佛教茂峰法師紀念中學步操管樂團　成軍一年零樂器經驗到贏國際獎

佛教茂峰法師紀念中學在過去一年獲得超過320個獎項，當中包括全球科創大賽、國際音樂獎項等，是師生們努力的成果，得來不易。多個參賽隊伍之中，包括於疫情後復辦的步操管樂團，由復辦起計只是短短一年多時間，樂團就在國際錦標賽中勇奪兩獎，亦在香港公開賽中奪得金獎。



負責導師陳杏芝老師為樂團的努力獲得肯定感到欣慰，回想當初招募學生時，不少人「半推半就」加入，更全部都沒有演奏樂團樂器的經驗。直至在印尼出賽並獲獎後，學生們心中生出「一團火」，變得極為投入，主動要求在放學、黑雨轉黃雨後立即回校練習。有性格內向的團員，入團後學懂與人溝通，增加自信，亦有學生升中前從未得過獎，直言「而家可以拎咁多獎，覺得好開心同自豪」。



校方支援由零學樂器 嘗試中培養興趣

佛教茂峰法師紀念中學的步操管樂團，在印尼舉辦的國際比賽中奪兩獎，再獲邀到上海的旅遊節參予演出。（夏家朗攝）

陳崑緣自言升讀中學後，獲獎機會增多，自信也增強不少。（夏家朗攝）

中二學生林芷伊因為對音樂有興趣而於2023年加入步操管樂團，獲分配學習小號。她從沒學過樂器，獲學校提供樂器及免費上堂，「由唔識吹出聲，到學識吹奏後覺幾好玩，開始有興趣，每星期練習令團員建立起深厚感情，更投入參與」，林芷伊見到同學進步，也激起她的學習熱誠「想練到好似佢哋咁好」，認為在樂團練習起到互相激勵的作用。

樂團的其他成員，亦從音樂之中找到自己的樂趣，例如性格內外的李斯朗，就在樂團結識到志同道合的朋友，增強溝通能力，亦找到個人興趣發展所長。就讀中一的陳崑緣除了在樂團獲獎，同時在英文實時作文比賽及話劇中得獎，「小學時未試過拎咁多獎，感到好開心同自豪」。

成軍一年導師見證學生急速成長

樂團負責導師陳杏芝老師，回想同學「半推半就」到心中生出「一團火」投入練習，讓她感到十分欣慰。（夏家朗攝）

步操管樂團負責導師兼音樂科主任陳杏芝老師，帶領40位由各級學生組成的樂團。陳老師表示全部同學加入前都沒有學過樂器，我們聘請外來的老師幫忙教授。我用「一齊來玩下試下」做引子，成軍一個月後就開始培養出學生對音樂的興趣，「學音樂要時間練習浸淫，因此學生在課外抽出愈來愈多時間來夾歌，變得積極主動，才是令樂團急速成長的關鍵，而我也對他們的成長速度感到意外」。為使學生習慣在人前表演，陳老師更安排團員輪流在全班面前獨奏，由淺入深地培養信心。

陳杏芝老師感謝獲得校長全力支持，由購買樂器到全額支付樂團到外地出賽及表演的費用，直至去年暑假，在印尼「Indonesia Drum Corps International Championship」獲得最佳國際樂團獎及巡遊樂團獎，「學生初嘗獲獎滋味後，心中生出團火，要求借樂器回家練，即使放學甚至黑雨轉黃雨，都急不及待要回校操練，有同學更將色士風當『老婆』般愛惜，表現可愛」，令陳老師十分欣慰。

步操管樂團去年在印尼Indonesia Drum Corps International Championship，獲得最佳國際樂團獎及巡遊樂團獎。樂團更於今年8至9月獲邀到大灣區前海及上海的旅遊節表演。（佛教茂峰法師紀念中學提供）

為學生搭建舞台 助建立自信

佛教茂峰法師紀念中學廖萬里校長全力為學生搭建舞台，讓學生展現才華發光發亮。（夏家朗攝）

步操管樂團的成功背後，有賴學校撥出資源支持，亦體現了學校的教育理念 —「創建更大舞台，讓孩子發光發亮」。廖萬里校長表示，學校希望所有學生都能夠展現才華，在屬於自己的舞台上一展所長，因此積極發展多元化的課外活動，讓學生多作嘗試，尋找合適的舞台。

他以步操管樂團為例，說樂團於成軍時沒有設下成員要懂得演奏樂器的條件，而是以鼓勵參加及嘗試為出發點，歡迎不同學生報名，在過程中建立自信。回顧近年步操管樂團以至是其他課外活動的發展，為學校於一年內取得超過300個獎項，或多或少都象徵學生們都已經踏上自己的舞台，不斷發光發亮。