校長筆記｜「中中」人，學英文

文：迦密愛禮信中學黃敬珊校長

「可以告訴我，你們在初中時就已經很害怕英文嗎？」

「校長，其實我們小學時就已經很怕了，所以……才選擇一間中文中學呢！」

翠苑和琳琳異口同聲地回答，相視而笑。這是去年我與她們午飯時的對話，至今仍歷歷在目。感恩，她們沒有放棄，彼此支持，一對好姊妹今年九月同進了中文大學。



（作者提供）

我也想起子豪。他熱愛話劇、熱愛舞台，立志要讀演藝學院，但他的英文根底薄弱。我抽時間教導他，發覺他很聰明，常常能舉一反三，提出的問題也很到位。只是多年逃避英文，短時間內恐怕難以達標。然而，他下了極大的決心，在考英文前的一個月不斷溫習--- 聽、講、讀、寫，務求令自己被英文厚厚地包圍著。為的就是一個「3」，堅毅得有點苦，實在我見猶憐。最後，子豪如願，成功入讀演藝學院。我恭喜他之餘，也邀請他給學弟妹一些學英文的貼士。

「校長，其實我是反面教材，英文怎能一個月內學好呢？我只是幸運而已。我要提醒他們早些下苦功，持之以恆。」

「但你的決心和堅毅很值得學弟妹欣賞呢！」

（作者提供）

誠言，要學好英文，談何容易？我來到現校擔任校長一職才剛剛兩年，深深感受到對中文中學的同學而言，英文猶如一座大山。

要學好英文，不是一朝一夕的事。課程設計、老師教學、同儕互動、學校氛圍及學習經歷等的配合都重要，但同學自己的心態尤其關鍵。翠苑、琳琳和子豪的決心，就是成功的要素。

其實，同學可把英文融入自己的生活中，視之為幫助他們學習、探索、表達自己意見的工具。閱讀英文報章及投稿是一個好方法。過去一年，英文老師們同心推動，陳柏希老師是其中一位，一篇篇短文被刊登了。作者有景浩、彥璁、子敬、俊僑、贊搴、紫蕊、永如、雨梵、錦茵、瑋怡等。

（作者提供）

「他們獲得『做得到』的成功經驗，加強了對英文的自信心，從而推動他們嘗試多以英文與老師及同學溝通。」陳老師與我分享。

我心裡雀躍。閱讀英文報章，由一篇短文開始，認識社會身邊事，有意思得多。畢竟，學習英文若只等同做文法練習、盲操歷屆考試題目的話，學習的樂趣就蕩然無存了。

執筆之時，翻開報章，一位中四同學的稿件被刊登出來。我立刻把文章鑲在相架內，作為禮物送給他，並與他的英文老師一起分享喜悅。

（作者提供）

同學們啊！多看、多說英文，你會走得更遠，飛過一座又一座的高山。

校長為你們打氣！

迦密愛禮信中學黃敬珊校長（校長提供）

作者簡介：

黃敬珊校長於2023年9月到任迦密愛禮信中學，於香港大學獲取文學士、教育文憑及教育碩士。大學畢業後於迦密中學任教，曾任英文科科主任、家校聯絡主任及副校長（學生發展）。黃校長的興趣為唱歌及彈結他，而最令她感到興奮的是見到自己的學生投身教育界，特別是像她一樣成為英文老師，協助學生提升英文能力 。

