馮梁結中學信仰營造關愛校園　師生同行傳遞愛、服務學習領悟感恩

幫助學生減壓、營造快樂校園是近年教育界的關注事項，但要讓「關愛」從口號轉化成措施並不容易。位於大埔廣福邨的中華基督教會馮梁結紀念中學以讓學生感到愛及安全感為起點，使學生覺得學校是一處可以勇於表達自己、實踐夢想的地方，即使面對壓力時一眾教師也會與自己同行，以至是從信仰找到人生動力。



黃慧珊校長認為，要使學生感受到愛，就要聆聽他們的聲音，所以學校透過師生閒談和問卷調查了解學生興趣，舉辦多項學生真正想參加的活動，同時教師團隊經常陪伴學生左右，使學生親身體會到老師的角色並不限於課堂上教授知識，而是一直陪伴同行。



中華基督教會馮梁結紀念中學花了不少心思營造關愛校園，使學生上學時可以感受到愛與安全感。圖左起為李子偉副校長、黃慧珊校長、朱文倩副校長。（陳葦慈攝）

教師與學生同行 入大學率倍增

中華基督教會馮梁結紀念中學由上學年起進行學生問卷調查，並根據結果加入了多項活動，包括地壺、板球、旋風球、健球、射擊、躲避盤等。

黃校長直言，學校不能舉辦「老師認為學生喜歡的活動」，而是要舉辦「學生真正想參加的活動」，根據調查結果引入各種學生感興趣的活動，學生自然會積極參與、亦感受到學校會聆聽自己的聲音。學校更鼓勵教師參加學生活動，成為學生的隊友，拉近師生關係，亦令活動氣氛變更熾熱。

活動以外，學生課餘在校內圖書館溫書時，同樣看到教師的身影，「老師真係坐咗喺個學生側邊，陪佢溫書」，既為學生即時解決學習疑難，也讓學生感受到老師不是只出現在課室，而是隨時可以找到的伙伴。黃校長特別提到，學校最近一年入大學率倍增，認為成果與學校營造的同行氛圍有關。

另外，學校亦成立了學生支援小組，整合訓導、輔導、支援有特殊教育需要（SEN）學生的工作，不但主動留意學生的情緒，亦曾收到學生向教師或社工反映，個別同學或需學校支援。黃校長認為，學生會主動求助，從側面證實學生認為學校是一個安全而可以信賴的地方。

舊生回校任宣教士 與學生彈結他唱歌

馮梁結紀念中學是一所基督教學校，而且堂校合一，辦學團體中華基督教會屬下的廣福堂正正設置於校舍之內，合作推行校牧事工計劃。朱文倩副校長提到，計劃特色之一是廣福堂有很多馮梁結中學的舊生，其校友的身份不但更了解師弟妹的需要，亦可以更好地拉近距離，以支援學生。

現時廣福堂其中一位宣教士是馮梁結中學舊生，早前於中文大學崇基學院神學院碩士畢業，現時廿七、八歲左右，不時都會在校內彈結他為學生帶來放鬆心情的聖詩，既是學生的師兄，也是學生的榜樣，帶來激勵的效果。她又提到，有不少學生在堂校合一的感染下，立志成為牧師或宣教士，以至是回校傳承。

感受「愛與被愛」 服務學習學懂付出與感恩

中華基督教會馮梁結紀念中學曾舉辦《心中的天使》慈善戲劇表演，為天使綜合症患者家庭籌款，雖然籌得的款項只有萬多元，但已經使患者家庭大為感動，學生亦感受到幫助別人帶來的滿足感。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

學生在校園內不但被愛，亦學懂愛別人，在信仰的支持下樂於參加社會服務。學校推行服務學習，大力支持學生參加社會服務，更希望學生能夠從中學習。

黃校長舉例，學校上學年安排學生為罕見病天使綜合症患者家庭舉行慈善話劇表演，學生事前要先認識病症、花時間理解劇本及綵排，最後才能公開發售門票及公演。她坦言表演籌募到的款項不多，但最重要的是受助家庭大為感動，學生亦體會到幫助別人的快樂及滿足感。

中華基督教會馮梁結紀念中學黃慧珊校長表示，學校著重服務學習，鼓勵學生參與社會服務，幫助有需要的人士之餘，亦能從真實場景學習。（陳葦慈攝）

黃校長又提到，學校近年都會安排學生到內地偏遠山區義教，學生抵達當地之後，要面對遠較香港差的生活環境，例如要忍受豬糞味、沒有熱水洗澡、睡硬板床等，讓學生體會到在香港的生活條件並非必然，需要感恩。她笑言，曾以為內地義教團只能舉辦一次，因為擔心經歷會嚇怕學生，以後不會再有人報名參加，但活動最終獲得學生好評，持續舉行。

「非以役人，乃役於人」是出自聖經的格言，意即要服務他人，而非受人服務。馮梁結中學以愛及信仰關愛學生，啟發學生關愛他人，亦是學校最希望學生能夠建立的基督精神 — 「謙卑、順服、捨己」。