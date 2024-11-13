直接錄取計劃首三屆　逾三成申請人入大學　教局稱暫不擴提名額

「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）正接受第四屆申請，具特殊才華的文憑試考生，在放榜前可獲八大直接取錄。今屆有299個課程納入計劃，比去年增加3成。教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，第三屆錄取者的學科多元，學生並非只選「神科」。她又指，計劃自22/23學年推行以來，累計約2,200個學生申請，成功率約達三成多，認為情況鼓舞。



現時每間中學最多推薦兩個學生，季桑表示，暫未有計劃加大學額，因為計劃與JUPAS相軌並行，同納入教資會1.5萬個資助學額，需考慮其他應屆考生的感受。另外，去年有3名內地港人子弟學校的學生經計劃獲錄取，她解釋子弟學校同樣符合計劃申請條件，如繼續有新校，將更新名單。



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計劃推行四年 接獲2200個申請 750人直入大學

季桑表示，學校推薦直接錄取計劃旨在提高大學收生靈活性，八大提交參與計劃的課程名單後，每間中學最多可提名兩學生，與課程直接配對。她指計劃自22/23學年推行以來，累計約2,200個學生申請，院校共發出780份直接錄取書，其中750個接受錄取，即成功率超過三成，認為情況鼓舞。

她續道，學生並非只選擇「神科」，指第三屆接受計劃錄取的學生涵蓋不同學科，包括人文學科、商科、社會科學等。

有學生擅長數理 惟DSE英文科失手 計劃助直入大學

聖士提反堂中學校長麥偉麟認為，計劃不單從分數評估學生表現，能夠突破現時考試制度的限制。他舉例，有參加計劃的學生心儀工程學系，其文憑試的數學延伸部分單元二（M2）考獲5*，但英文科失手僅獲2級，如非在放榜前獲大學直接錄取，則要先讀兩年副學士再銜接，令他比同期同學遲兩年畢業，亦多用了公用資源。

他指今屆校內有6名考生希望參加，校方考慮時會選擇最有需要的同學，如果同學成績標榜、遠超要求，會有所保留。

保良局董玉娣中學校長劉子聰表示，今年校內有7個學生申請，而往屆有學生獲醫學院直接錄取。他指，考試總有緊張失手，計劃正幫助在公開試未能全面評核的學生。另外，他指院校考慮收生時，重視學生的才能和其他活動經驗，認為可鼓勵學生自小培養興趣。

教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑。（梁鵬威攝）

教育局：暫未考慮加大學額 須考慮其他考生感受

現時每間中學可提名兩個學生參與計劃，季桑表示，暫時不會加大推薦名額。她解釋，計劃與JUPAS相軌並行，同樣計入教資會約1.5萬個資助學額，因此需要考慮其他應屆考生的感受。

另外，去年有3名內地港人子弟學校的學生經計劃獲錄取，她解釋，有內地港人子弟學校去年起可報考文憑試，因此符合計劃的申請條件。她表示，如日後有新校，會繼續更新名單。

第四屆提名期至12月4日 299個課程選擇

去年經計劃獲浸大音樂系直接錄取的學生周文善，小六時就以音樂系為志，在中小提琴、鋼琴均獲演奏級，而聲樂和長笛亦有8級。為了入讀心儀學系，她中四開始就積極參加比賽，平均兩三個月參加一次。她鼓勵同樣有所熱愛的同學參加計劃，提早準備，「唔好覺得自己唔夠能力，就算冇揀，都冇損失」。

城大創意媒體學院文理學士（新媒體）學生趙學涵亦是成功錄取者，他說當時擔心某些科目會失手，因此參加計劃。他指中學時參加不同繪畫比賽，又加入美術學會、學生會等，現時主修插畫、攝影及3D動畫。他鼓勵同學參加更多符合自己特長的活動，申請計劃讓自己多個機會。

第四屆「學校推薦直接錄取計劃」上月25日開始接受申請，提名期至12月4日。季桑指第一屆計劃只有140多個課程選擇，而今屆有299個課程參加計劃，比去年增加3成。