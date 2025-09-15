患多動症男生成舞林精英　入舞蹈校隊成轉捩點　感恩學校從不放棄

單親父親面對患有注意力不足過動症兒子束手無策，從小至大都以打罵形式教導，行為學業未見起息之餘，父子關係亦日漸疏離。直至男孩3年前升中，被學校發掘出跳舞天賦，加入舞隊成為獨一無二的男成員，更獲香港演藝學院取錄修讀精英課程，覓得志向亦尋回讀書動力，成績由個位數躍升至貼近合格水平。



蔡澂輝（阿輝）是九龍塘學校（中學部）的中二學生，他形容自己讀小學時都是渾渾噩噩，不愛讀書整天只顧玩耍，又常常「坐唔定、周身郁」被指頑皮。蔡父直言，「我從來唔知個仔識跳舞，當學校叫我去睇比賽，我都以為佢玩玩下，見到佢響台上好認真仲拎埋獎，真係好自豪，一完場即刻衝去後台搵佢影相留念。」



2024年蔡澂輝父親（左三）首次到沙田大會堂觀看兒子參加跳舞比賽，勝出後到後台影大合照留念。（圖片由學校提供）

父兼母職不諳教導施以體罰 雖心痛只望他可成材

蔡父指自己學識不高，阿輝3歲時與妻子離婚，獨力照顧他又為口奔馳，雖有外傭及嫲嫲間中幫忙，但像拉牛上樹，太激氣時總忍不住施以體罰。「我都知打佢唔啱，但我唔識點教……」蔡父經營食肆，早出晚歸，雖他口口聲聲說阿輝難教，但口硬心軟，小學時曾安排他學鋼琴及跆拳道，希望可培養出學術以外的興趣，但阿輝就是沒有興趣，很快便放棄。

阿輝父親（右）指當年不懂教仔才施以體罰，阿輝亦明白爸爸苦心，二人已冰釋前嫌。（夏家朗攝）

「為人父母邊個唔想仔女成材？個個都想下一代做醫生做律師，阿輝搵到跳舞呢條路，我都會支持佢，最緊要將來做個正直嘅人。」蔡父是典型嚴父，說話急且帶點嘮叨，但不難看到他看著兒子時的神情，流露出一份疼惜。至於阿輝，加入舞蹈校隊亦是無心插柳，他小學根基打得不好，成績「滿江紅」，中一更需重讀。直至某個周六，阿輝恰巧遇到東方舞隊在校內練習，他因聽聞舞隊經常獲獎，一時貪玩就跟師姐說想跳舞，起初大家都不看好，誰知他一跳便是3年，去年更獲演藝學院取錄入讀青年精英舞蹈課程。

膝轉是東方舞中的難度動作，阿輝經一年苦練已做到收放自如。（夏家朗攝）

貪玩貪獎加入校隊舞團 由囂張變勤力獲演藝取錄

演藝學院青年精英舞蹈課程專為14至18歲的青少年而設，導師來自學院或世界各地的資深舞者，每年學額只得約20個，為期一年，期間學員可參與不同的校內及公開表演，中學畢業後更有機會升讀全日制舞蹈課程。

阿輝去年獲演藝學院取錄入讀青年精英舞蹈課程，他已立定志向將來朝跳舞方向發展。（圖片由學校提供）

九龍塘學校（中學部）的中國及東方舞隊，成績斐然，連續4年於香港學校舞蹈節獲得團體亞軍，以及2024年紫荊盃國際舞蹈大賽金獎，負責編舞的林昭蓉老師亦是傑出舞蹈家，她指阿輝學舞後變得有責任感，亦喜見他不斷進步。

讀中四的舞隊成員林穎彤與阿輝情同姊弟，每次比賽或表演都會為他化妝整頭，她笑言阿輝初來埗到時一臉囂張，覺得跳舞很容易，遭遇幾次撞板後以為他會放棄，沒料到他主動向師姐詢問竅門，常常留下拉筋及練習，勤力之餘，自我要求亦高，所以他現時是舞隊的「難度擔當」，後肩翻、膝轉都是阿輝的拿手動作。

讀中四的舞隊成員林穎彤（左）與阿輝如同姊弟，每次比賽或表演都會為他化妝整頭。（夏家朗攝）

享受跳舞沒有盡頭 難忘韓國赤腳表演

阿輝的話不多，大部分時間都在旁微笑，與跳舞時的自信判若兩人，問他喜歡跳舞的原因，他指最享受是那種無盡頭的感覺，因每一次的演譯都不盡相同；最難忘則是今年5月，成為香港唯一代表團隊獲韓國大邱文化藝術基金會邀請，與來自24個國家及地區、共5,000名表演者交流，當日在戶外表演且下著大雨，舞台太過濕滑，如表演原本的舞步很大機會跣倒，全員於是將鞋脫掉，赤腳以即興舞蹈完成，有驚無險。

九龍塘學校（中學部）舞隊負責老師是副校長陳小寶（左），她笑言阿輝初入學時令老師們「好頭痛」。（夏家朗攝）

九龍塘學校（中學部）副校長陳小寶是舞隊的負責老師，她指出當初讓阿輝跳舞可以說是一個切入點，他的成長過程比較複雜，初入學時真的令老師「好頭痛」，要他坐定定根本不可能，一放學就不見人，常聯群結黨四出流連，直至晚上才返家，不料學跳舞後180度轉變，變得有責任心，亦懂得謙卑，加上家人帶他進行評估，證實患有注意力不足過動症，定時服藥後專注力亦大大提升。

阿輝中一才學舞，節奏感及柔軟度都較遜，但他很努力拉筋及練習。（夏家朗攝）

曾因自卑做逃兵缺課 自省後更大動力發奮

不過，原來阿輝亦曾經歷過樽頸低潮期，畢竟他中一才開始跳舞，起步比別人遲，不論是節奏感及筋骨柔軟度亦稍遜。陳副校透露，阿輝曾因自卑逃學，沒按時到演藝學院上課，幸阿輝最終主動認錯，他解釋是見到同學的跳舞水準很高，擔心自己造成拖累，演藝學院的導師最後多給阿輝一次機會，經此役後，阿輝對跳舞的熱誠有增無減，亦願意接受學校安排的額外補課，提升學科成績。

「我成績太差，就算將來想投身跳舞都要有基本成績，我好多謝學校無放棄我……」阿輝靦腆地向父親、舞隊師姐及陳副校道謝。或許不少人認為贏在起跑線方能造就成功，但看阿輝的蛻變，當中的自省或許才是最大動力，令他奮勇向前，為目標進發。