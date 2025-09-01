16校網｜小學學校名單+校網地圖　包括基灣、柴米、筲崇、愛官

16校網位於香港東區，範圍主要覆蓋小西灣、柴灣、杏花邨、筲箕灣、西灣河一帶，網內共有13間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合16校網的小學名單、範圍及地圖及16校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



16校網範圍及地圖

16校網主要包括小西灣、柴灣、杏花邨、筲箕灣、西灣河一帶，區內交通包括港島線的柴灣站、杏花邨站、筲箕灣站、西灣河站等。以下為教育局提供的16校網地圖：

16校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

16校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是16校網內13間學校的相關資料：

16校網好唔好？

16校網有多間學校提供選擇，建議家長了解不同學校的辦學理念及特色後，再視乎子女的長處及喜好選校。另外，家長選校時如果想知道學校「好唔好」，可以參考與學校相關的報道，以下是部份「01教育」為16校網學校進行的訪問報道：

救世軍韋理夫人紀念學校

救世軍韋理夫人學校試行科學科 學生實驗中尋找答案提高學習動機

天主教明德學校

天主教明德學校藝術教育建⾃信 讓每名學⽣站上舞台展成果

16校網屋苑及租盤

16校網內有多個私人屋苑及居屋屋苑，亦有單幢式洋樓及唐樓。如果有意搬進16校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：逸濤灣、欣景花園、筲箕灣中心、東旭苑、愛蝶灣、太安樓、杏花村、藍灣半島、新翠花園等。