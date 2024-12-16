校園天地｜Dream Big, Act Now：馬崇活動中心及劍擊館開幕禮

十月二十五日是馬鞍山崇真中學的大日子，因為馬崇活動中心及劍擊館正式開幕﹗蒙主恩典，當天有超過一百名教育界同工蒞臨開幕禮暨校園建設導賞，更邀請到四名香港運動員為主禮嘉賓，包括香港單車隊隊員暨校友李思穎、香港射箭隊隊員葉沛霖、香港劍擊隊隊員吳浩天及前香港運動攀登隊隊員黃嘉欣，場面既熱鬧又溫馨。（內容由馬鞍山崇真中學提供）



體適能訓練中心。（馬鞍山崇真中學提供）

校長嚴基柱首先在講座中介紹「Dream Big, Act Now校園空間改造工程」。四年來，馬崇共耗資超過一千萬元進行工程，興建「馬崇活動中心—劍擊館、體適能訓練中心、樂隊練習室、馬崇花園及Chill Area」、「箭藝館」、「雲端圖書館」等。嚴校長表示，在空間改造後，希望同學在校園中建立幸福感。接着，由學生代表負責進行校園建設導賞。

主禮嘉賓李思穎校友（左）與嚴基柱校長（右）合照。（馬鞍山崇真中學提供）

是日重頭戲來了﹗開幕典禮由基督教香港崇真會周燕鏞會長的領禱開展，感謝天父一直帶領馬崇的發展。主禮嘉賓李思穎校友緊接致辭，她談到運動員生涯中雖不乏沮喪時刻，包括巴黎奧運成績未如理想，「但我對單車的熱愛從沒減退﹗困難並不可怕，只要朝着夢想努力，定會有輝煌的成績。」之後一眾嘉賓進行簡單而隆重的啟動儀式，馬崇活動中心及劍擊館正式開幕﹗

最後感謝李思穎校友撥冗與一百多名學弟妹進行分享及交流，會上李思穎透露，近期正為明年的國家盃場地單車賽及第十五屆全運會備戰，希望有機會站上頒獎台領獎。她語重心長地說：「人生並無任何事情是簡單容易的，只有不放棄才有機會看到未來。」最後她為學弟妹送上四字真言：不要放棄。寄望同學能謹記學姐忠告，迎難而上。

（內容由馬鞍山崇真中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『中華文化學人計劃查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。