埔花園、海逸豪園、半島豪庭、昇御門、海濱南岸等。