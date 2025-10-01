校長筆記｜走出課堂，走進國家：以體驗式學習點燃公民教育新火花

文：明愛馬鞍山中學曹雪蓮校長

在公民與社會發展科的教學中，我們常面臨一個挑戰：如何將國家發展、文化傳承等宏觀敘事轉化為學生能真實體驗的內在認知？我校近兩年參與教育局省外考察團，分別前往貴州及重慶，為此提供具啟發性的答案。這種「行走的課堂」讓學生在親身體驗中深化學習，點燃對學科與國家的熱情。



師生參觀貴州天眼。（作者提供）

兩次旅程是知識與情感的深度交融。當學生站立於壩陵河大橋下仰望這項工程奇蹟時，「國家基礎建設」從課本上的冰冷詞彙，化作震撼人心的鋼鐵長虹，使他們感受到國家實力與人民智慧。在「中國天眼」（FAST）現場，學生為國家在基礎科學領域的宏大佈局而驚嘆。這座全球最大射電望遠鏡，不僅實現對百億光年外信號的探測，更具體展現我國在科技創新上的飛躍，印證了「科技自立自強」的國家戰略。周同學表示：「我們不僅要關注科技成就帶來的民族自豪，更應理解背後的國家投入與社會協作，從而培養全局視野與科學素養。」

學生參觀重慶工業博物館，認識工業歷史。（作者提供）

而重慶之旅有系統地展現城市發展脈絡與治理智慧。從規劃展覽館的宏偉藍圖，到三峽博物館的歷史厚重，再到李子壩輕軌以民為本的創新實踐，學生得以全面認知現代城市的運作邏輯。《重慶1949》音樂劇以「科技為骨、情感為血」的創新形式，將紅岩精神從文字轉化為可感知的生命故事，引發學生深切共鳴。黃同學分享道：「通過現代觀眾與先烈的精神共振，我們完成了歷史記憶的當代傳承。」該劇作為重慶文旅新地標，更展現了文化軟實力。

學生於重慶城市管理職業學院學習醫護知識。（作者提供）

體驗式學習具有無可替代的價值，它將抽象課程概念轉化為可觸摸的現實場景，使學生成為社會現象的觀察者與國家發展的見證者。他們學會多角度思考，如在認識三峽工程偉大之餘，也理解對其社會與生態的相互關聯和依存，這正是公民科追求的獨立分析和思考的能力。

從手工製作認識重慶市地理面貌。（作者提供）

公民科考察團構建了「準備—體驗—反思」的完整學習過程。出發前，本校設計了工作紙，讓學生進行主題探究與知識準備，建立理論與實踐的連結；行程中，通過實地觀察與深度參與，在真實情境中促進情感認同；考察後，通過資料整理、成果分享與深度反思，將感性體驗提升為理性認知。這一過程有效培養學生的國民素養，並引導其思考如何轉化為履行公民責任的實際行動。

學生與重慶外國語學校同學進行小組活動。（作者提供）

此外，考察團有助提升學生應對文憑試的能力。親身經歷使學生在回答時能引用所見所聞作為論據，例如參觀貴州大數據中心具體化對「科技強國」的理解，使答案更豐富、更具說服力。

一次考察旅程勝過萬語千言的說教，它為學生建構堅實的國家觀念、文化認同和社會責任感，為培養具備廣闊視野和擔當精神的未來公民奠定基礎。通過走出課堂，踏上這片充滿生機的土地，我們以創新教育實踐，培養出更能理解國家、關心社會、面向世界的新一代。

明愛馬鞍山中學曹雪蓮。（作者提供）

作者：明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮

中學校長，香港中文大學文學士，香港科技大學文學碩士，領導校內教師和社工兩大專業，不單培育學生在學習上積極主動，更透過宿舍教育使學生具社交能力和愛心，發展他們的領導才能，一起以醫護心腸回饋社會。

