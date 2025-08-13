路德會協同中學中華文化傳承與創新教育　走入社區結合創科推非遺

為了啟發學生對中華文化的興趣，路德會協同中學特意打破傳統框架，透過跨學科學習模式，讓學生透過策劃文化推廣活動，傳承文化之餘亦為與文化帶來創新，並尋找兩者之間的平衡。一系列多元化活動成功提升學生對中華文化學習的參與度及積極性。



校長陳婉玲表示：「我們深信文化教育不僅是知識的傳遞，更是價值觀的培養。學校透過多元化的文化活動，讓學生在實踐中體會中華文化的精髓，建立文化自信，成為具備國際視野的文化傳承者。」



中華文化大使計劃 學生向外推廣拓視野

路德會協同中學的學生化身文化推廣員，走入社區向大眾推廣非遺及傳統文化。（路德會協同中學提供）

校內舉行不同的文化活動，學生可深入了解不同的傳統及歷史。（路德會協同中學提供）

路德會協同中學認為，讓學生擔任中華文化大使，策劃文化推廣活動是最好的學習模式，因學生不僅要深入學習傳統、歷史、哲學思想及藝術價值，傳承各種傳統技藝，更要思考如何借助不同媒介，如社交平台、沉浸式體驗及內地學習團，以創新的方式將中華文化推廣予不同社群。

另外，學生更有機會與海內外文化專家、藝術家及學者展開交流，拓展國際視野。學生透過計劃不但學習到如何策劃活動，撰寫推廣文章，甚至掌握影像創作等方式，讓更多人認識並欣賞中華文化，同時建立文化自信。

大熊貓與非遺文化體驗 結合現代創意產業

「國粹熊貓・杏林啟航開幕禮」活動，讓學生在認識大熊貓保育的同時，亦了解相關的非物質文化遺產。（路德會協同中學提供）

大熊貓既是中國國寶，亦是生態保護的象徵。路德會協同中學早前曾舉辦「同心熊貓海濱遊・非遺文化齊體驗」、以及「國粹熊貓・杏林啟航開幕禮」活動，讓學生在認識大熊貓保育的同時，亦了解到相關的非物質文化遺產。

舉行活動期間，學生將非遺文化與現代創意產業結合，利用數碼化大熊貓以線上虛擬的方式，向公眾介紹大熊貓所體現的中國傳統精神，如和諧，不爭不搶的生活習性，跟儒家講究的「低調、含蓄、內斂」的精神吻合。此外，學生還擔任文化導賞員舉辦社區活動，向大眾講解非遺的歷史及價值，實踐文化傳承。

魯班鎖與茶文化工作坊 工藝與創新融合

路德會協同中學亦舉行「魯班鎖探索茶文化工作坊」，讓學生拆解傳統技藝背後的原理，並透過手作方式親自體驗魯班鎖的解鎖與組裝，體驗古代匠人的智慧。至於茶文化工作坊，學生除可學到茶葉的種類、沖泡技巧與品茗方式，亦能體驗中國茶道的禮儀與「修身、養性、敬賓」的精神。而透過親手泡茶與品茗，則讓學生進一步實踐「以茶會友」的傳統。

國慶走入舊區體驗非遺 美國師生訪港體驗中華文化

適逢國慶75週年，學生以《非遺在深水埗》社區策展項目，參加了「漁農美食墟：非物質文化遺產展」，學生從訪談收集資料，為社區策劃非遺文化展示，設計出互動展區，讓大眾能親身體驗與學習。

學生不僅要擔任活動策展人，還要親自設計所布內容，考量如何吸引不同年齡層的市民參與，過程中能培養團隊合作、項目管理及公共演講的能力。負責老師潘星宇認為，項目讓學生真正走進社區，擔任文化導覽員亦可鍛鍊表達能力，更肩負起推廣社區文化的責任。

除一系列活動讓學生體驗中華及地區文化外，路德會協同中學早前亦接待一批從美國遠道以來的師生認識香港，包括舉辦工作坊、設計導賞路線，從不同角度理解兩地文化交流的意義，以創新方式向推廣中華文化。

交流活動中，學生不僅展示書法、國畫、粵劇等傳統藝術，又與美國師生進行文化對話，分享彼此的習慣與價值觀。同時亦安排美國師生參觀本地歷史建築、傳統市集及非遺工作坊，深入了解香港作為東西文化交融之地的獨特魅力。陳婉玲校長認為文化交流是雙向的，學生透過向外國朋友介紹中華文化時，也學會用更開闊的胸襟接納彼此不同。

深水埗探索教育遊戲 自製VR記錄片載歷史變遷

最後，路德會協同中學的學生結合科技與文化開發出《「同」遊深水埗》遊戲，旨在透過互動式體驗探索深水埗的歷史與文化。遊戲中，玩家可遊覽深水埗的歷史建築與地標，如舊式商舖、工廠大廈及街市，並透過解鎖任務發掘當地的文化故事。遊戲亦設有互動地圖，提供即時導覽功能，讓玩家能夠深入了解社區的歷史背景與發展。

為進一步記錄深水埗的文化特色與歷史變遷，學生更透過沉浸式影像技術，製作了VR360紀錄片，觀眾足不出戶便能親臨現場般探索街區風貌，聆聽居民分享舊城故事。潘星宇老師指，科技與文化結合是未來趨勢，學生在開發遊戲的過程中既運用了創科技巧，亦同時深化對社區文化的認識。

陳婉玲校長期待透過多元化的文化教育活動，培養出具備文化底蘊、創新思維和國際視野的新一代。這不僅是學校的使命，更是對香港未來的重要投資。

路德會協同中學期待透過多元化的文化教育活動，培養出具備文化底蘊、創新思維和國際視野的新一代。（路德會協同中學提供）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747