馮梁結中學支援跨境生　學生升讀科大：老師用愛發電照亮學生

鍾獻德現在是科技大學工業工程及決策分析學一年級學生，過去他一直居於深圳，就讀位於大埔的中華基督教會馮梁結紀念中學，每天花多達3小時上學及回家，疫情期間又不能來港上課，加上自己性格內向又不諳粵語，但同時要熟習新環境，在學習及交友上都遇到困難。



獻德回想中學生活時，既感恩學校提供的各種支援幫助他渡過難關，亦感激於過去6年陪伴自己成長、擔任自己班主任並任教中史科的周嘉琪老師，願意深夜依然與學生傾心事、陪學生操練英文備戰DSE，形容她用愛發電照亮全班學生。周老師則表示，眼見學生好學、懂得感恩，自然更願意為他們付出，與學生同行、陪伴學生成長，最後學生考獲理想成績升讀心儀學科，是她最大的欣慰。



老師用愛發電照亮全班 教誨終生銘記

鍾獻德（左）感謝周嘉琪老師（右）為同學們找來英文老師及教材，讓他可順利入讀心儀學科。（陳葦慈攝）

在周老師心目中，獻德是一名聰明乖巧的學生，而且數理出色，而在獻德心目中，周老師則是一名十分盡責的好老師，「見我們為考DSE感焦慮失眠，晚上11、12點仍抽空與學生傾心事，她將學生的煩惱當成自己的煩惱，着重每個學生的個人成長，試過我們犯錯要全班罰企，私底下再同我們解釋教導，恩威並施，用愛發電照亮全班學生，將來我都記住周老師的教誨」。

他又提到在升中六暑假期間，自己不知道如何善用暑假備戰DSE，向周老師分享煩惱後，她就找來英文老師及教材，在暑假開設溫習班，早上9時回到學校與學生一起操練英文聆聽及Past Paper，「就算周老師不是教英文，也願意花這麼多心機精神，只想我們提升英文成績」。

周老師就笑言自己「抽到好籤」，「這班學生好學又懂得感恩，無論學校Band幾，在我眼中永遠都是Band 1學生般看待，相信他們是可以做到高標準的好學生，經努力之下全部都做到」。

從小學校友認識馮梁結中學 遇疫情在深圳特設課室上課

鍾獻德居於深圳，6年前跨境來港入讀中華基督教會馮梁結紀念中學，主因是小學的師兄姊介紹。（陳葦慈攝）

獻德與馮梁結中學及周老師的緣份始於內地就讀小學的師兄姊介紹，得知學校師生關係密切而選擇報讀，「我入讀後確切感受與師生互動良好友善，加上學校有不少學生能說普通話，對於跨境生而言更易識到新朋友，學校的包容性大亦是考慮因素之一」。此外，學校聚焦STEAM教學，可以滿足他學習解難能力的要求。

不過獻德升讀中一就遇上疫情，無法來港上學。周老師提到，當時學校為了照顧內地學生，在深圳特設課室，透過視像系統與本地生同步上課及進行考試，並在當地舉行陸運會，使跨境生即使在疫情下未能來港，仍然可以追上課程進度及參與課外活動。獻德就指學校深圳特設課室使他可自律地學習，沒有浪費疫情的3年時間，「我大可以躺在床上上網課，但學習效果一定沒有到課室上堂好」。

獲支援解決上學及語言難題 老師帶隊遊歷香港識朋友

鍾獻德提到，學校提供了不少支援幫助跨境生適應校園生活，例如安排校巴在上水接送學生回到位於大埔的學校，輔導組老師亦會帶學生遊歷香港，同時認識新朋友。（陳葦慈攝）

直至疫後復常，獻德終於可以來港享受校園生活，但每日花大量時間跨境上學是一大挑戰，「中一時早上6點前就要起床，坐港鐵轉巴士回校，每日來回要3小時」，不過學校安排校巴在上水站接送學生來往學校，節省了不少時間。

跨境生的常見難題是語言，特別是英語，獻德亦不例外。他說英文生字是他的弱項，不過學校的外籍英文老師有不同方法提升學生學習英文的興趣，例如舉辦攤位遊戲，自己在參與遊戲期間，老師及同學都會鼓勵他慢慢用英文表達，有助認識生字及鍛鍊口語能力。

英語之外，面對香港以廣東話為主的生活環境，初時不諳廣東話的獻德亦不容易結識到朋友，但學校舉辦多個活動，例如由輔導組老師帶領跨境生遊歷香港各區，以至是參加學校的基督少年軍，成功結識到不少新朋友，融入校園生活，現時亦能以廣東話溝通交流。

鍾獻德作為跨境生過來人，勉勵想來港讀書的學生，指克服語言障礙雖然辛苦，但成功跨過很有滿足感。（陳葦慈攝）

鍾獻德以過來人身份，鼓勵想來港讀書的學生，用粵語及英文上課，初期上堂難免會分心，他認為只要克服語言障礙，「即使會苦啲，但跨過了就好有滿足感」。他找老師解答課堂難題時，老師亦會用普通話悉心講解教導，感激學校幫助跨境生適應新環境，讓他在港繼續升大學，將來回饋社會。