韋理夫人紀念學校重親子關係　多項措施助家長與子女創造愉快時光

踏入新學年，無論是小一新生還是家長，都需要適應新環境和新挑戰。救世軍韋理夫人紀念學校校長程志祥表示，近年觀察到愈來愈多小學生面對困難不懂處理時，容易情緒爆發。為協助學生面對學業和成長的挑戰，學校推出多項措施減輕學生學業壓力，例如設有「無功課日」，讓學生有喘息空間之餘，亦為家長製造機會與子女共度愉快時光，拉近家長與子女的關係，為日後順暢溝通打下基礎，讓學生在家校充分支援下健康成長。



程校長表示，學校希望透過升小適應助小一新生由幼稚園無縫銜接至小學，活動除了模擬課堂外，亦設有校園導覽，助學生熟悉校園環境，而活動不單為小一新生而設，亦包括插班生，以及因學校合併而從中原慈善基金學校轉校加入的學生，確保每位新同學都能融入校園。

救世軍韋理夫人紀念學校新生適應日，學生在老師帶領下認識校園。（學校提供）

全面改革學校時間表 培養學生自理能力、堅毅價值觀

程校長特別指出，近年小一學生自理能力、溝通能力和運動能力普遍下跌，另外整體而言愈來愈多小學生面對困難不懂處理時容易情緒爆發，因此學校推出多項措施，助學生面對未來挑戰，助家長陪伴子女成長。

救世軍韋理夫人紀念學校校長程志祥表示，學校和家庭是學生成長的兩大支柱，因此學校會透過不同措施，為學生營造輕鬆愉快的學習環境，同時為家長製造不同場境與子女相處，促進親子關係。

他表示，學校自上學年起已全面改革時間表，下午設有聯課活動，為學生提供課本以外的學習。例如安排小一生學習雙節棍，以訓練協調和肌肉組合，同時於校內設置「生活應用房」教學生做家務，希望從中培養學生技能，培養堅毅、解難能力，以應對未來挑戰。

救世軍韋理夫人紀念學校新生適應日。（學校提供）

重視家校合作 助家長陪伴學生成長

另一方面，程校長認為學校和家庭是陪伴學生成長的兩大支柱，學校不單重視家校合作，更會為家長營造親子時光，拉近家長與子女的關係，減少親子磨擦。

以新生適應日為例，學校透過家長會向家長詳細介紹校規、午膳與小息安排等日常細節，助家長了解子女校園生活。今年更設有親子製作生態瓶的活動，讓家長有機會陪伴子女。學校亦歡迎家長擔任學校義工，例如校外活動協助照顧學生，讓學生有更多校外體驗。

救世軍韋理夫人紀念學校新生適應日。（學校提供）

設「無功課日」讓家長預留時間與子女相處

學生學業壓力往往成為親子衝突的導火線，程校長表示，學校推行多項政策減低學生壓力，例如老師設計功課時會避免重覆抄寫，強調多元創意，以免學生過勞。而學校每年更設有四天「無功課日」，讓家長和學生有喘息空間，並鼓勵家長提早請假，放學後陪伴子女。

同時，學校每日設有功課指導課，以及包括功課輔導的課後托管服務，期望減輕家長負擔，再配合考試制度改革，期望讓學生真正愛上學習。

26/27學年入讀小一自行分配階段學位現已開始申請，程校長認為家長選校時需調整心態，為子女訂立清晰的期望，並尋找理念與校風相近的「夥伴」學校，而非盲目追求名氣選校。