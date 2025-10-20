聖馬可中學學生策劃帶校長旅行　學生憑秘密任務面對弱點經歷成長

當校長不再只是校長，會煮飯及與學生玩桌遊至清晨四時許；而學生不再只是學生，身兼帶隊導遊，策劃行程、安排交通及財政預算，一場為期十天的「帶着校長去旅行多倫多之旅」，化身為打破傳統框架的真人秀成長實驗。



聖馬可中學陳思茵校長過往都會出行到世界各地，探訪前老師及校友，原計劃今年暑假到訪加拿大多倫多聖馬可校友會。與副校長司徒日進等教師團隊商議後，決定將此行轉化為創新的教育體驗，破天荒與學生同行，並由學生全權策劃行程，向當地校友會介紹母校最新發展，更為每名學生度身訂造「秘密任務」。



更特別的是，這趟10天的旅程以「真人秀」形式全程記錄，用影像捕捉學生在面對挑戰、突破障礙過程中的真實反應與深刻反思，學生笑過、驚過、哭過......從體驗中成長、從錯誤中學習。



聖馬可中學校長陳思茵今年暑假，破天荒與學生同行到多倫多十天，由學生全權策劃行程，向當地校友會介紹母校最新發展，成創新的教育體驗。（前排左一）（聖馬可中學提供圖片）

是次旅程開放予全校學生報名，經過面試與審核計劃書後，最終由兩位中一、一位中三及一位中四學生組成核心策劃團隊。他們聯同陳校長及一名隨行校友師兄魏名宇，於今年暑假共同踏上旅程。

在出發前，學生團隊需全面規劃為期10天的完整行程，包括景點安排、每日餐食、交通接駁、入場門票，乃至紀念品採購的財政預算；同時，他們也須準備一份向多倫多校友會介紹母校最新發展的電腦簡報。然而，臨行前夕，其中一位中一學生因健康因素不能成行，使最終出發人數調整為五人。

聖馬可中學學生羅澄藍因病最終未能成行，但他在出發前詳細準備了與家長及老師「開茶會」的資料及簡報，過程中亦有得著。（廖雁雄攝）

度身訂做不可告人的秘密任務

此趟真人秀旅程最獨特的核心，是學生須完成多個小組任務，及以個人為單位度身訂做的「秘密任務」。在每一次開會籌備過程中，聖馬可中學教學助理劉卓賢會透過觀察，並整合班主任、家長的意見，找出每位參與學生的性格弱點或需改善之處。隨後，他與陳校長及校友魏名宇共同構思旅程，為每位學生量身訂造一個專屬的「秘密任務」。

「每個人都有弱點，希望學生在旅程中透過完成不同任務，讓他們在過程中面對並克服自身的弱點，實現深刻的個人成長，其他學生會在事後才知道同學任務，並會評分是否合格」陳校長道。

每晚心靈對話 反思與分享的成長時刻

此外，這趟旅程亦設有心靈對話反思環節。陳校長與校友魏師兄，每晚回到民宿後都會分別進行小組及個人層面的「心靈對話」，學生們會真誠分享每日完成任務後的內在感受。

陳校長明確指出，她珍視每位學生在任務中克服弱點的「得著」，遠勝於參觀任何著名景點，認為這種透過真實挑戰所積累的責任感與解決問題的能力，在傳統被高度保護的旅行或課堂中難以學到。

聖馬可中學陳思茵校長認為學生透過旅程中真實挑戰所積累的責任感與解決問題的能力，在傳統被高度保護的旅行或課堂中難以學到。（廖雁雄攝）

「寫揮春」的挑戰 從失敗中學會尊重與突破

上學年仍是中一的胡逸曦，回憶起在多倫多的書法課，是他「秘密任務」的關鍵一環。學校師長察覺到他平日偏好使用英文，對中文與中華文化較少主動接觸，因而特意在旅程中安排由移居多倫多的前老師簡老師指導書法，希望他透過親手執筆，引發對中文的興趣。

「我的任務是要寫十張揮春，但上書法堂時，我沒有認真，所以沒有完成。」在師長的引導下，他明白即使結果不如預期，也必須盡力嘗試，在回程當天，他在機場主動走向外國人，鼓起勇氣開口教他們說一句中文。這一幕補救行動，讓他深刻體會到何謂尊重與負責任的態度，成為旅程中真實而珍貴的收穫之一。

