校園天地｜同飲東深一江水　共聚港塘學子情

保良局林文燦英文小學師生東莞國情教育研學紀實

2023年12月2日至3日，保良局林文燦英文小學的師生們踏上了前往中國廣東省東莞市塘廈第二實驗小學的研學之旅，旨在通過實地體驗與交流，深入瞭解國情，增進兩校間的友誼與合作。此次活動不僅是一次文化的交融，更是一次心靈的觸碰，讓港塘兩地學子在共同的歷史背景下，攜手共繪新時代的友誼篇章。（內容由保良局林文燦英文小學提供）



升旗儀式啓幕 共築愛國情懷

12月2日清晨，陽光灑滿校園，保良局林文燦英文小學與塘廈第二實驗小學的三千餘名師生一同參加了莊重而神聖的升旗儀式。隨著五星紅旗在雄壯的國歌聲中緩緩升起，全體師生肅立，目光堅定，共同表達對祖國的無限熱愛和崇高敬意。升旗儀式後，兩校學生分別帶來了精彩的文藝表演，展現了各自獨特的文化魅力和藝術風采，現場掌聲雷動，氣氛熱烈而溫馨。

觀瀾湖畔 高爾夫球場上的友誼

當日下午，師生們前往了風景如畫的觀瀾湖高爾夫球場，這裡不僅是國際級的高爾夫賽事舉辦地，也是休閒與運動的絕佳場所。在專業教練的指導下，進行了趣味橫生的團隊拓展活動，通過協作與挑戰，加深了彼此之間的瞭解與友誼，展現了團結互助的精神風貌。

科技之光 探索未來世界

12月3日上午，師生們走進了東莞電子科技學校，這裡是孕育科技創新人才的搖籃。學生們參觀了學校的機器人實驗室、無人機操控中心及3D打印工作室，親眼見證了科技改變生活的力量。在專業人士的指導下，學生們親手操作機器人完成簡單任務，操控無人機在空中翱翔，還親手製作了3D打印作品，這些前所未有的體驗極大地激發了他們對科學技術的興趣和熱情，種下了探索未知、追求創新的種子。

師生們前往東莞電子科技學校參觀，如機器人實驗室、無人機操控中心及3D打印工作室等，學生們更親手操作機器人完成簡單任務。（圖片由保良局林文燦英文小學提供）

東深水廠 共憶一江水的深情厚誼

隨後，一行人前往了東深水廠，這裡是香港與內地供水合作的象徵，承載著兩地人民共同的歷史記憶與情感紐帶。通過參觀和講解，學生們瞭解到東深供水工程的艱辛歷程和重要意義，它不僅是香港居民生活用水的主要來源之一，更是內地與香港經濟、社會、文化緊密聯繫的生動體現。站在東深河畔，望著潺潺流動的江水，學生們深刻體會到“同飲一江水，共築中國夢”的深刻內涵，增強了民族自豪感和家國情懷。

師生又前往了東深水廠，通過參觀和講解，學生們瞭解到東深供水工程的艱辛歷程和重要意義。（圖片由保良局林文燦英文小學提供）

非遺文化 漆扇製作中的匠心傳承

當日下午，活動進入了非物質文化遺產的學習環節。學生們走進了當地的非遺文化工作坊，近距離接觸並學習了傳統漆扇的製作工藝。從選材、打磨、上漆到繪製圖案，每一步都凝聚著匠人的智慧與心血。在老師的指導下，學生們親手嘗試製作漆扇，雖然只是簡單的步驟，卻讓他們深刻感受到了中華傳統文化的博大精深和獨特魅力。通過這一活動，學生們不僅學會了技藝，更重要的是，他們體會到了傳統文化的價值與傳承的重要性。

收穫滿滿 展望未來

隨著研學活動的圓滿結束，保良局林文燦英文小學的師生們滿載而歸，心中充滿了對東莞這片熱土的深情厚誼和對未來的無限憧憬。此次研學之旅，不僅讓學生們開闊了視野，增長了知識，更重要的是，它加深了港塘兩地青少年之間的交流與理解，為他們的成長之路增添了寶貴的精神財富。

“同飲東深一江水，共聚港塘學子情”，這不僅是一次簡單的研學活動口號，更是兩地人民深厚情感的真實寫照。通過此次研學，兩地學子共同見證了祖國的發展與繁榮，感受到了文化的多樣與融合，更加堅定了為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量的決心和信心。未來，相信會有更多的機會和平台，讓港塘乃至更廣泛的青少年群體能夠相互學習、相互借鑒，共同書寫屬於新時代的美好篇章。

此次研學之旅，不僅讓學生們開闊了視野，增長了知識，更重要的是，它加深了港塘兩地青少年之間的交流與理解。（圖片由保良局林文燦英文小學提供）

此次研學活動不僅是一次簡單的文化交流，更是一次心靈的洗禮和成長的契機。它讓保良局林文燦英文小學的師生們深刻體會到了“讀萬卷書，行萬里路”的真諦，也讓他們更加珍惜與內地同胞之間的深厚情誼。展望未來，兩校將繼續深化合作，拓展交流領域，為培養具有國際視野、愛國情懷的新時代青少年而不懈努力，共同為中華民族的偉大復興貢獻力量。

在返回的路上，學生們興奮地分享著自己的所見所聞，臉上洋溢著滿足與喜悅。他們紛紛表示，這次研學之旅讓他們收穫頗豐，不僅學到了很多新知識，更重要的是，他們學會了如何以更加開放的心態去擁抱世界，如何以更加堅定的步伐去追逐夢想。這份寶貴的經歷，將成為他們人生旅途中一道亮麗的風景線，永遠銘記在心。

這次研學活動，不僅為兩校搭建了一座友誼的橋梁，更為港塘兩地青少年的共同成長開闢了新的道路。相信在不久的將來，會有更多的青少年在這條道路上相遇、相識、相知，共同書寫屬於他們的精彩篇章。

（內容由保良局林文燦英文小學提供）

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