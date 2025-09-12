校長筆記｜富士山一課，山頂以外的風景

文︰元朗商會中學周可慧校長

磨練意志：由一張地圖開始

在元朗商會中學，我們一直堅持「育人為本」的宗旨，深信品格教育與學術成就同等重要。為深化學生的「商中人素質」，特別是「堅毅」與「自律自強」的精神，我們籌辦了一趟「流動課室」，帶領學生挑戰攀登日本富士山。此行的目標，從不只是一個地理上的高峰，而是一個讓學生挑戰自我的人生座標。為此，師生進行了長達一年的系統訓練。同學除了要在校內跑樓梯鍛煉體能、學習如何專業整理登山裝備，更要參加多次實地遠足。其中一次在元荃古道的九小時訓練，我們刻意收起所有電子地圖，只給同學一張紙本地圖和指南針，要求他們團隊合作，自行尋路。我和教練即使看到同學走錯方向，也只在旁觀察，並不提示。我們必須讓學生明白，真實的挑戰中未必有網絡，學懂依賴團隊和基本技能，才是最可靠的裝備。



（作者提供）

無懼高山：發燒也擋不住的決心

旅程正式展開，我們從富士山五合目出發。挑戰很快便出現，隊中有兩位同學因舟車勞頓開始發燒。按原定計劃，他們可在山屋休息，由一位老師陪同等候大隊。然而，即使身體不適，從同學堅定的眼神中，我看到那份為目標準備已久、不願輕言放棄的決心。最終，二人互相扶持，一步一步跟上大隊，一同抵達八合目的山屋。這種不屈不撓的精神，正是我們最希望看到的成果。

最艱難的決定：學會放手的勇氣

當晚，我們迎來最嚴峻的考驗。原定凌晨兩點出發攻頂，但窗外卻刮起堪比十號風球的狂風暴雨。山屋負責人嚴肅告知，如此天氣下登山極度危險，強風足以將人吹走。經過商討，縱然不捨，大家還是達成一致共識：取消攻頂。看著同學從渴望轉為理解，那份懂得評估風險而放手的成熟，比成功登頂更令我動容。正如我們的攀山教練曾志成先生所言：「能夠登上山頂，其實只走了一半路，安全的下山才是完成整個旅程。」登山從不只關乎攻頂，更在乎過程與安然歸來。學會敬畏自然而作出「放棄」的決定，有時比盲目堅持更需要勇氣。

角色互換：照顧老師，最動人的一課

翌日下山的旅程，同樣驚險，卻讓我們上了寶貴一課。在狂風暴雨中，平日體能最好的女體育老師出現嚴重高山反應，頭痛不止，步履不穩。這時，同學的表現令我深受感動。他們並無慌亂，反而自發上前，分擔老師裝備，一左一右攙扶着她，不斷給予鼓勵。看到學生從被照顧者，主動轉換為照顧者，體現了「守望相助」的精神，我知道，這次教育的目的已經達成。

真正的山峰：品格是最好的行囊

（作者提供）

看見同學努力克服重重障礙，更令我體會到，登山不只是一種運動，更是一種修練。這是富士山用一場風暴教會我們的道理：坦然面對當下，甚至享受其中。我們最終沒有站在富士山之巔，但這趟經歷帶給我們的，遠比一張登頂證書來得豐厚。同學學會了堅毅、學會了放下，更在實踐中體會到關懷與承擔。這次旅程深刻印證了我們的信念：「傳承卓越商中人，明德博學創未來」。我相信，這群學生未來無論面對人生哪一座高山，都能帶着這份從富士山學到的勇氣與智慧，穩步前行。

最後，衷心感謝香港著名攀山家曾志成教練及他帶領的「中學生登山基礎培訓計劃」教練團隊，以專業和熱情陪伴學生跨越挑戰；同時感激本校三位熱血的體育老師一路同行。沒有這群無私付出的同行者，富士山帶給我們的，不會是如此深刻而圓滿的一課。

元朗商會中學周可慧校長。（作者提供）

作者簡介：



香港中文大學社會科學學士、香港中文大學哲學碩士、香港中文大學學位教師教育文憑。深信生命影響生命，教育源於生活。工作以外，熱愛跑馬拉松，挑戰自我；亦鍾情於山野遠足，在寧靜的大自然中汲取力量。家中更有十八位貓成員的陪伴。期望將從運動與自然中獲得的堅毅與平和，傳遞給每一位商中學子。