聖馬可中學去年仍是中一的胡逸曦（左），在多倫多機場教外國人講中文。（聖馬可中學提供圖片）

水族館拍攝MV 突破沉默勇敢表達意見

中四學生張廷宇的「秘密任務」，是要在水族館中，為一首海洋保育歌曲策劃並拍攝MV。張同學坦言， 最初對任務感到掙紮，他稱過去為了避免引發衝突，總是選擇壓抑意見，直接跟隨他人的想法，這次經歷成為了他的重要突破，使他深刻體會若不表達真實想法，別人永遠無從了解他的觀點，即使意見可能不被認同，勇敢提出來反而能開啟對話。

中四學生張廷宇透過在水族館拍MV的「秘密任務」，學懂表達自己想法的重要性。（聖馬可中學提供圖片）

「Free style」當導遊任務失敗 開始關顧別人想法

今年升上中五學生梁柏謙自詡「Free style」，面試時甚至未備計劃書，直言行程就是「Find the unknown X」。他的秘密任務，是擔任一日導遊，周全規劃整日行程。然而他依然隨心而行，未作充分準備，景點安排倉促、介紹零散，更不斷切換語言用以嬉笑方式，最終遭團友評為不合格。

「我以為隨心隨意臨場發揮、搞笑會受歡迎，沒想過他人眼中這是缺乏計劃。」這次挫敗使他在心靈分享環節紅了眼眶落淚，但同時讓他意識到隨心不等於負責，要關顧他人想法。

聖馬可中學學生梁柏謙的任務被評為不合格，在晚上的心靈對話中，雖然感到挫敗而落淚，但同時讓他反思個人的弱點。（聖馬可中學提供圖片）

校長陪玩桌遊至清晨4時半

陳校長在旅程中，亦反思學生對自己期望。學生在行程中加入玩跳彈床項目，雖然學生誠意邀請，但陳校長以體力不繼為由婉拒參予，晚上學生邀請她玩桌遊，陳校長投入參予玩至清晨4時半，願意融入學生的活動，與他們共同經歷。

「現在學生普遍有很多資源，但未必是他們最想要，他們反而可能很想家長或老師，可以陪著一起去參予、一同去經歷一些事情，所以我捱眼瞓都陪著他們玩桌遊、UNO。」陳校長認為共同經歷對拉近師生距離以及理解學生需求具重要性。

學生與校友師兄及陳思茵校長在多倫多展開十天的遊學真人秀，期間大家猶如家人般住在同一屋簷下。俗語說「相見易，同住難」，學生更要學會做家務 ，在經歷生活的磨合後，最終尋得了溝通與協作的平衡，學會了和睦共處。這趟難忘的經歷，讓各人都有不同得著。（聖馬可中學提供圖片）

學生上德育課 越洋致電向父親認錯

十天旅程中難免出現「狀況外」事情，如車程規劃過度依賴網上資訊，令搭「優步」取代公車以趕行程的次數超出預期等等，令整個旅程花費較原定預算超出五百多元，雖然計劃不似預期，但陳校長認為可讓學生保持冷靜及學習應對。

此外，在旅程中，陳校長以及校友師兄魏名宇，在10天相處過程中，會更了解學生真性情及習慣，並會視乎情況向學生適時上德育課。陳校長舉例，某行程中，中一的胡逸曦因電話未能上網及撥打電話，情急下借同學手機致電父親，將問題歸咎父親發洩負面情緒。校長當場聽聞後，並未即時責罵，待返回民宿後胡同學心情平復後進行一節德育課，引導他認識對家人應有尊重，不應用不耐煩語氣對待長輩，最終胡同學當場致電向父親鄭重道歉。

學生特意送贈一份禮物予聖馬可中學陳思茵校長，感謝她在旅程中的教導與陪伴，令校長非常感動。（聖馬可中學提供圖片）

行程尾聲玩密室逃脫 眾人合拍成功闖最後一關

行程尾聲，學生帶陳校長玩「密室逃脫」，為旅程畫上完美句號，眾人亦非常難忘該次經歷。

首次玩密室逃脫的陳校長稱，經過多日相處，學生分工協作默契十足；校長負責線索解謎、有人用繩量度、有人計算數據，即便偶有算錯也互相補位。最終，僅 5 人的小團隊成功闖至最後一關。

聖馬可中學陳思茵校長坦言，若在旅程首天去玩密室逃脫，相信不會成功，但學生經過連日來的相處彼此間溝（聖馬可中學提供圖片）

陳校長坦言，此次體驗是 10 天行程的縮影，見證大家從陌生到「一家人」般團結，深感過程比結果珍貴。同時她表示，此類體驗式活動能助學生成長，助力學生開發潛能，將會以此次旅行真人秀的經驗作參考，未來或計劃每兩至三年舉辦一次，讓初、高中學生皆有機會參與。