校長為喚醒愛護地球意識　扮大熊貓與紙藝術家合作將廢物再生創作

熊貓出沒注意！說的不是剛於上月從四川飛抵香港的大熊貓安安和可可，而是救世軍韋理夫人紀念學校舉辦的大型藝術裝置創作活動，除邀得藝術家示範如何將廢物昇華成藝術裝置外，校內更會展出多項有關熊貓主題的展品，藉以喚醒大眾愛護地球的意識。



著名紙藝藝術家黃文翰示範如何將廢物昇華成藝術裝置。（圖片由救世軍韋理夫人紀念學校提供）

活動將於10月26日早上九時至中午十二時、長沙灣長順街17號美心集團中心3樓舉行，著名紙藝藝術家黃文翰屆時會親自教導學生，如何將已廢棄物品重新注入生命力，物盡其用之餘甚至突破從前，成為獨一無二的裝置藝術品。

「熊貓出沒︰注意–Regeneration Art藝術裝置創作活動」由救世軍韋理夫人紀念學校與啟賢教育機構聯合舉辦，活動還邀請了不同的學校參與，包括小學、中學及特殊學校，旨在提升學生對環境的保護意識。

為配合活動，救世軍韋理夫人紀念學校學校於10月中舉行了多項與熊貓主題相關活動，包括親親大熊貓，程志祥校長親身上陣，裝扮成可愛大熊貓與學生互動、做運動及講故事，又與學生一同為新來港的熊貓、以及新生的熊貓寶寶送上祝福。

學校又呼籲學生回收月餅紙盒，籌備製作一個大型的熊貓藝術裝置，計劃於11月14日於海洋公園展出，期望大眾在欣賞作品的同時，反思如何為愛護地球出一分力。