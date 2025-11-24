沙呂小分三層次推動AI應用　助教師解決疑慮、啟發反思教學本質

數字教育是近年教育界的發展重點，其中連續9年成為教育局數字教育卓越中心的浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小）已經製訂長遠的數字教育發展策略，著手推動AI在教與學方面的應用。沙呂小特別強調持分者支持，包括教師團隊及家長，使AI的推展過程可以事半功倍，例如針對教師團隊就提供全體、科組、及小組三個層面的講解、培訓及探索，配合互相學習的氛圍，提供能安心使用AI的環境。家長方面，學校就進行了一連串的家長教育，以及制定《校本生成式人工智能應用指引》，讓家長也參與推動AI教學。



尹紹光校長強調推展AI需要有清晰的理念引領，明確定位AI的角色，亦要記住「水能載舟，亦能覆舟」，推動過程要循序漸進。前線教師劉嘉玲初時對於應用AI亦有擔憂，但透過參加學校提供的系統性培訓了解到AI的確有助提升教學成果，加上同事之間互相學習的風氣，使她感到自己在有支援的環境下使用AI，而非獨自探索，踏出應用AI的一步。



浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）尹紹光校長（中）強調，推展AI不能操之過急。事實上，學校現已進行不少基礎工作，例如教師培訓及與家長溝通。（廖雁雄攝）

辦學理念強調與時並進 以過往經驗推動AI應用

浸信會沙田圍呂明才小學的教育理念之一是「與時並進」，早年已經提倡電子學習，大力推動BYOD（學生自攜裝置）上課。2023年生成式人工智能冒起時，學校開始著手研究及規劃相關應用及課程，不欲師生與時代脫節。

尹校長說，學校從BYOD累積了大量電子學習經驗，包括教師在教學上及學生在學習上運用科技，成為學校推動AI的基礎。任教電腦科出身的他熟悉科技的影響力，指科技發展是國策及本港發展方向，相信AI作為前沿科技，已成學生必備的技能。

浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長相信，AI已經成為現今學生必須掌握的技能。（廖雁雄攝）

分三個層面鼓勵團隊學習AI 助教師踏出舒適圈

要學生掌握AI，起點當然是教師。為幫助教師團隊學懂使用AI、明白AI、接受AI，沙呂小安排多次全體教師大會，介紹AI趨勢及數據，透過小組討論讓同事明白推展AI事在必行，建立共識。學校亦安排多次全體教師培訓，包括邀請科技公司到校分享，更有教師於培訓完結當日已經回饋指「原來AI都唔係咁難用」。學校亦有自行提供培訓，具體分享各種AI工具在教學上的使用方法。

浸信會沙田圍呂明才小學數字教育主任鄭燕妮老師表示，學校為了幫助對使用AI感到憂慮的教師，從科組層面出發，由組長或有興趣的教師先行探索，再分享經驗。（廖雁雄攝）

沙呂小屬「學習型團隊」，願意主動學習新科技，但難免有成員會對新技術感到擔憂。數字教育主任鄭燕妮老師提到，學校的推動方法是在科組層面推展AI，各科組根據自身需要，由組長或有興趣的教師先行探索使用AI輔助教學，然後向組員分享使用方法。尹校長補充指，各位教師的經驗和信心都有所不同，可以按照自己的步伐學習及應用AI，亦鼓勵先行者分享經驗。

學校亦成立了「數字教育小組」，由個別教師專門負責尋找外間資源、篩選合適的AI工具，然後引入學校，成為學校在使用AI方面的最先頭部隊，小組曾在一星期內數度會見外間公司認識最新的AI工具。

前線教師由擔憂變投入 啟發反思教學本質

浸信會沙田圍呂明才小學劉嘉玲老師表示，學校透過示範及培訓展示AI的潛力及效能，成為她鼓起勇氣學習及使用AI的關鍵。（廖雁雄攝）

劉嘉玲是沙呂小的前線教師，由最初擔心未能應付AI，到後來安心使用AI，認為關鍵是從學校的示範及培訓了解到AI對師生均有莫大益處，例如可以跳出傳統方式，豐富課堂教學方法，促進學生學習，亦可以提升自己的工作效率，促使她願意投入時間學習及應用。

她又提到AI使她反思教學的本質，意識到現在的教學重點已經由內容轉移到提供更有趣、更有價值的學習經歷，以及培養學生更高階的思維能力，例如分析及創造力等。她亦強調AI是「思考的起點，而不是終點」，會要求學生於使用AI後加入個人觀點及想法，深化學習成果。

著重持分者講解及參與 家長須簽署使用AI守則

浸信會沙田圍呂明才小學張雪芬副校長直言，家長對AI的接受程度比預期高，學校原本計劃要花較多時間進行家長教育。（廖雁雄攝）

考慮到家長是學校推展AI的重要持份者之一，沙呂小舉辦了一系列線上講座、實體簡介會、親子工作坊等，主動向家長講解AI、釋除疑慮、建立信任，獲得家長普遍支持才進一步推展AI。張雪芬副校長直言，家長對AI的接受程度比預期高，有助更快推展AI。尹校長更補充指，在生成式AI冒起時，已經有家長詢問學校何時推出課程。

學校亦參考政府及大學的生成式人工智能指引，制訂屬於沙呂小的《校本生成式人工智能應用指引》，家長、學生及教師都有各自需要遵守的原則。《指引》於本學年起納入學生手冊，學生及家長都需要簽署及遵守，確保家長知情並與學校共同監管學生使用AI。

學生使用AI從素養做起 已設立課程框架

浸信會沙田圍呂明才小學現時已經設有小二至小六級別的螺旋式AI課程框架，今年會集中在培養學生學習及使用AI，以至是評估AI生成的內容的能力。圖左起為該校劉嘉玲老師、尹紹光校長、張雪芬副校長、鄭燕妮主任。（廖雁雄攝）

循序漸進的原則同樣適用於學生，尹校長強調學生學習AI必須先由教育入手，使學生成為負責任的使用者。現時，學校的數字教育發展策略的首年目標是讓學生學習及使用AI，以至是懂得評估AI生成的內容，建立明辨是非的基礎能力。

現時學校已經為小二至小六設計螺旋式AI課程框架，小一則因為未參與BYOD，所以不以AI為學習主線，但仍然會接觸AI。未來，學生將學習以AI創作，以至是於使用AI時懂得保護個人私隱及尊重知識產權。