國際遺傳工程機器設計賽　香港聯校隊憑非侵入大腸直癌檢測奪金獎

剛於巴黎舉行的一年一度生物科技界盛事「國際遺傳工程機器設計競賽」，本港共有6隊獲金獎，其中由5間香港中學組成的聯校學校隊伍，憑非侵入性的大腸直腸癌檢測工具「ColoTrace」獲得金獎。



比賽麻省理工創辦 吸引預尖大學及科研人員參與

國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）於2003年由麻省理工學院創辦，參賽者需利用標準化生物模組，建構人工生物系統來解決現實社會問題，比賽領域涵蓋生物學、電腦科學、數學、藝術設計等領域。每年均吸引來自世界各地的中學生、大學生以至科研人員參與，今年便有來自全球50多個國家及地區，超過420個隊伍參賽。

（圖片取自iGEM網頁）

比賽於10月28日至31日在法國巴黎凡爾賽門會議中心舉行，為港爭光的中學組聯校隊伍「HongKong-HS」由華仁書院（九龍）、沙田崇真中學、基督教崇真中學、基督教宣道會宣基中學及保祿六世書院的學生組成，各校負責不同的範疇。

隊伍所開發的「ColoTrace」是非侵入性的大腸直腸癌檢測工具，設計旨在讓患者能在家中輕鬆使用，可在早期階段檢測到大腸直腸癌中會被過度表現（overexpressed）的微小核糖核酸（microRNAs）。因套件可檢測到大腸直腸癌中miRNA 的「趾環開關」（Toehold switch），故只需糞便樣本，便可產生螢光蛋白以顯示是否患癌。

港每年有1萬大腸直腸癌新症 及早發現治癒率9成

HongKong-HS在介紹網頁中指出，大腸直腸癌是香港最常見的癌症類型之一，每年約有10,000例新症，如及早發現治療成功率超過90%。不過，目前的主流篩檢方法，如大腸鏡檢查、糞便隱血試驗（FOBT）和糞便免疫化學檢測（FIT）都屬於侵入性，令檢測未能更為普及。