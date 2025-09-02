基督教聖約教會堅樂小學全方位支援　助小一新生適應　家校共成長

小一新生從幼稚園升讀小學，不僅是學習階段的轉變，更是整個家庭需要共同適應的重要歷程。位於觀塘的基督教聖約教會堅樂小學特意在新學年開始前，舉行了3天小一適應班，除了讓小一新生認識班主任及主科老師，更讓他們認識校園環境，減低陌生感；此外又透過不同團體協作遊戲，讓新生之間互相認識。



校長施德銀表示，學校設有多項措施助小一新生適應，例如安排學長全年協助小一學生生活；小一的一半英文課會有外籍老師任教，以生活化方式助學生打好基礎等；以及於小一首設雙班主任制。



基督教聖約教會堅樂小學特意在新學年開始前，舉行了3天小一適應班，讓小一新生認識班主任及主科老師，更讓他們認識校園環境，減低陌生感。（羅國輝攝）

全方位輔導新生融入校園為核心

為期三天的小一適應活動，以全方位輔導新生融入校園為核心，內容涵蓋自理能力培養，老師指導學生正確使用洗手間、熟習每日時間表、規範書寫家課冊，並詳細講解各科學習用品、整理書包的實用技巧等。

小一適應活動內容涵蓋自理能力培養、校園探索及基本校訓及禮儀。（羅國輝攝）

校園環境探索為另一重點。班主任帶領學生走訪主要設施，如圖書館、電腦室，音樂室，禮堂及醫療室等，並專門說明雨天操場電子屏顯示班級名單的機制。最後一天聚焦常規禮儀，透過模擬禮堂情境教授進場禮儀，安排全校齊唱校歌、認識校訓，並同步介紹辦學團體基督教聖約教會之恩臨堂的活動與支援。​

高年級學長陪玩教填家課冊 增加校園歸屬感

活動全程貫穿師生互動，高年級「大哥哥」、「大姐姐」協助維持秩序，課間陪伴遊戲、指導生活細節。校長施德銀表示，「大哥哥、大姐姐會全年關顧小一同學，學校揀選四年級以上自願參與學生，他們會在小息及午飯時間，入班房與小一生陪玩、協助填寫家課冊及功課輔導等，希望小一學生盡快融入新環境及對校園有歸屬感。」

此外，學校又安排中、英、數主科老師與學生認識，並進行「試課」，讓學生率先體驗小學上課情況。

基督教聖約教會堅樂小學校長施德銀表示，學校透過結構化的課程設計、情緒支援與家校合作，協助學生與家長，由幼稚園順利過渡至小學。（羅國輝攝）

施校長表示，小一適應班旨在讓新生透過幼稚園已接觸的內容，自然過渡至小學學習模式。活動避免直接教授寫字或認字，著重強化基礎能力滲透，例如中文科融入執筆姿勢及坐姿訓練，英文科以英語兒歌營造輕鬆語境，數學科則透過分組任務辨認立體圖形。

他強調，此設計既傳遞「小學重視基本功」的訊息，亦透過趣味活動降低學童適應壓力，為長遠學習建立正向基礎。

最後一天的適應活動中，由學校三位全職註冊社工帶領所有新生玩集體遊戲。社工黃靜儀表示，活動由老師與社工共同策劃，旨在促進跨班互動，增強學生的歸屬感和安全感，期望學生從中學習規則、團隊合作與情緒管理。

生活化學習英語 助克服英語恐懼

從幼稚園升小一，施校長認為學生普遍面臨三大挑戰，英文科學習、情緒調適與自理能力。他表示，學校特別重視幼小英文銜接，因為幼稚園以教英文生字為主，未必深入教學生文法，但小一英文課學生開始接觸造句、閱讀文章時便會容易感到吃力。因此，該校小一每週設8節英文課，一半由外籍老師用生活化方式教學生文法和閱讀，亦會教授英語拼音，助學生克服對英語的恐懼。

此外，基督教聖約教會堅樂小學在新學年開始，新增小一「功課輔導班」，所有新生可選擇在放學後留校參與，由校內老師及學校自費聘請的校外導師為學生作功課輔導。

新學年首設雙班主任制 深化家校合作共育全人發展

「全方位教育不僅止於校園內，更需涵蓋家長教育。」副校長任碧儀指出，要真正促成學生的成長與全人發展，家校合作不可或缺。她解釋，新生入學不僅是學生適應全日學習生活的挑戰，家長亦需同步適應。

「我們深明家長的難處。」任副校長以自身經驗分享，學生在校需長時間坐定聽課、遵守紀律，回家後可能因體力耗盡出現情緒反彈，而家長若未能理解此現象，容易因擔憂或焦慮加劇親子衝突。她強調，學校不僅要照顧學生的學習需求，更需輔助家長掌握應對技巧，例如如何與情緒波動的孩子溝通、如何平衡校園規範與家庭作息，以減輕雙方的適應壓力。

針對社區家長可能缺乏相關育兒經驗的情況，堅樂小學新學年起在小一首設雙班主任制，更主動提供家校協作支援。教師團隊將透過定期溝通、家長觀課等形式，協助家長理解學生的校園生活狀態，並分享情緒管理策略，共同營造有利學生成長的環境。此舉旨在讓家長與學校形成教育合力，確保學生在身心適應與學習發展上獲得全面關懷。

基督教聖約教會堅樂小學新增設遊戲室，讓學生透過桌遊等集體遊戲，讓學生認識更多新朋友，及訓練思考、紓緩情緒。（羅國輝攝）

多層次的家校溝通網絡 解家長疑慮

堅樂小學陳青雲主任補充指出，學校為小一新生及家長設計的適應支援措施早於學年結束前已展開。今年6月，校方率先舉辦迎新會，邀請家長參與講座之餘，更安排老師透過現場活動觀察新生表現，從中發掘每位孩子的潛能與特質；其後亦開設網上家長會，由施校長親自向家長闡述學校教學理念與特色。進入8月，校方更推出「陽光電話」計劃，由班主任主動致電每一位學生家長，除了聆聽家長疑慮外，更針對個別需求提供適切指引。

陳主任強調，此系列措施旨在建立多層次的家校溝通網絡，不僅讓家長提前了解校園文化，更透過教師的專業觀察與主動關懷，為新生營造更順暢的過渡期。她特別提到，透過「陽光電話」的直接對話，教師能更即時掌握家長關注的議題，例如學童作息調適、情緒管理等，並提供具體建議，有效減輕家長的焦慮情緒。此舉充分展現校方「以學生為本」的教育理念，為新生的小一生活奠定穩固基礎。

施德銀校長總結，期望學生如學校英文簡稱HGPS（勤奮學習、溝通、正向思考、服務領導），在學業進步之餘，更能培養良好態度、情緒管理能力及社會參與精神，真正實現全人發展。這一系列措施不僅減輕學童適應壓力，更透過家校合力，為新生的小一生活奠定穩固基礎。

​