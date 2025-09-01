31校網｜油尖、佐敦區小學學校名單有甚麼選擇？校網屋苑有哪些？

31校網位於九龍區，範圍主要包括尖沙咀、油麻地及佐敦一帶，共有10間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合31校網的小學名單、範圍及地圖及31校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



31校網範圍及地圖

31校網主要主要包括尖沙咀、油麻地及佐敦一帶，區內交通包括紅磡站、尖沙咀站、佐敦站、油麻地站、九龍站、柯士甸站等。另外，高鐵西九龍站亦位於該校網內。以下為教育局提供的31校網地圖：

31校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

31校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是31校網內10間學校的相關資料：

31校網好唔好？

31校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為31校網學校進行的訪問報道：

31校網屋苑及租盤

31校網內有多個私人屋苑及居屋屋苑，亦有單幢式洋樓及唐樓。如果有意搬進31校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：漾日居、君臨天下、凱旋門、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、帝柏海灣等。